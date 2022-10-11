尽管对元宇宙的质疑时而出现，元宇宙在全球和中国市场的发展，从资金投入、企业尝试、以及政府政策支持来看，依然处于一个高速发展的态势。一些局部的元宇宙模式尝试，比如虚拟人、虚拟空间、数字藏品等，都已经比较常见。企业做各种元宇宙模式应用的尝试之际，也开始认真思考元宇宙的实际价值、长期发展方向以及支撑其发展的底层逻辑。对此，全球领先的专业服务机构德勤也有着自己的独到见解。

近日，动点科技记者对话了德勤元宇宙卓越中心主管合伙人王嘉华，与之探讨了德勤对于元宇宙产业的深度洞察与业务实践。

现实世界、虚拟镜像、虚拟原生三位一体

德勤将元宇宙描述为 “三界一体、治理融合”。其中，“三界一体” 是指元宇宙由一个现实世界和两个虚拟世界（虚拟镜像世界和虚拟原生世界）融合而成，这是元宇宙的发展方向和呈现形式；治理融合指的是影响全球元宇宙发展格局的关键因素是不同元宇宙主体之间在治理层面的竞争和融合，包括价值观、文化体系、组织形式、经济体系、权益分配在内的广义的治理概念。

王嘉华表示，德勤所定义的 “虚拟镜像世界” 完全复刻了现实世界的生产关系、组织形式、经济体系、治理体系，可看作现实世界的延伸，涉及 3D 建模、数字孪生等技术；而 “虚拟原生世界” 则在表现形式、运行规则、智慧等级三个方面与现实世界产生区别，具体表现为其包含了现实世界所没有的各种虚拟物品以及 “人” 的形状、容貌；非同质化通证、虚拟数字货币、去中心化组织等不同于当前社会的运营模式；以及高于人类的智慧等级，涉及 AI 生成、区块链等技术。

从根本上来说，人类对于创造 “虚拟镜像世界” 和 “虚拟原生世界” 的渴望构成了驱动元宇宙滚滚向前的两股力量。创造 “虚拟镜像世界” 的目的是在现有世界的规则下，提升现实世界的体验和运营效率：虚拟镜像世界能对现实世界带来的效率提升是巨大的，比如模拟和预测整个地球大气层的变化、海上石油勘探平台的工作状况、整条汽车生产线的故障率等；创造虚拟原生世界则意在以人的创造力、价值观突破现实世界的规则限制，以及希望在虚拟世界中获得第二人生体验。如今大热的 Web3 就是虚拟原生世界的代表模式：通过 NFT 对虚拟资产进行确权、通过 DAO 快速组织起有共同理念的以去中心化的方式完成任务，通过虚拟货币将虚拟资产或上述任务中获得的收益快速交易变现，这构成了一个完整的生态。

德勤认为，在民众需求和各利益方的推动下，元宇宙将成为一场深刻影响人类的生产力、生产关系、甚至上层建筑的变革。具体来看，人类的想象力决定了未来元宇宙的业务形态和应用场景；技术演进速度决定元宇宙的发展速度；治理决定了未来世界元宇宙的格局。

工业、消费、治理三大场景的业务实践

在具体业务方面，德勤将元宇宙应用场景划分为工业元宇宙、消费元宇宙、治理元宇宙三大场景，为企业和政府客户提供端到端的元宇宙解决方案（包含元宇宙战略规划、建设、运营、元宇宙产品和技术模块服务），并实现元宇宙解决方案与企业数字化转型的无缝对接，如下图。

其中，工业元宇宙是以产品为核心，构建围绕产品全生命周期管理为目标的元宇宙解决方案，工业元宇宙的典型行业包括能源、汽车、装备制造、医疗器械等；消费元宇宙以消费者为核心，构建围绕消费者全生命周期管理的元宇宙解决方案，典型行业包括快消零售、文旅、金融、汽车、消费电子等；治理元宇宙是以元宇宙虚拟空间的治理为核心，包括制定元宇宙的经济体系、法律体系、组织和治理体系等。

上述三大场景虽然有各自的代表性行业，但同一行业/企业可以同时适用不同场景，比如汽车行业的研发/制造环节更符合工业元宇宙的场景定义，而营销销售端则更多体现了消费元宇宙的特征和场景定义；再如能源行业/企业，产能、储能、输能、能源衍生品生产等符合工业元宇宙的场景，下游面向企业或者个人消费者的油品销售则符合消费元宇宙场景；治理元宇宙的典型应用客户是政府，也会包含大型的元宇宙平台，来制定元宇宙世界的治理规则。

目前，德勤在消费元宇宙和工业元宇宙两大场景已输出整体解决方案，并能针对元宇宙的特定模式应用包括区块链、NFT、虚拟人等提供特定解决方案。德勤（中国）目前已经帮助不同行业的客户在消费元宇宙和工业元宇宙领域成功推进。同时与地方政府和相关的科研机构积极探索，共同创建治理元宇宙的解决方案。德勤透露，虽然元宇宙整体而言还处于早期阶段，但领先的客户已经着手准备并付诸实施。德勤自身的运营模式也进行了元宇宙的尝试，在人力、市场等不同领域，构建了适用于德勤自己的元宇宙解决方案和成功试点。

中、美、韩元宇宙市场差异

有市场分析报告显示，2021 年的全球元宇宙市场价值为 379 亿美元，预计到 2030 年底将达到 6597 亿美元。德勤发布的《元宇宙综观——愿景、技术和应对》显示，全球的领先互联网企业，从美国的 Meta、微软、谷歌、亚马逊，到中国的百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳动等，在元宇宙的相关技术上都有较为全面的布局。

王嘉华指出，全球不同国家和地区的元宇宙市场情况与当地的数字技术基础以及现有的元宇宙政策息息相关。

在过去 20 年的互联网和数字化创新历程中，中国的互联网企业发展和传统企业数字化都积累了很好的基础，移动互联网的应用创新频现，居于世界前列。在此基础上，中国政府对元宇宙的技术创新非常支持，市场上各种应用创新也快速涌现，比如数字艺术品与企业营销的结合、虚拟人与企业管理场景的深度结合、虚拟会议的各种应用，以及元宇宙和电商的结合。但国内新起的元宇宙企业中，尚未出现规模和影响力可与传统领先互联网巨头相抗衡的企业。

快速加强国家基础技术的能力是我国重要的发展方向之一，元宇宙也符合这个发展方向。对于元宇宙分支中的 Web3 产业，王嘉华表示，虽然因为监管原因，目前 web3.0 的一些模式无法应用于中国大陆地区，不少企业也处于等待和观望中，但禁止虚拟货币并未否定 web3 模式的底层逻辑。中国政府对区块链技术及其可能带来的应用价值是非常支持的，若能通过应用及技术创新，将其他的权益形式与支撑 NFT、DAO 的区块链技术进行整合，拓宽数字人民币的应用场景，将对中国的政府、企业、消费者都产生极大的价值，比如利用区块链打通不同行业企业之间的消费者积分管理。

美国是全球数字基础技术最领先的国家，也是元宇宙各种基础技术的发源地。美国在元宇宙方面再次走在世界前列，其市场发展呈现出逐步多元化的局面：除了像 Meta 这样的传统互联网巨头进军元宇宙外，一些新兴的元宇宙企业在市场规模和影响力方面，已具备传统互联网企业对视的资本，比如 Roblox 的月活用户数达到 1 亿左右，Decentraland、Sandbox、Opensea 等企业在元宇宙领域都走出了自己特有的模式。政策层面，美国整体上支持元宇宙的发展，更关心数据安全、个人隐私、数据鸿沟等问题。

在全球元宇宙产业地图中，另一个值得一提的国家是韩国。韩国是全球首个政府层面明确制定了元宇宙 5 年发展规划的国家，从中可以推测，韩国希望借助元宇宙这一巨大的新兴契机，推动国家的技术创新和应用创新的决心。过去 20 年的互联网发展史中，中国是美国之外从互联网发展中获益的最大的国家之一。韩国可能寄望于在元宇宙这一波浪潮中抢得先机，赢得竞争优势。

政府在元宇宙治理中的三重角色

“治理融合” 是德勤对于元宇宙发展趋势的另一重解读，影响全球元宇宙发展格局的关键因素是不同元宇宙主体之间在治理层面的竞争和融合，这里的 “治理” 是指包括价值观、文化体系、组织形式、经济体系、权益分配在内的广义的治理概念。

政府在元宇宙有三重职能，对元宇宙的发展起到非常重要的作用，包括创新性地制定元宇宙的治理规则、推动当地元宇宙产业建设以及利用元宇宙模式提高政府自身运作的效率，为企业和个人客户提供更好的服务。

虚拟世界对现有的治理体系提出了新的问题，比如虚拟资产的认定及其跨境交易中涉及的税收、虚拟世界中言语与行为的规范、隐私安全与隐私保护等。对于这些治理问题的解决方案，作为牵头方和规则指定者的政府也需要全面理解元宇宙的应用场景、技术原理并做出一些预判，还需要充分听取元宇宙的企业使用者、个人使用者、元宇宙平台建设方、技术提供方等各方的意见建议。

地方元宇宙产业的发展需要产业规划以及人财物等配套资源。资源方面，国内已经有不少省市出台了资金等支持政策；产业规划方面，需要在元宇宙相关的 20 多项技术/子赛道中，选出适合当地经济和产业发展的领域。

元宇宙在政务场景中有广泛的应用机会，在政府自身的管理运营中，元宇宙模式也将在各个环节提高政府管理运营的效率和体验。

王嘉华表示，德勤在地方经济发展研究、企业管理、审计、税务、风险、合规等方面都有非常专业的团队，已经在着手研究上述元宇宙治理中的难点问题，并希望能与地方政府和相关企业共同研究探讨。