9 月 21 日,第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 “BEYOND Expo 2022”)开幕式在 BEYOND Metaverse 中重磅举行。本次 BEYOND Expo 联合工银澳门打造消费科技峰会,和全球顶尖科技企业和代表共同探讨创新居家科技、个人科技、出行科技等新兴细分领域的应用,共同探讨新技术的应用赋能行业变革及新的机遇、推动消费科技业态变革,展望消费科技发展趋势。

在本次消费科技峰会上,日本商业媒体 Newspicks 的财经专栏作者高口康太对话永旺梦乐城(中国)投资有限公司董事总经理桥本达也,共同讨论了零售业的创新和中日创新合作的一些方向。

中国零售经验日本再赋能

购物中心主要是以出售商品为核心,并出租商铺,以实现一站式购物来进行经营的,近年来由于电子商务的发展,再加上新的竞争者越来越多,行业内的竞争正在越来越大。大约一年以前,永旺在中国进行开放式创新之前,就在日本进行了开放式创新事业的尝试,包括在东南亚,也有开拓物流中心等开放式创新的举措。

桥本达也表示,几年前开始永旺就已经有筹划新事业的想法,叠加疫情的影响,经营环境发生了巨大的变化。“我们认为不如趁此机会,开始考虑我们新的事业,重新思考购物中心的用途和功能,但如果仅从集团内部吸收意见,就难以跳脱出原本的事业框架,现在很多基于新技术和新想法的新型企业,许多年轻的业者都开启了全新的事业。面对这样的情况,我们向他们学习和吸收了方法,希望能和他们一起探讨购物中心的新未来,这样才有了现在的开放式创新事业。”

永旺在中国的共创加速计划已经在筹备之中,在桥本达也看来,中国是制造大国,且发展迅速,拥有一些不错的新兴技术。另外,中国做决断和在事业上的扩张速度很快,这种整体快速的风格我们也想要学习一下。“日系企业在思考讨论业务可行性方面要花很多的时间,在日本要花一年时间讨论才能提上日程的计划,在中国可能已经论证了两次,所以我们也想要学习这样的经验,这也是我们推进这次共创加速计划的意义。

BEYOND Expo 是亚洲知名的科技创新博览会,我也非常开心收到主办方邀请。我们也借助这个时机,宣布我们在中国的共创加速计划从今天开始招募合作伙伴,期待通过 BEYOND Expo 这个平台,能够认识更多优秀的企业,携手中国科技企业,实现事业共创(共创加速计划介绍网页:https://aeonmallchina.regacy-innovation.com/)”

实际上日本国内也引入了不少在中国先出现的且有不少运用实例的一些创新之举,比如用 app 来管理会员信息等开始慢慢地走进日本人的生活。

桥本达也认为,疫情期间,中国率先推出直播卖货这样的模式,短时间内推动了电子商务的变革发展。目前这种新颖的零售方式在中国已经司空见惯,我们也希望把具体的经验带回日本,在日本推广这种成功经验。

从零售业的迭代看中日创新合作的方向

2008 年,永旺在北京开了第一家购物中心,现在在中国已经有 22 家购物中心。桥本达也坦言,2008 年中国的购物中心还不太成体系,比起购物中心更像是百货商店。此后,中国的商品房和新兴住宅区越来越多,对购物中心的需求攀升。因此各大房地产企业开始建设购物中心,在这个过程中积累了许多经验,到了今天,难题反而抛给日本,那就是如何在众多的购物中心当中凸显永旺的特色。

“中国品牌的抬头和扩张,在这样的时代潮流当中,作为日系的商业设施,在这种情况下该如何实现差异化,是我们现在面对的难题。关于购物中心吸引顾客的能力,就运用到了中国的 IP,越来越多的购物中心都借助 IP 丰富了风格和个性,像是一些网红打卡店,在社交网络上一些店铺依靠这个制造话题,这让我们受益良多。另外在这种严峻的环境当中,我们更要拿出⾃⼰的特⾊,实现更进⼀步的发展和进化,这次我们举办共创加速计划,也是希望能够推进现有事业的变⾰和发展。。”

永旺一直都以拥有大面积的停车场和较大的规模吸引顾客。桥本达也指出,实体店铺对于当地居民的兴趣、思考方式、文化,还有在地域中长久流传下来的一些故事和叙事当中,要学会体察和融入,这也是永旺积极融入中国本土商业创新的思索。

“这种融入地域的本地化,在我看来,包括如何和当地的商家构建竞争关系或者长久的合作关系,现在也已经做了不少准备,尤其在山东我们有很多的实战经验,在青岛也有开设购物中心。就比如⻘岛其实是蓝莓的著名产地,很多当地⼈都不知道。我们购物中⼼的⼯作⼈员,通过调查研究,得知蓝莓其实是当地特产,于是就在购物中⼼举办了蓝莓节。做餐饮的商家们推出了蓝莓相关的菜品,也直接和农户合作出售蓝莓。这样的活动是让我们能够扎根于当地的一种方式。”

发掘当地特色农产品和文化艺术的价值,是本地化的一种体现。毕竟环境、社会和公司治理的平衡是无法避免的话题。在 ESG 战略下,企业需要从各个方面、各个维度去思考如何降低自己的碳足迹。永旺目前在思索如何把 ESG 活用在企业经营当中,希望从更加商业的视角,去评估将来该如何将其商业化,并将这些经验继续发展下去。

桥本达也认为:“现在的中国所需要的 ESG 要素当中,重要的就是健康和食品安全,诸如无农药的蔬菜,其实全世界都在面对这个问题。还有建筑的三级认证中,在中国有一个绿色建筑认证,就是用分数来评定建筑的环境友好程度,现在我们也在努力取得这个认证,通过取得三星级认证推进节能的效率,向消费者展示我们坚持可持续发展的决心。”

除了对 ESG 的钻研,他表示中国青少年的消费趋势也值得关注。“双减政策之后,学生的课业负担降低,我猜测今后青少年人群在商场的消费的可能性会变得更大。纯学习类消费会转向音乐文化等的消费,青少年一代的消费会变得更加有趣。现在消费的主力大概是从二十岁到四十岁的人群,但是十年后这个范围应该还会扩大,在人口减少的趋势下,这个范围还会向上向下都扩大十岁,随着更多的群体逐渐成为消费的主力,商业机会可能还会扩大。”