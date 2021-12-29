今年的印度 D2C 领域或许有点热。在迎来了Mensa Brands、Licious和Good Glamm Group三家独角兽后，本周（事实上本周也尚未过半），又有两家 D2C 领域的印度企业加入了这一阵营。

动点出海获悉，印度 D2C 品牌投资运营机构GlobalBees和 D2C 母婴个护电商品牌Mamaearth分别在完成一轮 1.1 亿美元的 B 轮融资和 8000 万美元的融资后加入了 10 亿美元估值俱乐部（其中 GlobalBees 的估值为超 11 亿美元，Mamaearth 的估值约为 10.7 亿美元）。至此，印度 D2C 领域中的独角兽企业已达到 5 家，而这 5 家企业均为本年内新增（且均在今年第四季度内）。

另一方面，随着这两家企业的加入，印度创投领域也在今年迎来了 44 家新增独角兽企业，使其总数从去年的 38 家提升至了 82 家，实现翻倍增长。相比之下，印度在去年全年内的独角兽新增数量仅为 11 家。

回到本次正题。据悉，GlobalBees 的这轮融资由 Premji Invest 领投，Steadview Capital 及其现有投资者 Lightspeed、软银、FirstCry 等参投（Trifecta Capital 也为其提供了 3000 万美元的债务融资）。GlobalBees 表示，计划用这笔资金进一步扩大团队及品牌规模。GlobalBees称，公司目前正与 20 家品牌进行收购谈判。

Mamaearth 的这轮融资则由红杉领投，Sofina、Evolvence Fund 等参投。有媒体表示，本次 8000 万美元的融资很可能是隶属于 Mamaearth 更大一轮融资的一部分，而这意味着后续或许还将有新的资金注入。

GlobalBees 是一家成立仅 9 个月的类似于Thrasio的D2C 品牌投资运营平台，该公司曾以 1.5 亿美元的 A 轮融资（今年 7 月份完成）创下了印度创投领域同轮次的规模之最。目前，GlobalBees 在亚马逊和 Flipkart 等电商平台上对 D2C 电商品牌进行投资、收购以及运营。其主要收购对象是收入在 1000 万到 2000 万美元之间，涉及美容、个护、家居、厨房用品、食品&生活等类别的 D2C 电商品牌。

Mamaearth 是一家成立于 2016 年的电商品牌，专注母婴及个护快消品领域，旗下拥有超 140 个 SKU。据介绍，Mamaearth 已在当地覆盖了 500 多个地区的超 500 万消费者。据悉，该公司在上一财年的总销售额约为 50 亿卢比（今年为 70 亿卢比左右），并进一步计划在 2022 财年实现销售额的两倍增长。

本月初时，Mamaearth 以未透露数目的金额收购了当地母婴育儿内容社区 Momspresso 及其内容营销平台 Momspresso MyMoney。

值得一提的是，在上月中旬，GlobalBees 的对手Mensa Brands也凭借一轮超 1 亿美元规模的 B 轮融资加入了独角兽的行列，而此时仅为 Mensa Brands 成立 6 个月后。而就 Mamaearth 而言，其对手 Good Glamm Group（旗下拥有高端母婴电商品牌 MomsCo，通过收购而来）也在上月时成为了独角兽企业，并且 Good Glamm Group 也是在成为独角兽企业不久前收购了母婴育儿内容社区（Baby Chakra）和相关内容营销平台（Plixxo）。

而作为这些 D2C 独角兽企业纷纷诞生的另一大背景，此前有数据指出，至 2025 年，印度 D2C 领域的市场规模预计将达到 1000 亿美元以上。