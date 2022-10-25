昨日，英国奢侈品手机品牌 Vertu 于伦敦推出了一款号称 Web3 手机的 “MetaVertu”。从诺基亚到如今，奢华的 Vertu 几经易手，甚至有过破产传闻。实际上，已经有其他厂商推出过 Web3 手机，但是并不为大众所熟知。此次 Vertu 卷土重来，这位功能机时代诞生的落寞贵族显然并不想放弃全球的高净值人群。

Vertu 与诺基亚的渊源

1998 年，Vertu 由诺基亚高层创立，是全球第一家奢侈手机公司。2012 年，诺基亚在安卓和苹果的进攻下节节败退，自顾不暇，于是将 Vertu 品牌 90% 的股权出售给了瑞典投资公司 EQT。短短几年之后，这家公司又被香港基金公司 GodinHolding 联合 “国际私人投资者” 收购。

Vertu 在 2002 年推出首款产品 Vertu Signature，搭载的是塞班系统。直到 2012 年该公司被卖给 EQT 之后，手机系统才改为安卓系统，但销量却并不理想。

几年后，Vertu 第三次易主。据英国《电讯报》（The Telegraph）报道，土耳其商人 Hakan Uzan 旗下投资公司 Baferton 以 5000 万英镑的价格从中国企业手中收购了奢侈手机公司 Vertu。2014 年，Vertu 销售额为 1.1 亿英镑，亏损 5300 万英镑。截至 2015 年，Vertu 全球销量约为 45 万部，平均售价约为 6000 美元（约为人民币 343860 元）。

一直以来，Vertu 的宗旨就是为世界各地的有钱人量身定做手机，在手机材料使用上极尽奢华。除了使用昂贵的材料和手工制造，Vertu 还以其附加服务而闻名。Vertu 私人助理服务是许多高端会所的通行证。只需持有 Vertu 手机，即可出入纽约、伦敦、北京、香港等全球各大城市的私人会所。大多数富豪希望被纳入同阶层人士组成的 “圈子”，而 Vertu 恰好满足了这种社交需求。

此前，每款 Vertu 手机均在机身侧面配备一个按键，可以一键呼叫 24 小时私人助理，让其帮忙预订机票、入住酒店、餐厅订座等。此外，如果用户在使用时遇到困难，还可以授权 Vertu 的工程师远程修复。

目前，这项服务也已经更新，以接轨 Web3 技术。Vertu 现在有一个专门的 NFT 投资团队，以帮助用户更好地快速了解 NFT，包括指导新人完成收集不可伪造的代币，并向他们建议哪些即将到来的收藏品值得抢购。

与众不同，还是还权于民

Vertu 手机卷土重来，一改往日重材料轻配置的作风，狠狠堆料。全新 Vertu MetaVertu 配备 6.67 英寸 AMOLED 显示屏，分辨率为 2400×1800 像素。它由高通提供骁龙 8 Gen 1 芯片。这款智能手机具有 512GB 和 1TB 的内存可选。其具有带有 6400 万像素主传感器的三重后置摄像头配置，内置 4600mAh 电池，支持 55W 快充。

基本上赶上主流旗舰手机配置的 Vertu MetaVertu，其与众不同并不主要体现在此，其采用蓝宝石玻璃、陶瓷、“喜马拉雅鳄鱼皮” 和小牛皮以及 18K 金和钻石等高端材质的选择，使得其拥有从 46800 元到 300800 元不等的不菲价格。

Vertu 团队声称，MetaVertu 此次首提 “CNCOS——芯端链系服” 五维整合生态概念，用手机串联芯片、智能终端、区块链、操作系统、高端服务，旨在挑战去中心化数字霸权，并推动用户无缝流畅进入 Web3 世界。Vertu 将为预订客户提供空投 NFT，并享受特殊权益。

据悉，早在四个月前，HTC 就宣布推出首款元宇宙手机 Desire 22 Pro，新机主打元宇宙相关功能，可搭配 HTC 自家的 Vive Flow 虚拟实境眼镜使用。据悉，该机于 7 月 1 日正式在台湾开售，售价 11990 新台币，折合人民币约 2700 元。值得一提的是，HTC 还将推出 Vive Flow 套装（售价为 23490 新台币，折合人民币约 5200 元），以方便用户首次进入元宇宙。

作为新机最大的卖点，HTC Desire 22 Pro 内置了元宇宙入口的 Viverse App，建立了虚拟分身的 Avatar 与管理虚拟资产的 VIVE Wallet 等，用户现阶段可以将自己的资产存放于 VIVE Wallet 中。

数月前，区块链网络公司 Solana 为了让加密货币和 Web3 移动化，宣布与 OSOM Privacy 合作，共同打造一款具有独特功能和特性的旗舰级安卓手机 Solana Saga。据了解，该手机与 Solana 区块链紧密集成，让用户能在 Web3 中进行交易和管理数字资产变得更加容易和安全。

除了旗舰机 Saga ，Solana 还推出了 Solana Mobile Stack，这是一个开放的 dApp（去中心化应用程序）商店，将在 Saga 上运行。Solana 的设想是通过其新堆栈实现加密原生应用程序、数字服务和数字商品的大规模扩散，其他安卓设备制造商也可以使用这些堆栈，在 Solana 上创建丰富的移动体验。目前，这款手机已经可以进行预订，并计划在 2023 年初发货。

不久前，由一加联合创始人裴宇打造的 Nothing Phone (1)，因别具一格的设计在网络上掀起热议，但是该手机不算严格意义上的 Web3 手机。事实上，其在 2021 年推出的无线耳机，就已支持加密支付。2022 年 7 月，Nothing 与区块链巨头 Polygon 展开了合作，正式展开了对 Web3 的探索。而同期也有传言称华为多个部门或者团队在探索 Web3，其中包括华为云、鸿蒙系统和华为钱包等。

目前，手机掌握着大量用户信息，各类 App 尤甚。而运行在 Web3 手机上的各种应用，则可以将原先存储于巨头服务器上的数据存储在区块链上，让数据的主权还给普通用户。这是 Web3 手机跃跃欲试的动力所在。

“我们要塑造一个去中心化的世界，帮助用户收回控制权。”Polygon 增长副总裁 Arjun Kalsy 表示。“人们用的每一款苹果和安卓手机，都需要登陆 Google ID 或 Apple ID，某种程度上，苹果和谷歌拥有客户，而用户没有选择数据的使用权利，人们习惯了被这两家公司控制。”

实际上，Web3 手机并非想象中那样天马行空，其大多拥有与普通智能手机无异的外观，区别只在于 Web3 手机普遍内置了硬件加密钱包来保护用户的私人信息如密码、照片和加密货币密钥等。除此之外，这类手机还预装了在公链上运行的 dApp，并在节点间传输敏感数据时采取了重点保护措施，使用户免受数据泄露和黑客攻击的影响。

结语

总而言之，Web3 的核心原则在于去中心化，一步步将数据和金融的控制权从银行、科技和互联网巨头手中夺回来归还给大众。Vertu 首席执行官 Gary Chan 在伦敦举行的手机发布会上说，Web3 的问题是它的复杂性让新用户感到厌恶，他说：“我们希望重塑智能手机，使 Web3 去繁就简。”

受限于用户数量，对于初出茅庐的 Web3 手机来说，从网页端进入移动端几乎是不可避免的破局抉择。只有争取最广泛的用户，才能重新缔造普罗大众想要的科技和经济体系。然而近日市场研究机构 Canalys 发布的报告数据显示，2022 年第三季度, 全球智能手机市场遭遇连续三季度下跌，同比下降 9%。自 2014 年以来，此季度成为表现最糟糕的第三季度。因此，去这样一个竞争过烈且颓靡的市场攻城略地仍是一个注定艰难的过程，况且在当下，其还需要率先克服来自用户认知、行业基础设施建设和全球监管方面的挑战。