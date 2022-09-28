SocialFi（社交化金融）作为社交网络和 DeFi 的结合体，有望开启一种全新的社交互动方式，将现实世界中的复杂社交关系嵌合到元宇宙中。而 GameFi 更在游戏和 DeFi 的基础上融合了 NFT，将 DeFi 产品以游戏的方式呈现，将 DeFi 的规则游戏化，将游戏道具衍生品 NFT 化。作为元宇宙中重要的玩法和盈利点，GameFi 和 SocialFi 如何元宇宙中如何探索新的发展空间？

9 月 26 日，BEYOND Expo 2022 web3 峰会元宇宙会场。Elevate Ventures 执行董事兼 Human Machine Podcast 联合创始人 Hikaru Kasai、元宇宙游戏 Alien Worlds 联合创始人 Saro Mckenna、虚拟跑鞋项目 StepN 首席营收官 Mable Jiang 就上述话题进行了深度交流。

元宇宙空间如何为用户提供乐趣？

在讨论相关细节之前，嘉宾们先重申了元宇宙、NFT 等等概念在 web3 时代的含义。

在 Alien Worlds 联合创始人 Saro Mckenna 看来，元宇宙必须是一个单一的、持续的数字空间，用户可以聚集在这样的空间中，进行点对点或人与人之间的互动和交流，以及在数字和现实之间进行对接。以 AR 或 3D 呈现的元宇宙空间是一个共享社区，让用户互相意识到对方的存在，并在社区中中发生关联。

Saro Mckenna 强调，只有在区块链架构中人们才能进入一种元宇宙的状态，选择一种身份进行个体之间的互动与交易等。当下，Alien Worlds 选择通过游戏来实现元宇宙中的互动，NFT 作为区块链技术支撑的一种货币能够代表人们在虚拟社区中的身份。在元宇宙游戏中，NFT 和 DAO 都非常重要。

StepN 的 CRO Mable Jiang 补充了对于区块链的看法，她认为元宇宙中的很多应用在协议层都相互具有可操作性，而且区块链不是计算工具而是一个资产的清算、结算工具。当交易量越来越大就开始需要区块链发挥其公共帐本的作用。“元宇宙并非必须建立在区块链之上，现在所面临的算力限制意味着我们并不一定需要区块链。”

关于用户如何在数字空间获得乐趣，据 Saro 观察，人们可以在元宇宙中编程、尝试新技术、创造艺术，这不同于我们通常所能够看到的内容创造过程。人们在利用技术方面也在不断的探索新的边界，用户经常能想出为系统增值的方式。Alien Worlds 在元宇宙中创造了第一个智能合约，很多公司、社区都在元宇宙当中创造了很多新的服务、规则和数据。用户很喜欢这种元宇宙环境，他们感受到自己和这种平台之间建立了某种特殊的联系。

Mable Jiang 则发现很多人将数字世界作为现实生活的延续，疫情期间可以将各种线下受欢迎的游戏转移到线上。我们可以在元宇宙世界中创造同样的游戏环境，让有社交需求的人一起参与。在文旅方面，元宇宙也可以让人们摆脱物理空间的限制，在元宇宙中进行说走就走的旅行。在商业方面，StepN 还想开设自己的线上商店，利用他人提供的空间创作一个虚拟环境，消费者可以在虚拟商店里购买各种数字资产，并获得 NFT。通过提供 NFT，让用户用 NFT 进行交易变现。

Mable 表示在元宇宙中有很多应用的可能性，这种共享的所有权形式也是元宇宙能够发展的非常重要的基础。

元宇宙如何影响社交金融化？

元宇宙中的很多应用都与人的社交需求有关，将社交和金融相组合进行社交变现是很有意思的事。

“系统价值的拥有者从平台所有者变为创作者，是 Web2 和 Web3 的差异。”Saro 认为，SocialFi 的重要意义不是获得经济收益而是提升新一代所有权的意识，在区块链技术的支持下，在所有权的保护下，人们的潜力能得到充分的保护和激发，人们在系统当中所做的所有努力，所产生的价值都可以被保留。

当下处于社交媒体发展的晚期，一些活跃的大 V 不断拓宽社交媒体的边界，实现破圈和变现。在 Web3 里拥有自己创造的数据价值只是一个起点，之后人们会考虑如何进行价值的转移与交易，金融服务在这之中提供了很多选择。

Saro 指出，对任何一个系统来说，要保持吸引力就必须要清除掉原来的东西，不断引入新的东西。正如目前脸书一定要转型成 Meta，是因为他们也希望在自己的业务当中不断吸收新的概念，摒弃旧的系统。

Mable 坦陈并不喜欢 SocialFi 的概念，她认为仅仅出于增加社会关系目的的社交活动并不需要由区块链进行记录。她还看到社交媒体中表情包的货币化——一些大 V 通过创建表情包进行变现，他们需要更多的 NFT，更广泛的共识指其价值被接受。

她认为社交可供探索的潜力非常大，货币化也是社交探索的一个结果，这也是 web2.5 时期的重要特征。

Saro 同意 Mable 的观点，她认为在当下相对复杂的环境中，还没有一种单一技术能满足元宇宙中的社交需求，只有整合了各种技术才能满足用户在元宇宙中的社交需求。

未来 GameFi 如何发展？

游戏是垂直领域非常重要的产业，人们如何参与到 GameFi 之中？

Mable 认为参与 GameFi 最大的障碍可能是需要在区块链上建立自己的数字钱包，如果需要更多的玩家接受 GameFi，就需要基于智能合约的钱包。鉴于当下玩家的专业水平不一，也许会有其他的选择方案。

她认为 GameFi 这个概念在某一个时间段里确实有积极的意义，但若要将用户留在生态系统中。平台方必须考虑外延性，比如和外部品牌合作或者和其他的生活方式服务提供商合作，在平台上统一融合各种模式，使其为生态带来额外的价值。

Saro 肯定了 Mable 的说法，过去 5 年里，区块链的技术演进非常迅速，应用场景和领域不断扩大，单日玩家数量增长达到几千上万人，这让元宇宙从业者感到非常兴奋，但同时如何满足玩家的社交需求以及为行业制定新的规则也是需要解决的问题。

她希望定义区块链驱动的游戏行业未来的发展方向：未来的很多发展都建立在现在理论模型之上，有时交易成本过高也会影响到一些玩家的体验、对业务模式的存续带来一定的影响。

“在开放式平台上，用户可以自由选择使用所有技术或产品。” 对于未来的 GameFi 发展，Saro 强调需要将这样的概念更好传递给更多的利益相关方或行业的从业者，让所有的需要基于区块链发生的功能得到高度的整合和优化。

另外，传统的视频游戏也在不断往区块链的方向发展，其商业模式也发生了变化，因此必须彻底改变传统的思维模式。有很多的游戏平台想要做区块链，基于区块链进行游戏机制的转化，但并未做好充分的准备，也受制于很多传统平台的影响，必须对原有的体系进行改造才可能将新的游戏生态圈不断进行扩大。

Saro 认为行业需要在技术、投资、能力上进行提升和改进，这样的改进已经发生，期待会有更多的投资进入 GameFi 领域帮助实现更多的提升。

圆桌的最后，关于下一个元宇宙投资热点，Mable 认为智能合约钱包、去中心化采购将是基金选择的元宇宙热门投资方向，大量玩家和从业者涌入这些细分市场，将为代币使用功能提升带来更多想象空间。Saro 认为平台间的互操性，包括底层逻辑、理念的共享呈现出新的意义，用户之间的互通性也比以往任何时候都更加重要。