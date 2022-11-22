11 月 22 日，专注于东南亚新经济的资讯服务平台 7 点 5 度宣布获得超千万人民币的 Pre-A 轮融资，印尼本土风投 East Ventures 参投。本轮融资由越海资本（BridgeSEA Capital）担任独家财务顾问。新资金将用于 7 点 5 度公司团队升级、品牌建设和业务开发。

7 点 5 度于 2017 年在新加坡成立，是第一家专注于东南亚新经济的中文资讯服务平台。自成立以来，7 点 5 度共传播近 8000 条东南亚创投信息，先后走访 300 多家初创企业并对其中 100 余位创业者进行采访报道，累计组织超过 60 场深度线上分享活动，内容主要关注互联网金融科技、电商、物流、支付、在线教育、SaaS 等领域。7 点 5 度由云图海外在 2017 年孵化，同年与财新国际、财新数据建立战略合作关系，2018 年获得海石资本投资，2019 年获得 East Ventures 投资。

“资讯平台的未来具有无限可能。作为多种市场信息的掌握者和传播者，资讯平台可与各种行业产生联动效应。特别是随着 TikTok 的发展潜力快速在东南亚释放，产业上下游的各个环节会产生多种服务需求以及创业机会。未来 5-10 年，TikTok 将会是一个持续高速增长的商业生态。这里面有中国创业者发挥的空间，也是 7 点 5 度的机会。” 本轮领投方表示。

“作为东南亚创投生态的参与者，我们很高兴见证了新时代里中国企业的 ‘下南洋’。未来，7 点 5 度将继续深耕东南亚市场，进一步夯实对市场的理解和认知，同时在企业服务层面发力，帮助优秀出海创业者和投资人在海外市场大展拳脚。” 7 点 5 度主编陈香伶说，“7 点 5 度立志通过内容、技术和服务，成为中国与全球创投市场的桥梁。”

“我们见证了 7 点 5 度团队如何在疫情期间步步为营，最终度过难关，如今他们正在迈向新的发展阶段。在当前市场环境下，如何把中国市场和东南亚市场各方的利益相关者联系起来，团结起来至关重要。我们很高兴能继续支持玉府和他的团队。” East Ventures 合伙人 Melisa Irene 说。