电动汽车生命周期评估的重要因素包括高压电池的生产和车辆运行期间的外部充电过程。梅赛德斯-奔驰的模型计算基于两个不同的假设：标准情景考虑了国家特定的电力组合，用于为高压电池充电和电池单元的生产。然而，在再生方案中，每种情况都使用来自可再生能源的能源。

这两种情况都是基于 EQE 的 250,000 公里里程。如果来自可再生能源（水力发电）的能源用于中国的电池生产和欧洲的充电电源，则整个生命周期的二氧化碳排放量几乎可以减半。

由于其单弓形设计和广泛的空气动力学措施，EQE 实现了低至 0.22 的出色 cd 值。总重量超过 78.3 千克的 184 个组件可以部分由资源节约型材料（回收塑料和可再生原材料）制成。

电池组的电池化学成分也针对可持续性进行了优化：活性材料由镍、钴和锰组成，比例为 8:1:1。钴含量因此减少到百分之十。负责任地开采和加工原材料为梅赛德斯-奔驰电动车队的可持续发展奠定了基础。占年度采购量近 90% 的大多数供应商已经签署了一份 意向书。这表明他们同意在未来仅供应以二氧化碳中性方式生产的零件。

自 2022 年以来，梅赛德斯-奔驰在全球所有的乘用车和厢式货车工厂都在二氧化碳中和的基础上进行生产。自 2021 年以来，当客户在欧洲使用 Mercedes me Charge 为其车辆充电时，梅赛德斯-奔驰确保随后用绿色电力抵消。原产地证书确保在实际充电过程后，相应数量的绿色电力被输送到电网中，用于充电的能量数量，达到可持续。