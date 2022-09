9 月 21 日,第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 “BEYOND Expo 2022”)开幕式在 BEYOND Metaverse 中重磅举行。本次 BEYOND Expo 联合工银澳门打造消费科技峰会,和全球顶尖科技企业和代表共同探讨创新居家科技、个人科技、出行科技等新兴细分领域的应用,共同探讨新技术的应用赋能行业变革及新的机遇、推动消费科技业态变革,展望消费科技发展趋势。

居家科技作为电子智能、机械智能、物联智能的巧妙融合,使家居生活更加便捷、舒适。本次消费科技峰会 TechNode Global 编辑 J. Angelo Racoma 对话 Bumblebee Space 创始人 Sankarshan Murthy、欧瑞博创始人兼 CEO 王雄辉和优必选科技首席品牌官谭旻,共同探讨了人与空间的连接方式以及产业发展趋势。

智能家居的生活方式渗透

从传统上来说,当讲到智能家居,主要是谈论灯光、安保系统、锁,而不是真正去移动家居。Bumblebee Space 主要移动的是电子和声音,比如说空间的温度等,但是智能家庭或者说智能空间要为空间和需求服务,需要对空间当中的家居和物体进行移动,家里面不可能在所有的时刻使用所有的家居,比如说床一天 16 个小时其实用不到它的,但是所有的家居整体都占用宝贵空间。

Sankarshan Murthy 指出,空间不只有静态的功能,比如一定要把空间分成起居室、卧室、餐厅等。“我们在三维空间当中提出的解决方法是充分利用空间的层高,不仅仅使用是它的占地面积,我们还要使用垂直的空间,比如我们在天花板上装了一些机器人,可以把我们的家居吊起来,加上一些传感器之后就能够创造非常好的交互式体验,用户可以使用手机软件,使用我们的声音、手势,这样就把原来大脑当中记忆的摆放位置都交给计算机去处理。现在全世界主要城市房价越来越高,所以我们对于智能家庭的定义就是应该为用户的使用需求来服务,这才是提供价值的方式。”

欧瑞博创始人兼 CEO 王雄辉对此表示认同,并提出了影响智能家居的三个核心要素,分别为以交互为代表的用户需求、技术的进步和持续的迭代、产业链的成熟。他认为这三个因素必然会让用户在获得智能家居产品和服务的时候体验越来越好,感受越来越强烈,越来越离不开它,同时更多用户可以获得它。

智能家居的未来产业空间

智能家居,其实从本质上来讲是智能的生活方式,它能够让我们所有的社会、所有的人基于 AI 嵌入式工作环境和家居环境,帮助大家共同缔造一个非常好的基础设施环境,而这个环境所有人之前从来没有享受过。

优必选科技首席品牌官谭旻认为:“AI 可以帮助我们在机器人的助力下来提升我们的产业空间,同时它对我们未来的交互来说意义非凡,尤其是把一些情感赋予到我们的环境和所处的地理位置当中去。当我们在不断的推进 AI 技术的时候,它能够让我们的智能环境和智能家居建设变得更加好,变得更加智能,变得可以更加主动的去理解和把握人类在家居环境当中所产生的活动和行为。而且我们的机器人也能更好的去理解并应对自然人的一些行为和表情,包括它们可以成为我们家庭的成员、朋友,它可以成为我们的协作者。机器人可以给我们带来更多的价值,它可以带来更高的生产力,也可以带来更好的服务。从商业的角度来说更加的有价值,能够对我们在家居环境当中去执行和实施应用来说都有助推作用。”

Sankarshan Murthy 认可这种高度的交互性对未来应用场景的赋能。他指出就机器人的商业化发展趋势而言,对于人类未来的发展空间需要有更高的要求,尤其是空间的要求。“当你有了技术以后,它必须能够在现在所处的世界和环境当中工作,比如深圳、上海、旧金山、纽约等一些地方,这些地方的建筑必须能够承载现有的技术,而不是说凭空想象一些从来没有的技术,所以 Bumblebee Space 的系统是能够对现有的家居进行改造换新之后进行整合和接入,而不是说要把原来的环境彻底推翻重建以后才能够用。我们可以在 Bumblebee 这个平台基础上做一些可拓展的、可编程的、可改变和可调节的一些空间置换手段,把技术扎根于现实,着眼于未来,这样的话我们就可以有一个比较好的发展空间,不是纯粹的打造一些我们完全做不到的事情。”

智能家居不单单是对用户带来了巨大的改变,它也对商业、行业和环境带来全新的变革,所以说智能家居不仅是一个产业的概念,更是一个时代的机遇,所有产业相关的人员都会跟智能家居产生联系。对此,欧瑞博创始人兼 CEO 王雄辉指出智能家居从产品上将会带来一些机会,其中,整套智能家居系统、精装修智能化和智能家居带来的服务产业有望蓬勃发展。

智能家居接纳度提升思路

智能家居方兴未艾,也有很多人并不愿意在家居设计中增加智能化方案,并认为其作用有限。对于智能家居未来的发展,改变这些人的观念至关重要,那么我们具体需要做些什么才能够让更多人、企业能够接受这样的概念,接受这样的技术发展趋势。

优必选科技首席品牌官谭旻认为,谈到机器人产业,AI 嵌入式的解决方案,连同家居机器人发展速度非常快,现在越来越多的服务型机器人进入到居家环境中,在餐厅机器人传菜的普及,提供了越来越多效率上的提升。

而谈到居家服务的话,他表示将有几个不同的发展阶段。“第一个阶段就是用数据化的方式获取环境的数据,用机器人透过数据了解人类需求;第二个阶段就是利用数据来对机器人进行训练,使家居机器人逐渐成为人类的助手,为人类提供各种各样的服务;在家里建立起信息中心和服务中心,让这种服务型的机器人可以在家庭的环节当中扮演更多的角色,诸如朋友、护士、家庭医生甚至训练者。”

对此,Sankarshan Murthy 认为机器系统令人着迷,而智能家居中的系统化也很关键。同时,要让人们接受新技术就是要让用户降低负担,帮用户分担更多的工作,从而帮助用户建立起使用的信心。“让人们更好的接受这些技术需要更多的可预测性、可靠性,要让这些技术承担原来由人承担的工作。这些技术要给人们带来一些意想不到的好处,比如这个系统安装起来非常简单,用起来也非常简单,软件也不是非常复杂,但是确实能让所有人感觉眼前一亮,那么用户一旦习惯了新技术和新系统就不可能回到过去了,他们只会往前看,要的会越来越多。”

技术必须是引擎让用户能够充分享受生活而不要受到干扰,对谭旻和 Sankarshan Murthy 所说的,欧瑞博创始人兼 CEO 王雄辉认为,要想增加人们对于智能家居技术的接受程度,除了技术的不断迭代,用户体验的创新和产业的协同非常重要。“大家知道过去我们的产业标准是很不统一的,不管从用户来看还是说从设备厂家来看都是很糟糕的事情。现在可能有一个比较大的机会就是 Matter,该协议有机会把原来割裂的标准统一化,这是从技术的推动再到用户体验的创新和推动再到全产业链的协同,形成了一个共识。我相信这些东西都会极大推动智能家居的普及。”

总结

经过在 BEYOND Metaverse 中几位嘉宾的精彩讨论,不难理解,在智能家居当中要把技术和机器人带到实体环境、居家环境当中,要运用前沿科技,令其不断学习了解并满足消费者的需求,帮助用户更好地生活,而且这些技术必须隐藏在幕后,同时为消费者提供各种各样的便利,才能不断提升消费者对其的认知,激发整个智能家居以及服务机器人的创新活力。