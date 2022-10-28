美国当地时间 28 日，据《华尔街日报》报道，马斯克已经完成对推特的收购，推特首席执行官 Parag Agrawal 和首席财务官 Ned Segal 则离开推特。据法院判决，马斯克以 440 亿美元收购推特的交易截止时间为当地时间 28 日下午 5 点，因此收购一事尘埃落定。

目前，马斯克已经将自己的推特简介改为 “Chief Twit”（推特老板）。日前，马斯克走访推特位于旧金山的总部大楼。其在推特发布的一段视频显示，马斯克手抱形似水槽的物品走进推特办公室，意味着其即将入主此地，为这场不断在网络上掀起热议的收购案画上句号。

闹剧开场

半年前，推特宣布与马斯克达成最终协议，后者全资持有的实体将以每股 54.2 美元现金收购推特，交易总价约为 440 亿美元。交易完成后，推特将成为一家私人控股公司。

然而，在美股普跌的大背景下，马斯克借助虚假账号问题发难推特，妄图以更低的价格重新交易。而一直以来，推特都会在其提交给 SEC 的报告中公布其用户数量及虚假账号的预估数据。

推特还称在此前的谈判中，马斯克并没有询问相关的业务问题，期间也没有进行任何调查，却在收购暂停时提到这些问题。推特的委托书声明还显示，在交易的准备阶段，马斯克没有努力获取有关该问题的信息。

6 月 21 日，马斯克在卡塔尔经济论坛上表示，关于推特收购交易有一些 “未解决的问题”，他仍在等待关于该平台上有多少机器人账户问题的解决方案。此外，其还盛赞微信的成功，建议推特借鉴。

其后，马斯克见占不到 “嘴炮” 的上风，于当地时间 7 月 8 日向 SEC 和推特法务部门发了一封信，明确表示将终止 440 亿美元并购推特的协议。在发布的信件中，马斯克方面表示，推特严重违反了合并协议的多项规定，做出了虚假和误导性陈述，导致其可能遭受重大不利影响。因此，马斯克决定终止这项并购协议。

随后，推特正式起诉马斯克要求其执行 440 亿美元原始收购协议。推特诉讼称，马斯克口中想要终止交易的理由都只是 “借口” 而已。当地时间 7 月 29 日，马斯克亦对推特发起反诉。

局势扭转

据了解，当地时间 10 月 17 日至 21 日是美国特拉华州衡平法院审理推特起诉马斯克案的时间。然而在该期限前的当地时间 10 月 4 日，美国证交会公布的文件显示，马斯克正推进以每股 54.2 美元的原价收购推特，但他的条件是特拉华州衡平法院立即停止该诉讼案，并推迟庭审和所有其他流程。

10 月 6 日，负责庭审该案的特拉华州衡平法院法官 Kathaleen St.J.McCormick 称，暂停审理马斯克收购推特一案，直至当地时间 10 月 28 日，这为马斯克筹集收购资金留出了更多时间。

据知情人士透露，在宣布继续收购推特之前的几周里，马斯克的代表曾多次接触推特，希望以更低的价格重新达成收购交易，但被推特拒绝。

当地 10 月 19 日，在特斯拉召开的第三季度财报电话会议上，马斯克表示自己已为推特付出了太多：“很明显，我自己和其他投资者为推特付出了过高代价，但在我看来，推特的长期潜力比其当前价值高出一个数量级。”

据《华尔街日报》当地时间 10 月 27 日消息，知情人士透露，银行已开始发放 130 亿美元现金，以支持马斯克完成对推特收购。其中一位知情人士表示，马斯克当地时间周二晚间向同意为他收购推特提供资金的银行发出借款通知。据悉，一个程序由此启动，敲定债务合同的最终细节后，银行将把所承诺的资金存入一个托管账户。一旦完成交易的条件最终满足，马斯克将可提取这些资金，在当地时间周五的截止日期前执行交易。

不久前，推特预计将在美国当地时间 10 月 28 日下午 5 点前归为马斯克所有。目前，双方的律师和银行家都在赶着敲定相关文件。

推特的未来

目前马斯克尚未透露后续运营推特的详细计划，但他表示，他希望取消一些内容审核措施。批评人士警告称，这种做法可能会导致更多仇恨言论和虚假信息出现在该平台上。

马斯克曾表示，他收购推特的目的是推动言论自由，“如果收购了推特，第一件事先处理机器人水军和诈骗邮件。” 他希望开放推特的算法，并认为推特应该 “非常谨慎地发布永久禁令，并尽量不要删除平台上的内容”。

还有报道则称，马斯克建议添加推文编辑功能，用来修正已发推文中的错误。此外，马斯克还建议将推特的算法开放源代码，这意味着推特公司之外的其他人将能够查看源代码，并可以对修复和更改提出建议。

在即将执掌推特之际，当地时间 10 月 27 日，马斯克在推特发表公开信，向广告商承诺未来的推特不会变为说话无需承担后果的 “free-for-all hellscape”（灾难性场景）。

推特现在和从前的员工表示，他们担心马斯克呼吁减少内容审核，以及据报道他计划削减员工，这将加剧内容质量的恶化。传统上让推特成为数百万用户热门平台的话题，在最活跃的英语用户中正在下降。

推特内部研究显示，用户流失的事实远非名人隐去个人账号那么简单。推特正努力留住其最活跃的用户，这些用户对推特的业务至关重要，并凸显了马斯克收购推特后所面临的挑战。

值得一提的是，马斯克表示，他将做出的最引人注目的改变之一，是允许特朗普重返该社交平台。马斯克曾表示，他不同意此前推特针对特朗普账号的封禁，并将解禁特朗普的推特账户，以让特朗普在 2024 年大选之前接触到更广泛的受众。

针对铺天盖地的争议，马斯克还曾在推特上表示，他对这个平台的兴趣不在于赚钱，之所以收购推特是为了帮助人类，并希望（人类）文明有一个共同的数字城市广场。人们对于其该观点莫衷一是，而截止目前，推特股价已经上涨至 53.7 美元，越来越接近马斯克每股 54.2 美元的收购价。

关于推特的未来，几天前，曾有消息称马斯克接管推特后将实施高达 75% 的裁员计划，引起推特员工焦虑。彭博社援引知情人士的话称，马斯克向推特员工表示，其接管公司后并不打算裁员 75%。因此比起广大网友，推特的员工则更聚焦于如何保住现在的饭碗。