科技创新和社会影响力始终是 BEYOND Expo 的焦点所在。9 月 21 日上午 8:45-10:00,第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 “BEYOND Expo 2022”)开幕式于在 BEYOND Metaverse 中重磅举行。

围绕 BEYOND Expo2022 开幕式主题——“What’s Next?”,组委会邀请到 2006 年诺贝尔奖得主,世界顶尖科学家协会主席,中以海德创始人 Dr. Roger Kornberg ;中国建筑集团有限公司董事长、党组书记郑学选;西湖大学校长,中国科学院院士施一公;宁德时代创始人、董事长及 CEO 曾毓群;高瓴创始人张磊;默克中国总裁、默克电子科技执行副总裁安高博;滴灌通集团创始人、主席李小加齐聚 BEYOND 元宇宙,就行业最新趋势及最前沿科技创新理念及科技在未来生活的世界中的影响等热点话题分享了真知灼见,一同畅谈全球的科技创新未来。

以下为演讲全文:

尊敬的各位嘉宾、各位朋友,大家上午好!很荣幸与大家再次相聚在今年的 BEYOND 国际科技创新博览会。大会的主题是 What’s Next,主办方希望我聊聊对未来的一些看法。

面对当下的变化和不确定性,大家都很希望找到破题的 “金钥匙”。实际上,我们能看到,越来越多的人都更加关注长期发展,关注气候变化和社会责任,ESG 已经成为了一个确定的未来。

有数据统计,2020 年全球 ESG 投资规模已经达到了一百万亿美元左右,相较于 2006 年增长了 14 倍。高瓴作为创新型的产业投资机构,我们一直秉持 “投资让世界更美好” 的理念,一方面,通过不断探索最优的资源配置,追求环境、公平、社会等长期价值;另一方面,选择具有伟大格局观的同行者,一起通过持续创新,实现社会价值和经济价值的共赢。我认为,更具可持续性的 ESG 投资,将会成为更重要的趋势,能够创造巨大的价值。那么,面对可持续发展的新时代,投资机构可以做什么?我们有几点思考,跟大家分享。

首先,夯实基础。正如整个互联网网络、数据中心等新型基础设施对于促进工业制造业、数字化与智能化发展的底层支持作用,可持续投资本身也需要一套基础设施的支撑,包括数据量化、信息披露和评价体系的建立等。投资机构可以在投资流程管理和投资标的遴选过程中纳入 ESG 相关考量,通过自建能力、投资或合作,尤其是数字化的能力,在自己的投资生态圈中建设 ESG 的基础设施,打造可持续发展的数据底层。

我们正在引入的被投企业 ESG 表现评估数字化系统,可以帮助相关被投企业收集自身 ESG 数据并进行行业对标,建立符合国际标准的信息披露系统,通过引导被投企业完成数据搜集和积累,帮助其建立可持续发展的基础。

同时,作为亚洲少数几家建立碳减排效益评估框架的投资机构,高瓴采用量化方法,在理解企业产品、技术碳减排贡献的基础上,同时考虑企业增长预期、自身碳排放,估算碳减排贡献。通过估算,我们的团队加深了对各类减碳路径和效益的理解,也帮助企业发现产业价值提升的新视角。

再比如,在双碳背景下,只有先把碳排算清楚了,碳减才可能有的放矢。高瓴投资了中国第一家碳排放管理软件和咨询解决方案提供商,率先布局碳中和的基础服务领域,可以帮助高瓴其他被投企业与生态伙伴,基于碳排放数据的量化分析,制定投入产出比最高的减碳方案,实现减碳成果的高效追踪和披露。

第二,重视创新。我们始终认为,科技创新是驱动可持续发展的终极解决方案。

在这个过程中,投资机构要做的就是在可持续发展的关键领域和关键环节,通过长期资金对科技创新和绿色技术的支持,鼓励和吸引更多机构参与和支持科技发展,形成创新聚合效应,最终解决发展中的社会和环境问题。

比如,在碳中和领域,我们通过全面研究和深入洞察,筛选出对推进碳中和进程有关键影响和重大意义的行业领域,发现能够通过科技创新和商业模式创新解决关键问题的优秀企业,投资他们,帮助他们赋能,坚持长期陪伴他们成长。

高瓴支持了一家研发高效钙钛矿/晶硅叠层光伏电池的企业,帮助团队跨越原始创新技术落地的 “死亡谷”,同时依托我们的 DVC(Deep Value Creation)投后服务体系,支持他们扩充研发和工程化人才,帮助他们对接产业资源,更好更快地加入到推动第三代光伏电池产业化的进程中。

最后,聚焦人才。人才永远是最宝贵的资源。ESG 市场的蓬勃发展势必激发出对 ESG 人才的大量需求。我看到过一个数据,2020 年聘请首席可持续发展官的美国公司数量已超过之前三年的总和。

在产业领域,我们之前发布过一个报告,梳理了实现 “碳中和” 的八大重点领域的相关机会,包括电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化领域,都需要大量的专业化人才。据国际能源署估算,到 2030 年,碳中和带动的清洁能源投资将创造 1400 万个工作岗位。有数据显示,过去五年,全球需要绿色技能的职位招聘规模以每年 8% 的速度增长,而同期绿色人才规模的增长比例约 6%,二者之间显然存在着供需缺口。未来,双碳管理部门会像财务、人力资源部门一样,成为企业的基础职能部门。

我们需要特别关注的是,可持续发展的大命题,对人才提出了新的要求。ESG 涉及气候、社会、治理甚至科技和金融,这个时代的人才,仅有某一方面的知识是远远不够的。未来,拥有国际视野、具备多学科知识储备和洞察的创新型交叉复合型的 Carbon Talent,将会成为可持续发展背景下真正意义的 “C 位” 人才。

去年,高瓴联和被投企业宁德时代、隆基绿能、比亚迪、碳阻迹等 14 家碳中和领域代表性企业,在全国多所高校举办了碳中和招聘专场。今年,我们继续联合 42 家制造业企业展开联合校招,就是希望通过我们的人才赋能服务,帮助被投企业找到更好的 Carbon Talent,为企业的持续创新提供最核心的动力。

可持续发展关乎我们每一个人的未来。高瓴希望成为推动可持续发展生态繁荣的重要参与者,做企业践行 ESG 道路上的共创伙伴。

谢谢大家!