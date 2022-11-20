科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2022.11.14-2022.11.20）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

随着数字十年的不断到来，现在，当我们提起东南亚的时候，基于其所能达到了的万亿美元潜在数字经济规模，这片新兴市场总是能让外界期盼它是否还可以带来更多可能。当然，相比于能够实现怎样的目标，东南亚如何以自身相对尚处起步阶段的数字经济基础设施达成这些目标或许会更值得我们关注。本次，我们将通过其中的注脚——跨境支付来一窥东南亚的答案所在。

如我们所见，在东南亚，几乎每一个国家都拥有着一套或者更多的数字支付体系。然而，这种百花齐放的局面同时也会意味着是一种无法被忽视的阻碍：尽管数字支付可以很大程度上为本国公民减少消费行为中的不便环节，当他们进行跨境交易行为时，由于各国数字支付体系所处的相互独立的局面，数字化所能带来的优势往往很难在其中得到体现，并且这一领域也未能从高速增长的金融科技行业中得到受益。在这样的背景下，为了提升跨境交易的效率和可能性，东南亚各国之间也正致力实现其中的数字化跨境支付的互联互通。

（关于东南亚居民之间的跨境交易行为，以马来西亚和新加坡为例，2020 年期间，马来西亚和新加坡两国间的汇款额达到 10 亿美元，并且对新加坡而言，马来西亚是其最大的汇款走廊。另一方面，在疫情爆发前，两国间每年平均有大约 1200 万人次的游客产生。）

作为这一举措的体现，在去年或者今年早些时候，我们更多地会看到两国之间的合作连通，比如马来西亚与泰国、马来西亚与新加坡、马来西亚与印尼等等。到了现阶段，我们所见到的则也有了多个国家之间的联动，比如本周印尼、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾五国央行机构联合签署的关于支付连通性（RPC）的谅解备忘录，也或者再几个月前印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国五国央行所透露的一个正在联合创建的二维码跨境支付系统。而基于这一势头，我们似乎也可以预见，东南亚在跨境支付方面的数字金融一体化未来似乎并不遥远。

当然，尽管它的到来可能并不容易，但基于本次最新的五方合作，正如泰国央行（泰国银行，BOT）副行长 Ronadol Numnonda 所言，“这份谅解备忘录标志着我们东盟支付互联互通倡议的另一个里程碑···并将作为未来多边合作的基础，为东盟的数字化转型铺平道路。”

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

东盟五国央行签署谅解备忘录，推进域内跨境支付体系构建：动点出海获悉，印尼、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾五国央行机构已于 14 日在印尼联合签署了一项旨在加强区域支付连通性（RPC）的谅解备忘录，以促进在各国之间进行更快、更实惠、更透明以及更具包容性的跨境支付行为。

根据联合声明，RPC 有望通过加强对跨境支付的支付来推进该区域的经济复苏与增长，并将从促进对国际市场参与的角度上来为其中的中小微企业带来更大裨益。据悉，具体合作内容将聚焦在以二维码和快速支付等为主的举措方面。

亚洲航空旅游业有望恢复至疫情前三分之二的水平：摩根大通在近期发布的一份研究报告中指出，在全球宏观经济放缓的情况下，亚洲旅游业仍在保持韧性。报告称，到今年底，亚洲地区的航空业有望恢复至疫情前三分之二的水平。

其中，报告称，泰国有望实现在今年接待 1000 万外国游客的目标（截至 10 月底，泰国已经接待了 756 万人），东南亚地区则有望在 2025 年和 3030 年分别吸引 1.52 亿与 1.87 亿人规模的游客，而这一数字与疫情前每年 1.23 亿人的预测大致相同。

印尼电信与谷歌云达成合作，推进当地数字化转型：印尼电信（Telkom Indonesia）于本周宣布，已同谷歌云（Google Cloud）达成了多年战略合作关系，从而帮助自身实现成为能够为当地企业和社群赋能的领先电信公司的愿景。根据声明，本次合作将从四个方面着手，包括加速企业的数字化转型、弥补国家数字人才缺口、帮助印尼初创公司在全球化方面的发展和建设以及提供智能基础设施和高质量的数字服务。

GoTo 裁员 1300 人：动点出海获悉，本周有消息指出，印尼超级科技互联网巨头 GoTo 正在进行一项裁员行动，以消减其运营成本。据了解，本次裁员涉及 1300 名员工，约占其员工总数的 12%。

值得一提的是，上周时，彭博社也曾报道了GoTo 的裁员计划，而这一计划在当时涉及的规模为 1000 人左右。此外，彭博社也指出，自今年 4 月份上市以来，GoTo 的股价已经跌去了近 40%。目前，GoTo 正在与其股东就有序出售其股份进行谈判，从而寻求避免在其于 11 月 30 日结束的持股锁定期时可能出现的股价暴跌局面。

淡马锡把对 FTX 的 2.75 亿美元投资减记为 0：据悉，新加坡国有投资机构淡马锡已于近日宣布，已经全部减记了对加密货币交易所 FTX 的投资，这包括该机构在 2021 年 10 月至 2022 年 1 月期间对 FTX International 约 2.1 亿美元的投资（收购了后者约 1% 的少数股份），以及在后续对 FTX US 的 6500 万美元投资（约 1.5% 的少数股份）。而作为背景，软银和红杉资本也在不久前全部减记了对 FTX 的投资（两者分别投资了 1 亿和 1.5 亿美元）。

淡马锡在声明中表示，截至今年 3 月 31 日，该机构针对 FTX 的投资成本仅占其 4030 亿新元投资组合净值的 0.09%。此外，淡马锡也强调称，机构目前没有对加密货币进行任何直接接触。

Visa 为马来西亚用户带来谷歌钱包服务：动点出海获悉，Visa 于本周三宣布，已经为通过 Android 和 WearOS 系统其马来西亚的 Visa 持卡用户带来了谷歌钱包服务。Visa 表示，丰隆银行（Hong Leong Bank）的信用卡和大众银行（Public Bank）的信用卡&借记卡用户已经可以开通此项服务，汇丰和 HSBC Amanah 的信用卡用户则将在未来几个月内获得这一支持。

VinFast 在多伦多开设加拿大的首家门店：越南电动车企 VinFast 本周宣布，已经在多伦多的 Yorkdale 购物中心正式开设了其加拿大的首家门店。VinFast 在一份声明中表示，该旗舰门店是公司在进军加拿大市场战略的一部分，另外七家相应的门店将在年底前开业。

投融资

Privy 获得 4800 万美元融资：成立于 2016 年的 Privy 是一家电子化 KYC 服务提供商（此前的名称为 PrivyID），主要通过其数字身份认证解决方案为金融、医疗健康以及教育等领域的客户提供数字身份、数字签名、数字验证、文档管理等方面的服务。

据悉，Privy 曾在 2018 年时作为首家非政府机构成为被印尼通信部授予 CA 认证，并于次年成为印尼金融服务局批准的首个电子化 KYC 服务提供商。据介绍，目前，Privy 的产品已被超 3000 万已认证用户和 1800 多家企业所使用，每年处理超 4000 万个数字签名。

ADDX 获得 2000 万美元增投：ADDX 成立于 2017 年，是一家受新加坡金融管理局 (MAS，当地央行) 监管的数字证券交易所，旨在帮助私人投资者参与到往常只对机构开放的私募市场交易活动中（该平台也支持二级交易活动）。据介绍，ADDX 的平台基于区块链和智能合约技术，并把最低认购规模从 100 万美元降低至了 5000 美元。此外，在今年早些时候，ADDX 还推出了一款名为 ADDX Advantage 的财富管理平台，以此为私人银行、经纪公司、家族办公室提供财富管理服务。

MOGUL.sg 获得 900 万新元融资：MOGUL 成立于 2018 年，是一家主打通过特定关键词（比如阳台、地铁房、学区房）帮助用户寻找租/售房屋的房产信息网站。据介绍，MOGUL 为用户提供了一个包含 5000 多个自定义关键词的搜索库，以更好满足用户在精确搜索方面的需求。

在今年早些时候，该公司也为旗下网站推出了 3D 交互地图功能——基于此项功能，在了解房屋周边环境之外，用户还可以了解到房屋在不同时段的日照情况。而 MOGUL 也进一步表示，这些功能已经吸引到了当地的一些房地产开发商和房产中介的关注和采用。

Beam 获得 250 万美元种子轮融资：Beam 成立于 2019 年，是一家专注于结账环节的支付方案提供商，主要面向社交电商领域的商家群体，为其提供一键式的在线支付解决方案。据介绍，在接入 Beam 的服务方案后，商家为用户提供包括银行卡、分期付款、先买后服、电子钱包等多种支付方式，且 Beam 已经支持了绝大多数市场地区的主流支付方式（包括支付宝和银联）。

观点&访谈

对话 Colt DCS：日益加速数字化进程下，数据中心可以为企业出海带来怎样的帮助：不断加速的全球数字化进程之下，随着社会各界对云计算、物联网以及人工智能等大规模数据量技术的进一步拥抱，作为其载体的数据中心领域也正在迎来一段高光时刻。

根据市场调研机构 Synergy Research Group 发布的数据指出，未来三年内，全球超大型数据中心的数量预计将从当前的 314 个增长至超 1000 个，并有望此后继续快速增长。作为这种数字热潮的缩影，在以数字化服务为业务切入点的出海层面，面对日益严苛的海外市场以及快速变化的市场需求，如何找到一家可靠合适的数据托管机构便成为了其中的关键所在。