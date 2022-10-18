在扎克伯格将公司主要精力倾注于元宇宙业务上时，他就一直努力让员工、用户和投资者相信元宇宙广阔的未来。但是对于一个不断烧钱却未见太大成效并且可能实现不了的愿景来说，是一个不小的挑战。

据查阅了 Meta 公司内部文件的《华尔街日报》报道，该公司面向消费者的旗舰性元宇宙服务 “Horizon Worlds” 将无法达到公司内部业绩预期。据悉，Meta 公司最初打算在今年年底前使 “Horizon Worlds” 的月活跃用户数量达到 50 万，但是目前这个数字还不到 20 万。

这些文件显示大多数用户在第一个月登录了 “Horizon Worlds” 平台后便没有回来，而且自春季以来用户人数一直稳步下降。据该报道称，只有 9% 的 “Horizon Worlds” 内容被至少 50 人访问过，大多数内容无人问津。

然而糟糕的不止是未达预期的元宇宙业务，关于裁员和赖以生存的广告业务下滑，也进一步将扎克伯格这个一手缔造的商业帝国推向悬崖边缘。

扎克伯格的野心

近日，Meta 推出首款采用 Pancake 方案的 VR 一体机 Quest Pro，相对于 Quest 2，整体显示部分厚度减少了 40%，显示部分体积也减小了不少，每英寸显示像素提升了 37%，对比度提高了 75%。但是价格是 Quest 2 起售价的近 5 倍。

扎克伯格称 Quest Pro 重新 “设立了标准”，由于定制的骁龙 XR2+处理器，定制的充电底座，全新的手柄设计（加入了 “手写笔”），以及混合现实方案等。所以，Quest Pro 已经向着 MR 眼镜进化。而已经有了去年 Connect 大会上 Meta 对外发布的混合现实开发平台 Presence Platform，打造一个混合现实场景似乎有据可循。

疫情之下，远程协同办公是一个热议话题，苹果内部在数月前因线上还是线下办公的问题争论不休。扎克伯格目前正在寻找诸如 Autodesk 和 Adobe 这样的合作伙伴竭力解决相关问题，合作开发一些可用的软件，希望通过远程协同办公的场景打开商用市场。

去年 10 月，Facebook 正式宣布公司改名为 Meta，将业务聚焦于发展元宇宙。而应用场景毋庸置疑仍然是以社交为底色。无论是 Facebook 主营业务，还是旗下的 Instagram、WhatsApp 等应用都是围绕社交场景搭建起来的。扎克伯格也坚信，“随着时间的推移，社交将会是人们使用 VR 的主要方式”。

于是，Meta 的社交空间正被极力推崇，比如社交聚合类应用 Horizon Worlds，用户可以在 Quest 上一起健身，在 Horizon Home 中一起看视频、梦工厂动画和一些流媒体应用，一个未来虚拟帝国的社交空间正在极尽描画。

广告业务受挫，Meta 后继无力

元宇宙还有很长的路要走，即便是对这点已经形成共识的人来说，数字广告的投放仍是 Meta 这类社交平台为主力的企业实现雄心的输血大厦。

目前数据看，Facebook 月活跃用户约 29 亿、Instagram 月活跃用户 13 亿，已经处于高位。应用程序调查公司 App Annie 发布了 2021 年全球智能手机 APP 的利用动向调查。2021 年全球智能手机 APP 的下载量首位是 TikTok，其后是 Instagram 和 Facebook。

Sensor Tower 商店情报数据显示，2022 年 8 月抖音及其海外版 TikTok 以将近 6600 万下载量，蝉联全球移动应用 (非游戏) 下载榜冠军。TikTok 的强势令一些原本更青睐 Meta 的广告主心猿意马。

另外，苹果去年更新的隐私政策影响了广告主定位和衡量广告效果的能力，而 Meta 旗下的 Facebook 因此受到的冲击超过了其他应用。甚至谷歌也表示未来几年将针对安卓应用推行类似的隐私政策。

今年二季度财报显示，Meta 营收为 288.22 亿美元，比上年同期的 290.77 亿美元下降 1%，为公司史上首次营收同比下滑；净利润 66.87 亿美元，同比大幅下降 36%，利润连续第三个季度出现下滑；每股收益也同比下降 36%。

全球人口规模有限，社交平台的流量规模增长亦已到顶。目前 Meta 旗下的 Facebook 和 Instagram 主要通过聚合用户来收取广告主的费用，根据其财报显示，其收入来源 95% 依靠广告业务。随着 Tiktok 蚕食其用户，加上苹果严格的隐私政策，越来越多的广告主开始分散原本给 Meta 的投入，这无疑将使 Meta 雪上加霜。

元宇宙故事难讲，裁员负面缠身

今年年初，Evernote 的前 CEO、视频会议公司 Mmhmm 的 CEO Phil Libin 表示，Meta 对元宇宙的看法是一个缺乏创造力，从未奏效的旧概念。在体验了 Horizon Workrooms 后，Libin 认为，与 Zoom 相比，Meta 在视频会议中的虚拟现实技术并不那么诱人。

5 月，The Verge 发布报告，Meta 虚拟现实实验室部门人员已超 17000 名，一年之间增加 7000 人，部门总人数也占到公司总员工的 21%。

据统计，从 2019 年至今，Reality Labs 部门已经 “烧” 掉了近 300 亿美元。自去年改名至今一年不到，Meta 的股价已经跌去近 60%。当下不到 4000 亿美元的市值，被苹果、谷歌、微软、亚马逊等巨头远远甩在身后。

6 月，扎克伯格在内部会议中施加压力，要求找出 “表现不佳的员工”，Meta 冻结了大量招聘并削减预算。有员工爆料公司正在计划一次规模 10% 左右的裁员。

9 月底，在每周举行的员工问答会上，扎克伯格明确表示 Meta 将进行重组团队和裁员计划，用以削减开支和调整优先事项，而这是自 2004 年 Facebook 成立以来的首次大规模预算削减。

此外，扎克伯格还直言 “Meta 将稳步减少员工数量的增长，2023 年 Meta 的规模会比今年小。” 有 HR 资深从业者告诉动点科技，为了下一份财报好看，在公司经营状况不佳时提前完成人员优化，是最快捷的途径。

结语

《大西洋月刊》一年前有文章如此评价 Facebook（Meta）：“通过承诺成为表达自由、人际交往和联结社区的渠道，将自己推销给大众。事实上，它是对抗开放网络、自我实现和民主的武器。所有这一切都是为了让 Facebook 可以将您的数据摆在广告商面前。”

当各种社交平台推陈出新，争夺有限的用户，广告资源所带来的利润不得不被稀释。而流量促进营收大幅增长日益困难，社交平台需要另寻他法进一步挖掘用户价值。因此 Meta 推出元宇宙业务，企图以硬件和一些新场景作为噱头来创造营收，巩固其在业界的龙头地位，也就无可厚非了。但目前这些举措似乎收效甚微，且可能将其拖入另一个深渊。