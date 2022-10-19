昨晚，苹果悄悄上线了 iPad 系列新品和配件。一直以来，iPad 都承载了苹果对全产品线的试验田作用，比如高刷和方形外观设计等。这次本来非常令人期待的入门款 iPad，虽然整体外观更接近 iPad Air 系列设计，但是由于价格涨幅过大，使得网友对其并不看好。而 iPad Pro 也只是升级了芯片，令许多持币观望的消费者相当失望。

小迭代，大涨价

据了解，M2 芯片 iPadPro 除了全新的 M2 芯片，支持 Apple Pencil 悬停功能和 ProRes 视频拍摄，其他的与前代没区别。其中值得一提的悬停功能并不新鲜，但苹果的专利可能更多地涉及用户界面如何与元素交互，而不是检测元素的存在。在这种情况下，触控笔或手指离显示器有多远，触控笔的角度、位置以及何时以特定的强度或压力接触显示器还要等实际的使用体验。

而第十代 iPad 采用全面屏及直角边设计，搭载 A14 仿生芯片，屏幕依旧延续了入门款的非全贴合屏幕、没有抗反射涂层、不支持 P3 广色域，支持 Type-C 接口却不支持最新的磁吸式充电 Apple Pencil。

此次新款 iPad Pro 和第十代 iPad 均大幅上调起售价格。iPad Pro 11 英寸和 12.9 英寸两种屏幕尺寸，容量也与上一代保持一致，分别为 128GB、256GB、512GB、1TB 和 2TB 版本。11 英寸起售价格涨了 600 元，6799 元起；12.9 英寸起售价格涨价 800 元，9299 元起。

相比之下，第十代 iPad 涨幅更为夸张，起售价 3599 元起，直接从 2000 元档升到 3000 元档，容量却依旧是 64GB 和 256GB。对于大多数用户来说，128GB 在 iPad 上是最为实用的选择。然而库克却不提供该容量选择，并将 64G 和 256G 存储的差价拉到 1200 元，大概率是为了逼迫有余力的消费者升级到更高的存储容量以保证自己的营收更上一层楼。

据动点科技了解，实际上长江存储在售的 1TB SSD 固态硬盘，也只要不到 600 元就能拿下，苹果的这个存储差价甚至可以买到两块，溢价过高。

在不少用户眼中，此次 iPad 升级无诚意，还在于新老款齐涨价，不仅仅是新款，旧款也冲破了性价比的桎梏。在苹果官网上，去年 9 月发布的 iPad 入门款起售价涨了 100 元，iPad mini 6 起售价涨了 200 元。今年 3 月发布的 iPad Air 5 起售价涨了 400 元。

真环保还是以环保为名

苹果向来以科技企业中的环保先锋自居。此次苹果表示，经重新设计的包装材料不再使用塑料外膜，97% 的包装材料采用纤维基。同时，全新 iPad Pro 的包装也不再使用塑料外膜，99% 的包装材料采用纤维基，使苹果朝着在 2025 年底前完全淘汰塑料包装的目标又迈进了一步。

苹果还称，全新 iPad 的所有机型包括在各个印刷电路板的镀层中采用 100% 再生金，这在 iPad 机型中尚属首次，还有再生铝金属、再生锡和再生稀土元素等。iPad 10 也是首款采用再生铜的 iPad 机型，在主板的箔片中采用了 100% 再生铜。

查阅苹果官网可以看到，本次新 iPad 产品都可以通过 Type-C 接口连接至电脑或电源适配器充电。一直以来 Lightning 接口的存在，使得苹果全家桶用户都觉得莫名其妙，生态上大一统却没有统一的接口，出门在外使用多个接口极为不便，甚至广大 iPhone 用户至今都在用 Lightning 接口。

不得不提的是，欧洲议会在 10 月初通过一项新规，要求从 2024 年底开始，所有手机、平板电脑等便携智能设备新机都使用 Type-C 充电接口。欧盟多年前就开始敦促各大厂商统一便携智能设备充电接口，但苹果公司一直视若无睹。苹果给出的理由是，10 亿台苹果产品都搭载 Lightning 接口，一旦强迫采用 Type-C，可能会产生更多的电子废物，与欧盟的环保初心并不符，也不符合苹果的创新气质。

欧盟竞争事务负责人玛格丽特·韦斯塔格尔指出，这一新规预计每年可节省至少 2 亿欧元、约合人民币 14 亿元，减少堆积如山的过时充电器。据路透社报道，预计美国苹果公司将是受影响最大的企业之一。新规将迫使它放弃目前正在使用的 Lightning 接口，改用大量竞争对手已经广泛使用的 Type-C 接口。

关于环保话题，此次具有较大争议的是苹果为入门款 iPad 推出的转换接口。入门款 iPad 取消了 Lighting 接口，改为 Type-C 接口本是皆大欢喜的好事，然而苹果的 “骚操作” 令人啼笑皆非。据了解，新入门款 iPad 仅支持第一代 Apple Pencil，而第一代 Apple Pencil 并不支持磁吸充电，只能通过 Lighting 接口进行充电，因此采用 Type-C 接口的 iPad 自然无法直接为 Apple Pencil 充电。

最后，苹果给出的解决方案是一根 Type-C 转 Lighting 接口的转接器，售价 67 元。一些网友则称苹果此举是为了继续圈钱。动点科技认为，苹果此举一方面可能是为了消耗第一代 Apple Pencil 库存，另一方面是为了刻意增加入门款产品与 iPad Air 系列的差距，以促进 Air 及更高端产品线的销量。

总结

苹果产品曾经是科技硬件圈的风向标，无论是技术、设计还是理念，都大幅领先于时代。但近年来，苹果不断提高产品售价，并在诸多硬件产品的规格方面设置门槛，利用撇脂定价的策略迫使消费者为更高端的产品买单。同时在可持续发展问题上充斥着难以自圆其说的矛盾行为，未来恐将进一步消耗果粉信仰和品牌价值。