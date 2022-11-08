随着中国经济的快速发展，人民的生活日益富足，但同时面临能源危机、气候变暖等全球社会课题。恰逢第五届进博会，本次科技探索和永续发展的环保理念在许多展区都有非常丰富而深刻的呈现。

蚂蚁集团可持续绿色公益部总经理蒋琤曾表示：“全球正共同面临气候变化带来的巨大挑战，企业界有责任、有使命在努力实现自身运营减碳的同时，通过倡导用户选择对环境更加友好的绿色消费，进一步推动各行业的低碳转型。”

透过进博会的诸多展品，很容易理解碳达峰、碳中和目标的实现，不仅需要积极开展产业 “全生命周期” 治理行动，达成全产业链上所有参与者纵向深耕，还要形成理念催化和行业共识。

工业低碳技术

工业的低碳技术向来引人关注。本届进博会上，霍尼韦尔通过互动式展品展示了公司在各种工业及生活场景中的低碳技术应用，包括碳捕集、低全球变暖潜值（GWP）氢氟烯烃、可再生燃料、塑料循环等技术，同时还涵盖了流程工业领域的智能工厂相关解决方案和创新的炼化技术，帮助企业提高安全及可靠性，提升运营效率，改善收益和利润率，并降低风险，从而实现智能化转型升级和可持续发展。

施耐德电气以 “创新” 与 “生态” 为两大主轴，通过 “零碳城市” 全景图，深度展示领先的数字化技术、绿色生态以及减碳成果，为更多中国伙伴低碳转型提供了实践范本。参展期间，施耐德电气与国家能源投资集团有限责任公司、中国石化国际事业有限公司等多家能源巨头达成合作意向，将围绕低碳能源、基础设施等多个重点行业深化合作。此外，展台还设置了 “零碳世界之旅” 互动装置。

在氢能应用方面，松下已积累了 20 多年的经验，其解决方案在日本、欧洲等多地广泛应用。本届进博会上，松下将首发冷热电三联供氢能示范项目，该项目落地于松下能源无锡工厂，目前已建设完成，将于 2022 年 11 月进入试运行。松下积极参与坐落于广东佛山的全国首家 “氢能进万家” 智慧能源示范社区项目，将松下 ENE-Farm 700W 燃料电池产品应用到社区中。松下还联合中集安瑞科发布全球首个装载松下 5kW 纯氢型燃料电池的集装箱系统集成方案，为氢燃料电池的多场景应用提供更多可行性。

房地产、建筑行业的低碳转型

全球气候变化已从未来挑战变为现实而紧迫的气候危机。公开资料显示，房地产行业碳排放占全球直接和间接碳排放总量的 40%，房地产行业如何完成低碳转型，对于实现全球可持续发展目标至关重要。在中国 “3060” 双碳目标下，绿色建筑、节能减排、绿电储能等措施和理念的应用，将成为中国地产行业发展的必然趋势。

本届进博会上，仲量联行重磅发布一站式、全周期的零碳解决方案直击各级政府的城市及片区、各类企业及多元化建筑类型客户零碳转型痛点，围绕零碳战略、零碳资产和零碳运营三个维度，着力构建 “战略、路径、战术和工具四位一体” 的方法论，多维度助力客户明确实施路径、制定集约化管理，分析高效治理策略，以实现社会价值和经济价值最大化。

在霍尼韦尔展台，其智慧能碳管理解决方案集成了公司旗下最前沿的软、硬件产品，通过对建筑实行感知、连接、协同、控制的全方位闭环管理，精细化排摸楼宇内用电设备的运行规律，进行建筑能耗的量化追溯及分析优化；结合智能算法，通过云边协同的控制策略，达到科学调整用电负荷的效果，进而打造具备 “柔性” 能力的低碳节能建筑，助力客户实现建筑全生命周期内持续的节能减排和降本增效。

科技创新是实现碳达峰碳中和目标的关键支撑。低碳技术可以帮助中国房地产、建筑企业围绕源头减量、回收利用、能源替代、节能提效和负碳技术等举措，有效降低商业建筑全生命周期的碳排放，从而促进企业自身的绿色转型和可持续发展。

服装鞋履的 “绿” 化

面向长远的可持续发展规划，阿迪达斯聚焦体育用品生产过程中造成的环境污染，创新性地提出了可持续 “三环” 体系，包括回收环（利用可回收材料制造产品）、再造环（实现产品的可回收再造），以及生态环（用天然材料制造）。值得一提的是，首次亮相进博会的 adidas TERREX XPLORIC GORE-TEX HIKING SUIT 环保户外徒步新品，其中再生材质占比不低于 40%，在确保产品运动性能的同时，持续助力减少塑料废弃物污染。同时不含 PFC（全氟化合物）可以帮助减少产品整个生命周期对环境的影响。

作为大众运动全产业链企业，本届进博会迪卡侬聚焦可持续发展，不仅参展产品 100% 采用生态设计，而且在多个运动场景中融入了 “微环保” 知识普及、互动打卡游戏、绿色运动倡议等环节，将多元运动场景与环保理念深度结合。比如，通过骑行点亮绿色地球倡导绿色出行、海洋漂流瓶回收号召资源循环利用、无痕山野知识问答呼吁生态环境保护等，旨在号召大众提升环保意识，在享受运动欢愉的同时身体力行地守护地球运动场。

在进博会首发的迪卡侬生态设计山地自行车，从产品全生命周期的环保要素考量，在设计、生产、运输、零售、使用、再循环各环节融入了可持续理念，比如使用更环保的粉体烤漆工艺、优化原料材质，同时针对前避震和车架进行结构减重。在保证性能和强度的前提下，用更少的材料满足了轻量化、经济性和降低产品能耗的需求，使整台车的二氧化碳排放降低 10%。

服务贸易视角

本届进博会上，安永通过自身专业视角和数据积累，依托环境绩效表现，搭建 “绿色转型成熟度评价模型”（下简称 “模型”），通过倡导企业构建绿色和转型 “双轮驱动” 的可持续发展能力，多维度分析企业环境体系建设进程，助力全行业、全社会 “绿色低碳、循环发展” 经济体系的形成。

“模型” 在参考惠誉、标普、穆迪国际信用评级机构的定级方式和明晟（MSCI）ESG 评级方法的基础上，融合中国 “双碳” 发展规划，设置了 “绿色” 和 “转型” 两大评价指数。“绿色指数” 客观反映企业绿色体系建设的活跃程度，着重消除天然行业壁垒带来的评价偏差，为企业提供具有借鉴意义的同行业可持续发展趋势，帮助企业立足自身行业特征，精准发力。“转型指数” 体系化地反映了企业在管理、技术、能源转型路径上采取的具体行动和所处的进程阶段，着重体现全行业维度的优秀转型实践，助力企业扩展管理视角，与跨行业伙伴相互激励，共同实现 “双碳” 战略目标。结合两大指数的综合分析，“模型” 得以从公允和客观的视角，为企业提供有的放矢的行动方向。

总结

高质量发展是近年来频频提倡的生存之道。本届进博会上，绿色低碳是一大看点。在各个展区，不少参展企业相较以往更加注重低碳理念和绿色技术的推广与落地，减碳环保的新产品、新技术、新服务随处可见，“零碳进博” 已经成为广大参展企业共识。与此同时，在进博会这个平台，开展国际零碳与绿色合作，努力打造发展的 “绿色标杆” 等，也成为参展企业 “卷” 起来的新方向。