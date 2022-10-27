近日，互联网医疗企业圆心科技更新了港交所招股书。据了解，这已是圆心科技第三次提交港股上市申请。早在 2021 年 6 月，圆心科技首次冲击港股 IPO 遗憾折戟，公司因毛利率偏低、缺乏科技含量、连续亏损等问题饱受诟病。今年 4 月的第二版招股书中，圆心科技将定位改为 “医疗健康公司”，抹去了科技属性。

同在数字健康赛道，完成多轮融资的独角兽微医也屡次 IPO 未果。目前成功登陆港股的数字健康三大龙头中，只有京东健康实现了盈利。发展至今，互联网医疗一直备受政策支持与资本青眼，但与迅猛增长的持牌机构数量相比，其整体盈利能力不容乐观。

极速扩容的 2000 亿数字健康市场

经历 10 多年的萌芽，2014 年以前，国内已出现丁香园、春雨医生等互联网医疗明星企业。但由于内部政策相对保守、条件有限，只有阿里等少数互联网企业尝试向医疗方向发展。但因医疗行业的特殊性，不少企业在此碰壁，投入大量资金却鲜有回报。

2015 年，中国核发了第一张互联网医院牌照，如今业内主流的互联网医疗平台也大多上线于 2015 年之后。

自此，在 “互联网+” 政策推动、股权投资市场膨胀和全民创业风潮兴起等多重因素作用下，线上就诊在国内开始普及，互联网医疗崭露头角，迎来狂热发展期。但随后，由于商业模式始终难以落地，资本对互联网医疗的投资热度逐步趋于理性的同时，国家政策支持力度也有所降低，基于此，纯互联网平台企业发展受阻，整体行业发展较为缓慢。其中，部分 “互联网医疗健康” 项目未能落地，只沦为资本泡沫。

转折发生在 2018 年，国务院出台了《关于促进 “互联网+医疗健康” 发展的意见》，明确表示鼓励互联网医疗发展，互联网医疗的行业地位得以确立。在随后到来的疫情中，互联网医疗更是大显身手——线下医疗压力巨大，互联网与医疗的结合使得患者足不出户即可预约到过去 “一号难求” 的专家门诊，从而大大优化了优质医疗资源配置，直接加速了行业的生态发展。据国家卫生健康委规划信息司统计，疫情防控期间，国家卫生健康委属管医院互联网诊疗人次比 2019 年同期增长 17 倍，部分第三方平台互联网诊疗咨询量增长 20 多倍。国家卫健委统计数据显示，2018 年 12 月~2021 年 12 月，全国发放的互联网医院牌照数量从 100 多张增长至近 1700 张。

医院的参与度增加，推动市场实现供需双增长。据中商工业研究院统计，2020 年，互联网医疗健康市场规模将近 1961 亿元，市场增长达 46.7%，达 2015 年以来最高增速。预计 2021 年市场规模将扩大到 2831 亿元。根据 Mob 研究院发布的研究报告，到 2025 年，中国广阔的互联网医疗市场将达到万亿级。

寻求闭环化模式创新与服务深化

据了解，现有的互联网医院主要链接患者、医生、药企、险企等各方，主要包括公立医院自营和第三方平台两种模式，也涵盖专科互联网医院等细分类别。相较于公立医院自营，第三方平台的互联网医院可提供更加综合性的服务。

阿里健康是阿里巴巴集团在医药健康领域的旗舰平台，布局领域包括健康产品销售和电商业务、产品追溯平台、智慧医疗和个人健康管理服务。阿里健康平台型收入来源两块：其中，医药保健产品和服务是阿里健康的核心业务，阿里健康大药房和阿里健康海外旗舰店是其主要收入来源；电商平台主要为天猫医药相关类目提供招商、商户客服、技术支持等外包及增值服务，也为阿里健康带来快速增长的服务收入。

平安集团旗下的平安好医生开创了国内管理式医疗——HMO（健康维护组织模式）的先河。HMO 是在收取固定预付费用后，为特定地区、主动参保的用户提供全面的医疗服务体系，它能够联合上游医疗服务和中游保险公司共同为用户服务，形成商业闭环与资源协同。在此基础上，平安好医生建立了 “HMO+家庭医生会员制+O2O” 的商业模式，打通了 “医、药、险、支付” 的全链条。

京东健康有零售药房、在线医疗健康两大业务板块，已形成协同的闭环商业模式，即零售药房业务将用户群导向在线医疗健康服务，通过提供慢性病管理和家庭医生等服务，在线医疗健康服务能够预判用户需求、改善用户体验以及将用户流量重新导向零售药房业务，购买其他健康产品，如补品和医疗设备。两项业务相互促进，形成良性循环和共生的生态系统。

与之类似，微医也形成了 “医+药+保” 的闭环，医疗服务和健康维护服务是其两大主要收入来源。但由于占据六成收入的健康维护服务高度依赖付费会员规模，且中间商的利润空间较小，微医目前仍处于亏损之中。

而刚刚更新了招股书的圆心科技的服务覆盖了患者从问诊、用药到付款的整个疾病管理周期，主要包括院外综合患者服务（包括院外药房服务、院外医疗服务）、供给端（医院）赋能服务、医疗产业端赋能服务（医药公司营销服务、保险服务）等。

综合上述 5 家企业的探索来看，国内平台型互联网医院普遍追求实现复诊、开药基础上的服务深化，包括诊疗、健康维护、控费以及闭环化的模式创新。

被 “卖药” 压低的互联网医院天花板

数据显示，在上述 5 家互联网医院中，用户规模方面，阿里健康暂时领先；注册医生数量方面，圆心科技以妙手医库、妙手医生两大平台收获超 130 万注册医生；以 2021 年收入计，京东健康以超 300 亿元营收规模位居绝对的第一梯队；利润方面，2021 财年，阿里健康实现了 3.43 亿元净利润。

数据来自公开信息/最新一版招股书/年报

在三家港股上市互联网医院最新的中期业绩报告中，京东健康盈利 2.23 亿元，同比扭亏为盈；阿里健康预计上半年将取得不少于 8000 万元的利润；平安好医生上半年亏损 4.24 亿元，同比、环比有所收窄。

已扭亏或接近盈利的三家上市互联网医院经营策略各有千秋：京东健康的零售业务以自营、在线平台和全渠道三种模式运营，通过自营取得的收入高速增长，此外，考虑到 C 端用户对于健康管理服务付费意愿低的情况，京东也积极拓展企业员工健康服务等 B2C 业务；阿里健康则依托其得天独厚的电商基因，其在处方药、慢性病方面的精细化运营也取得成效；相比于电商零售，平安好医生的收入更多来自医疗健康管理服务。近期，平安好医生还收购了平安智慧医疗，将全面提升平安好医生的 O2O 医疗服务能力，并全方位发挥战略协同效应。

圆心科技的九成以上收入都来自妙手医生和圆心药房，与以医药电商业务为主的京东健康、阿里健康十分类似，却并无二者的先天优势。相比之下，圆心科技的亏损却随着营收规模的增长逐渐扩大。

事实证明，若无法将药品零售外的业务作为主要收入来源，没有强大的背景支撑的互联网医院盈利之路更加困难重重。

与同样完成了 8 轮融资的微医相比，圆心在提交上市申请的前 3 年内现金流也呈现净流出状态，但微医在上市未果后又以一轮 10 亿元战略融资成功补血。而失去了科技属性的圆心科技三战港交所若不能圆梦，是否还会有资本愿意为其持续输血，以支撑其基于高昂采购成本的药品零售业务，仍然是一个未知数。