近日，上汽大通 MAXUS MIFA 氢正式上线享道出行平台，首批投入使用的 80 台车型主要投放在上海区域，市民可通过享道出行 APP 选择 “商务型” 车下单。此次 MIFA 氢实现大批量市场化运营，标志着氢能源车产业进一步落地发展、渐入佳境，也为国家 “双碳” 目标的实现注入更多信心。

作为上汽大通 MAXUS 旗下 “全球首款高端氢燃料电池 MPV”，MIFA 氢自上市以来便拥有极高热度。此次 80 台 MIFA 氢上线享道出行平台，将让全民享受到氢能源 MPV 带来的更安全、更高效、更舒适、更便捷的绿色出行体验。市民出行打到一辆安静环保的氢能源车，这样的场景随着更多 MIFA 氢投入商业化运营，在城市街头将越来越常见。

MIFA 氢在享道出行平台一上线便吸引大量关注。有偶然打到 MIFA 氢网约车的乘客对该车赞不绝口，也有特意选择 MIFA 氢下单的乘客，渴望感受氢能源出行的新潮体验。一位打车通勤的上班族表示：“我下单后看到打的车是 MIFA 氢，觉得很新奇，一路上都在和司机聊这辆车”。不止乘客对 MIFA 氢满怀好奇，MIFA 氢也是平台司机跑单的得力助手。一位入驻享道出行平台多年的 “老司机” 提到，这是其第一次驾驶氢能源车，“从燃油车开到电动车，现在一听说平台有氢能源车，加氢 5 分钟能跑 600 公里，我立马就提出申请。”

“氢” 装上阵，氢燃料电池车除了清洁高效、加氢时间短以外，还具有低温性能好、续驶里程长等一系列特点。上汽大通 MAXUS 依托上汽集团新四化创新转型战略和雄厚技术支持，继 FCV80 率先实现商用化运营之后，进一步将燃料电池技术运用至乘用车领域，重磅打造 “全球首款高端氢燃料电池 MPV”MIFA 氢，该车在安全性、动力性能、加氢速度、续航里程、科技含量等方面，均达到全球顶尖水平。

在格外注重呼吸健康的当下，MIFA 氢搭载的新一代空气滤清系统，可有效净化空气中 99.9% 的 PM2.5 等颗粒物，犹如将清新的大自然搬进了车内，并且整车排放物仅为水，真正做到绿色环保，以全新的方式为地球家园减负。在安全方面，该车搭载的氢瓶由航天级碳纤维材料全缠绕，能耐受相当于火山喷发岩浆的 842℃高温，氢瓶纤维壁厚高达 25mm、耐压强度达到 70Mpa；整车还经过了最严苛的耐久路试，以及高温、严寒耐候试验，并顺利通过碰撞测试等验证，足以彰显过硬品质。在性能方面，MIFA 氢采用 92kw 燃料电池系统与 70Mpa 储氢系统，匹配高性能三合一电桥，全面打造优质性能，并且仅需 3～5 分钟即可加满 6.4kg 高压氢瓶，续航里程可达 605km，百公里氢耗仅 1.18kg，折合每公里使用成本仅需 4 毛钱，真正实现 “加的快、跑的远、花的少”。另外，MIFA 氢作为一款大型高端商务 MPV 车型，以大空间乘员舱为基础，通过合理的座椅布局，轻松实现乘坐 7 人不拥挤；第二排还配置带腿托的 VIP 豪华自动调节座椅，可提供轻松仰卧的舒适乘坐环境，再加上超大尺寸电动全景天窗，乘车视野更开阔、心情更舒畅。