过度的宣传并不能给自动驾驶带来什么实质性的现实利益，应该遵循技术迭代的方式，在资本和人才的利用上，也要循序渐进。自动驾驶依赖于行业各个维度的技术成熟，切不可拔苗助长。自动驾驶的道路肯定会继续有拓荒者跟上来，现在所要做的，就是以扎实的应用走下去，改变人类出行的推力依然还在，需要一点恒心才能实现，万万不可得出自动驾驶无用的论断。未来依旧在前方等着我们，只是道路并不平坦。

现在有人质疑自动驾驶汽车技术的下一步是什么。当然，对于自动驾驶这个技术来说，现在有两个比较主要的应用方向，一个是面对消费者端的，大家感知比较明显的就是消费级别的电动汽车；另外一个是面对行业应用的，比较突出的应用集中在物流方向，比如自动驾驶卡车。

Argo AI 主要面对消费级方向。美国汽车大厂福特（Ford）宣布终止投资计划，27 亿美元资金打水漂。福特自 2017 年开始投资 Argo AI 公司的自驾项目，德国汽车巨擘大众（Volkswagen）随后于 2019 年加入，希望迅速实现不须任何驾驶参与的独立自动驾驶系统。

Argo AI 计划开发具有 Level 4 自动驾驶等级的汽车并商品化，但还需耗时 5 年以上研发，并再投入数十亿美元资金。Level 4 等级不需要司机，还能让驾驶在驾驶过程中小睡。从这个应用场景来看，对于消费者有着极大的吸引力。

人工智能专家对自动驾驶汽车持谨慎态度。这种谨慎是由于手头任务的复杂性而产生的。谷歌工程师专家表示，难度不在于 AI 和深度学习，而在于 “构建一个复杂的实时控制系统，将复杂的传感器与不同的传感器融合”。尽管许多人认为特斯拉遥遥领先，尤其是在几家初创公司未能维持的情况下，但公司要开始考虑一个成熟的自动驾驶系统还有很长的路要走，目前为止还看不到一个确切的投资数量级。

这也可以通过以下事实得到证实：最近，美国司法部还对特斯拉公司发起了刑事调查，以调查在特斯拉的驾驶员辅助系统 “自动驾驶模式” 存在的情况下报告的数十起事故，有些甚至是致命的。特斯拉在辩护中表示，在启用 Autopilot 之前，驾驶员必须同意始终将手放在方向盘上。然而，最新的调查正在判断特斯拉是否 “通过对其驾驶员辅助技术的能力提出毫无根据的说法来误导消费者、投资者和监管机构”。

在此背景下，Argo AI 的倒闭带来了改变的希望。VC 生态系统一直在向那些将自己定位为 “自动驾驶汽车” 制造商的公司投入大量资金，但正如我们现在所看到的那样，“自动化驾驶是一个目前看不到确切结果的赌注”。自动驾驶汽车的复杂程度和功能各不相同。因此，一种可通用的、真正合法的自动驾驶汽车仍然是一件牵强附会的事情——一个风投们尚未接受的残酷现实。

而另一个事情是，图森未来正面临联邦调查，涉及该公司是否向一家中国初创公司不当提供资金及转让技术。另外还有有消息说 FBI、SEC 和 CFIUS 正在同时进行调查，调查内容包括图森未来与自动驾驶氢动力卡车初创公司 Hydron Inc. 之间的关系。图森未来（TuSimple）是一家在中国和美国联合办公的 AI 和自动驾驶公司，成立于 2015 年 9 月。图森未来最初创立于美国加州圣迭戈和中国北京（北京图森未来科技有限公司），随后发展至上海、河北和美国亚利桑那州，并在这五个地区设立研发应用中心。

图森未来品牌旗下产品——图森未来 L4 级别无人驾驶卡车以摄像头为主要传感器，融合激光雷达、毫米波雷达等其他传感器，配合自主研发的核心算法，能够实现环境感知、定位导航、决策控制等自动驾驶核心功能，可应用于高速公路货运和港内集装箱码头运输及其相似场景。

而最新的调查正在给这家自动驾驶公司带来麻烦。不过麻烦的本身不在于技术本身，在于图森未来是否与 Hydron 共享了在美国开发的知识产权，以及这种行为是否向海外对手输送有价值的技术从而欺骗了图森未来的投资者。虽然焦点并不在于技术本身，但是因为其股价突然遭遇暴跌，给行业的未来前景带来了一丝阴影。

而在行业应用的方向，自动驾驶应用于卡车则被认为是一个较佳的应用例子，比起消费者汽车，有着更加明确的应用前景，他们的道路情况一般在比较大的主干道上，比起复杂的城市道路有着更友好的自动驾驶技术发展路径。

国内有两家公司也在不断拓展自动驾驶的行业应用。文远知行是一家以 L4 级自动驾驶技术起家的公司，2021-2022 年，文远知行接连推出 4 个重要产品，涵盖全无人驾驶小巴、L4 级自动驾驶货运车、全无人驾驶环卫车，以及携手博世打造的高阶智能驾驶产品，初步完成了其自动驾驶产品矩阵的布局。不过，在最终的消费者端，没有大面积应用。

而智能新能源重卡造车新势力 “苇渡科技”（Windrose）正面向中美两地市场正向研发新一代智能驾驶新能源重卡 (800V 高电压平台)，包括为满足 L4 自动驾驶需求而设计的全冗余线控电动底盘、全新电动动力总成、全新外形以及内饰。正如我们在行业观察里所看到的那样子，在全球，万亿级干线物流市场存在着加大的自动驾驶商用车市场。显然，苇渡科技更偏向于卡车的自动驾驶。

当然，行业观察者也存在不一样的看法。评论家 EW Niedermeyer 在推特上表达了他对此事的看法。他主张将 “技术” 与公司分开。Niedermeyer 表示，这些自动驾驶公司之所以倒闭是因为 “风险资本家的泡沫狂妄自大”，而不是因为汽车技术自动化的范围有限。他还指出，只有埃隆·马斯克（Elon Musk）明确宣传自动驾驶汽车这个不可能实现的梦想，而其他公司必须构建 “真正的驾驶自动化解决方案，在今天得使用场景下提供真正的经济价值”。

另一方面，谷歌 AI 的 Keerthana Gopalakrishnan 将 Argo AI 的失败归咎于其商业模式。她说，公司不应直接迈向自动驾驶，而应采取渐进的方式来实现自动驾驶汽车的梦想。福特汽车也在一份声明中指出：“公司需要投资于短期内更容易实现的驾驶辅助技术，而不是 Argo 的完全自动驾驶目标”。

不过，我们也不要过于悲观，而是应该更加谨慎地看到这个行业发展机遇。过度的宣传并不能给自动驾驶带来什么实质性的现实利益，应该遵循技术迭代的方式，在资本和人才的利用上，也要循序渐进。自动驾驶依赖于行业各个维度的技术成熟，切不可拔苗助长。自动驾驶的道路肯定会继续有拓荒者跟上来，现在所要做的，就是以扎实的应用走下去，改变人类出行的推力依然还在，需要一点恒心才能实现，万万不可得出自动驾驶无用的论断。未来依旧在前方等着我们，只是道路并不平坦。