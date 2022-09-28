与其他印度 D2C 品牌运营机构相似，Join Ventures也是一家 “年轻” 的公司，并且同样经营着众多 D2C 品牌。然而，相比于 D2C 品牌运营商，“礼品解决方案提供商” 或许更能反映出 Join Ventures 的自我定位。

总部位于孟买的 Join Ventures 是一家成立于 2020 年的印度初创公司，主要通过旗下的庆典品牌 IGP（该公司自称为印度最大的 D2C 庆典品牌）、Interflora India（同样自称为印度最大的鲜花递送品牌）、基于 B2B2C 模式的企业端奖品及礼品品牌 IGP for Business、以及 Indulgent Foods（直译为放纵食品，大概约等于 xx 快乐水或者快乐餐之类的，偶尔尝试一次的富含卡路里的食品）食品品牌 Masqa 为用户提供服务。当然，如果用更加直白的话来概括就是，这是一家以送礼的礼品为产品导向 “热心” 公司。

根据介绍，在过去的两年内，Join Ventures 的业务规模增长了 3 倍，现已达到 25 亿卢比（大概 2.2 亿人民币）的年营收。此外，该公司也进一步表示，Join Ventures 的当日达服务已覆盖到了全球范围内的 100 多个国家和地区，每年产生超300 万份订单。

而在不久前，Join Ventures 也迎来了今年内的第二笔融资。据悉，这笔 2350 万美元规模的 B 轮融资由 MO Alternate Investment Advisors Private Limited 领投，保乐力加的 CVC 部门 Convivialité Ventures 和其现有投资者 DSG Consumer Partners、Venture Catalysts、ZNL Growth 等参投。

此前，Join Ventures 曾在今年 2 月份时获得了其 1000 万美元规模的 A 轮融资。这笔融资由 DSG Consumer Partners领投。

针对本次资金的用途，Join Ventures 称将会用于提升公司的技术水平，并进一步推动其配送网络效率的提升。

值得一提的是，就 Join Ventures 所选择的业务定位——“礼品解决方案提供商” 而言，这家公司在当地并没有直接的竞争对手。不过，就 D2C 品牌运营方而言，这一领域中则早已显得拥挤了许多。

如本栏目此前所指出，去年期间，在印度，在携 5 亿美元入局这一市场的 Thrasio 之外，已经有Mensa Brands和GlobalBees两家 D2C 多品牌运营商模式的当地企业加入了当地独角兽阵营。并且其中，Mensa Brands 创下了仅需 6 个月就成为独角兽的记录，GlobalBees 则以其 1.5 亿美元的 A 轮融资（20 年 7 月份完成）创下了印度创投领域同轮次的规模之最。而当地的其他竞争对手（比如 10Club 和 GOAT Brand Labs）同样也是在成立不久后就不断获得大额融资。

作为背景，有数据指出，至 2025 年，印度 D2C 领域的市场规模预计将达到 1000 亿美元以上。