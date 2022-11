当前,市场上的 PC 产品百花齐放,华为的 MateBook 系列产品自 2016 年面世以来,已经凭借软硬件方面出色的协同能力在市场上站稳了脚跟。如今,全面屏、超轻薄、高效能已成为了华为 PC 的基础竞争力;而智慧化、多设备无缝互联协作的体验,更是华为 PC 不同于其他 PC 产品的独有特性。

智慧交互是当今消费者购买笔记本时的着眼点。华为正是洞悉了消费者这一需求,全面提出 “智慧办公” 战略,从一碰传、多屏协同到超级终端,展现了华为通过智慧互联,打破设备边界的决心。在超级终端特性的支持下全场景智慧生活体系,让用户体验达到了一个新高度。随着更多设备的加入,办公场景已不再是围绕 PC 所构建的单一化场景。华为通过丰富的硬件设备和先进的软件生态,打造立足于消费者痛点解决的智慧办公场景,并且根据具体使用场景将其细分为创作场景、会议场景、娱乐场景、生活场景以及混合办公场景等。

以创作场景举例,创作者们对于产品性能以及品质相对要求较高,而且由于日常创作需要的设备较多,多设备间的文件互传难也是他们非常困扰的问题。此时可以通过使用华为 MateBook X Pro 2022 12 代酷睿版开启超级终端功能,一拉即合连接华为平板,即可开启镜像模式、扩展模式和共享模式。镜像模式下,PC 全部内容投屏到平板,两屏呈现相同的窗口,此时,平板的华为 M-Pencil 不仅能为平板所用,用户还可以利用这根手写笔、通过平板在 PC 上签字、批注和绘画;扩展模式下,PC 部分内容投屏到平板,两屏呈现不同应用窗口,文字工作者可以在创作时,一屏专注观看,一屏做笔记、查资料,效率倍增,而且 PC 还能感知平板实际摆放左右的位置,例如在平板移动到 PC 右侧时,屏幕扩展就会随着平板移动后自动切换到向右扩展屏幕;共享模式下,在 PC、平板间双向分享,平板可使用 PC 的键盘和鼠标,省去繁琐的传输过程。

此外,基于华为 PC 多屏协同能力升级的一屏三窗口功能也可以让你在本次的 “双 11” 活动中游刃有余。工作之余想要娱乐购物两手抓,选择华为 MateBook X Pro 2022 12 代酷睿版与华为手机多屏协同后,即可使用一屏三窗口的功能,一屏看产品抖音直播,另外两屏分别打开京东、淘宝比价。如果晚上在家加班可以一屏开视频会议,一屏查资料,一屏点外卖,还可以同步打开笔记本上的 AI 语音做会议纪要等。

如果想获得沉浸式的影音娱乐体验,或者增强在图片 PS、视频剪辑时的生产力,可以通过华为 MateBook X Pro 2022 12 代酷睿版超级终端一拉即合与显示器连接,在剪辑视频的时候可以带来更大的视野与操作空间,从而得到生产力的提升,不仅如此,有孩子的家庭可以为孩子配备一块护眼显示器,方便孩子上网课。

随着移动办公人群的增长,消费者对办公设备有了更高的需求。平板电脑虽然便携,但是性能差点意思。轻薄本虽然性能强也比较轻薄,但形态不够灵活,那有没有一款能够完全符合高性能又能兼顾轻薄与灵活形态的产品呢?

华为适时推出了 MateBook E Go/E Go 性能版二合一笔记本,其二合一的拆合形态带来了三重使用模式的随即转换。在笔记本模式下,二合一笔记本不管是在办公室的桌上还是在出差时的人腿上,都能方便用户以最熟悉的角度开启高效办公;创作模式下,搭配华为智能磁吸键盘能实现 110°~160°之间的角度调整支撑,仿照人体俯身书写绘画的角度,给用户最大的创作自由;平板模式下,搭配华为第二代 M-Pencil 进行画图、批注等操作更加得心应手。

不仅如此,华为通过虚拟蜂窝网络的技术,可实现手机蜂窝网络与 MateBook E Go/E Go 性能版共享,从而实现设备间分布式网络共享,随时随地、无需繁琐操作即可便捷使用蜂窝网络,让用户联网更便捷。

值得一提的是,本次华为 MateBook E Go/E Go 性能版全新推出的中转站功能可以将文字、图片拖拽到自己的 “中转站” 内,“中转站” 特别适合在跨设备或者本机不同应用间搜集、使用资料,不需要频繁切换,一次搜集、一次搬运、一次使用,即可完成以往复杂的切换操作。

说了这么多,肯定会有小伙伴会问,本次参与双 11 活动的华为 PC 系列产品这么多,我到底该选择哪款呢?

华为 MateBook X Pro 2022 12 代酷睿版,陶瓷喷砂工艺,握感舒适;屏幕支持双色域切换,让办公更舒适、追剧更沉浸;压力触控板配合 8 大创新手势,手指敲敲就截屏,创新 Super Turbo 技术,让笔记本性能走上快车道,其带来了全年最大促销力度,下单立省 1000 元,9999 元拿下最高品质的商务旗舰。

华为 MateBook E,其采用专业级 OLED 原色全面屏,600 尼特高亮度,拥有出色的显示效果,纤薄随行,三重模式随需变换;再搭载 11 代酷睿处理器,完全可以满足商务精英们的日常使用需求,华为旗舰二合一笔记本移动办公优选,入手即省至高 400 元。

华为 MateBook E Go/E Go 性能版 ,其采用 12.35 英寸 2.5K 原色全面屏,机身仅有 710g,二合一形态不仅便携,笔记本形态、平板形态、支架形态、分体形态四种不同形态也足以让你在任何情况下都拥有最合适的解决方案,此外,其还支持横屏大窗口,让手机互联办公多线程更高效,实现桌面端体验、多设备通信共享,让移动数据连接更自由更便捷,同时功耗更低、中转站,让简单信息流转跨应用更直观。华为二合一笔记本办公新品,入手至高直降 300 元。另外,华为 MateBook E Go 性能版 1T 版本现已高能上线。这个双十一上华为商城,下单即享 HUAWEI MateBook E 系列至高 400 元优惠,下单即享 HUAWEI MateBook E Go 至高 300 元优惠。

华为 MateBook 14,采用轻薄金属机身设计,2K 触控全面屏,双指拉伸轻松放大图片,口袋式充电器,一充多用,支持手机、平板超级快充。12 代酷睿版本是不容错过的 5 千元最强性能本。另外还有搭载 AMD R5 处理器版本,也是 4K 价位段最香全能本。

华为 MateBook 14s 2022,搭载了 2.5K 高刷全面屏,实现了△E<1 的高色准,摄影师在修图的时候就能看到更多的细节。性能也有 12 代酷睿处理器加持,剪辑 Vlog 不会卡顿,3:2 屏幕比例还能显示更多的内容,这台 14 英寸高性能高手,双十一入手立省 300 元。

华为 MateBook D 14/D 15,标配高清护眼全面屏,德国莱茵 TÜV 低蓝光认证,至高搭载第 12 代英特尔®酷睿™ i7-1260P 处理器提供出色的性能。华为 MateBook D 14 是 3K 价位段高品质优选轻薄本,智慧护眼样样兼具。华为 MateBook D 15 是 4000 元优质大屏轻薄本,学生党值得入手。

华为 MateBook D 16 SE 版,其同样搭载了 12 代酷睿处理器,性能有保障,加上它还有数字独立键盘,可以大大提升财务人员、程序员等重度办公人群的办公效率,可以说它就是 4K 价位段大屏高性能轻薄本的首选。

华为 MateStation X 一体机,拥有时尚外观设计,更显高端,放在桌面上即是一件精美的艺术品,28.2 英寸的超大屏幕,屏占比高达 92%,屏幕更支持 4K+分辨率,带来沉浸大视野。此外,华为 MateStation X 打通了设备之间的壁垒,实现多设备协同,文件互传更方便,大大提升办公效率。堪称 Windows 阵营天花板级别的旗舰一体机 MateStation X,外观设计、规格参数、智慧能力,样样到位,带来良好的体验,抢购价 8999 元起。

华为 MateView SE 显示器,23.8 寸全面屏,屏占比高达 92%,还有 P3 电影级色域,SGS 低视觉疲劳认证,好看又护眼,价格只要 699 元。

华为 PixLab V1 打印机,采用 HarmonyOS 系统,支持华为自研的原色打印引擎精准使用彩色墨水,智能抓取环境光和屏幕色温,通过 AI 算法还原真实色彩,使照片更贴近屏幕显示效果。

总之,在面对如今越来越复杂的办公要求以及办公环境,多设备操作、协同已经成为常态。“君欲善其事,必先利其器。” 因此,在即将到来的双 11 活动中,选择能更好适应用户多元的移动办公环境,帮助移动办公群体灵活切换多面职场的智慧硬件,也是需要权衡的一笔重要投资。