近几年来，随着 Z 世代消费逐渐崛起，多功能、智能化的小家电，逐渐开始占据家居生活的各个角落，比如多功能锅、早餐机、扫地机器人、洗地机等等，快手电商此前发布的《2022 快手品质年货节消费趋势报告》显示，智能生活小家电消费同比增长 2678.2%。其中，厨房类小家电在疫情后明显增速加快。目前，我国小家电产业的上市公司数量较多，主要分布在产业链中的小家电整体制造环节，一些只是传统家电企业的分支业务，其中小熊、新宝等几家公司都是以小家电起家，也激励了许多后来者上市计划的启动。

然而近日有消息指出，小米生态链企业纯米科技上市计划搁浅。据了解，招商证券同纯米科技（上海）股份有限公司于 2022 年 9 月签署终止辅导协议。根据协议，本次上市辅导的终止是由于招商证券辅导工作安排与纯米科技首次公开发行股票并上市的计划协调难度较大，结合当前市场政策环境及纯米科技未来发展战略而作出的决定。

纯米科技的 “过山车”

成立于 2013 年的纯米科技专注于智能厨电领域，次年加入小米生态链, 专注于互联网厨房家电与系统的研发与生产。靠智能电饭煲起家的纯米科技，先后为米家系列研发出 20 余款智能厨电产品，包括米家电饭煲系列、小米台式净饮机等。2021 年 10 月，中国区米家电饭煲系列全平台累计销量突破 1000 万台。

除此之外，纯米现已在国内市场打造了 “知吾煮”、“圈厨” 和 “TOKIT 厨几” 三大自主品牌，并自 2021 年起通过 TOKIT 和 joyami 双品牌出海，以布局全球市场。据统计，纯米科技于 2021 年总计上线了 46 款产品，既有电饭煲、烤箱、电磁炉等优势品类，也覆盖了净水器、破壁机、料理机、奶茶杯、养生杯等新品类。

天眼查显示，自 2015 年获得小米集团数百万元的天使轮投资开始，至今，纯米科技先后完成了 7 轮融资，投资方包括 GGV 纪源资本、Star VC、飞科、盈科资本、诺基亚成长基金等知名投资机构。2021 年 5 月，纯米科技更是完成 D 轮投资，此次投资由鼎晖百孚独家投资 1.1 亿元。

小米生态链的光环加持，加上小家电风口期的过关斩将，纯米科技摩拳擦掌向着上市的目标进发，想要延续石头科技的神话，然而在中国证券监督管理委员会官网上，可以看到招商证券与纯米科技在签署上市辅导协议后，于 2021 年 12 月 31 日在上海证监局办理辅导备案登记，并于今年 4 月 13 日、7 月 13 日向上海证监局先后报送两期辅导工作进展报告。然而自启动上市辅导至终止协议，仅过去不足十个月的时间。

纯米科技和其他小米生态链企业一样，存在依赖小米的问题。在第二期上市辅导工作进展情况报告中，招商证券指出，最近两年纯米科技对小米集团及其关联公司的关联销售金额，占当期营业收入的比重均在 85% 以上，可见占比之高。

而在今年 2 月，纯米科技被上海市崇明区市场监督管理局行政处罚，被没收违法所得 416.1 元、罚款 6375 元，起因是其生产的智能电烤箱，经抽样检验，发热不符合对应条款规定，此后二次检测后依然不合格。

从沪市监崇处 2022 年的相关行政处罚书中可得知，这批有问题的智能电烤箱，是纯米科技向湖南全康电子科技有限公司下达的订单，进价为 133.68 元/台，出售给广州轩佳电子科技有限公司天河第二分公司，出售价为 255 元/台，这中间的差价为 121.32 元，售价几乎为进价的两倍。

Wind 数据显示，2021 年度纯米科技实现营业收入 18.77 亿元，净利润 3282.91 万元。8 月 16 日，根据纯米科技对外披露 2022 年半年度重要财务指标显示，2022 年上半年营业收入 8.73 亿元，同比增长 8.64%；净亏损 1995.51 万元，上年同期净利润 3024.65 万元，进入亏损状态。

在小家电风口坠落

随着消费升级和大众价值观的变化，厨房在人们日常生活中已不单纯地被作为烹饪场所，它还承载着沟通家人朋友的作用，是展示个人生活态度和生活方式的自留地，这样的需求推动着厨电向智能化、感性化和艺术化的方向发展。

因此，一些小家电品牌不断迭代新品，加快新品开发的速度，并且极度推崇当下流行的款式设计和色彩偏好，动辄 “ins 风”，来打动既追求新功能又要好看好拍的年轻消费者。再进一步通过爆款产品，辅之以小红书、抖音等短视频种草和淘宝等平台直播带货，缩短消费者购买决策时间，获得了大量的曝光度和不错的转化率。

与此同时，快速增长的市场品牌进入门槛却不高，导致爆品出现后模仿者众多，一时间产品同质化严重，消费者难以分辨，所以在二手交易平台闲鱼上看到各种几乎全新的小家电转让界面也就不稀奇了。

不难理解，冲动消费过后，真正实用且使用频次较高的产品整体来说较少，有些功能的添加往往是为了添加而添加，一些智能化的操作也是画蛇添足，徒增卖点和营销话题。还有不少小家电品牌将过多精力投入到产品的包装和营销上，忽视了产品自身的研发和迭代节奏，致使之后的用户留存和口碑成为难题。

根据奥维云网全渠道推总数据显示，2022 年上半年，厨房小家电零售额共计 263.8 亿元，同比下降 4.9%；零售量 11136 万台，同比下降 13.2%。上半年厨房小家电品类零售额和零售量出现了同比下滑趋势，行业走向依旧延续低迷态势。

另外，中国消费者协会发布的 2021 年全国消协组织受理投诉情况分析中指出，各类小家电在产品质量和售后服务方面短板明显，主要表现为质量参差不齐、维修困难、发生问题索赔难等情况。据黑猫投诉平台数据显示，用户对小家电质量问题的投诉一直居高不下，产品良莠不齐是消费者对新兴小家电品牌的最大诟病。

总结

小家电是短视频时代和快节奏生活滋生出的新兴消费潮流，社交电商和直播带货等渠道的崛起为各种小家电提供了快速成长的土壤。然而其更新换代过快、质量参差不齐和重营销轻研发的现象，也使得小家电正面临着一些增长困境。整体而言，目前小家电市场仍然处于增长阶段，而消费者对小家电产品质量和服务水平的要求不断提高也是必然的。小家电市场想要继续发展，还要在上述几个方面多下功夫。