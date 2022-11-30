没想到时隔数年，苹果的抽成再度引发互联网大地震，不过这一次苹果的对手是推特新一代掌门人马斯克。美国当地时间 28 日，推特新任 CEO 马斯克连发数条推特，对苹果的审查制度表示不满。马斯克表示，苹果基本停止了在推特上投放广告，并质疑了其内容审查制度和垄断行为。他还说，“苹果威胁要从应用商店中删除推特，不会告诉我们原因。”

马斯克同时批评苹果要求从程序开发人员那里获取 30% 抽成的做法，并称收取费用过于高昂。他还在推特上发布了一张汽车在公路上行驶的照片，并借此公开向苹果 “宣战” 的选择。画面中的路口有两个选项，即 “支付 30% 的抽成费用” 或 “开战”，而汽车选择 “开战” 这条路。苹果公司暂未对此做出回应。

与苹果税的抗争

此前，苹果将微信公众号的打赏强制通过苹果应用商店的应用内购买机制进行理解，并且从中提取 30% 的抽成，被用户们戏称为 “苹果税”。数据显示，2020 财年，苹果服务收入达 537.68 亿美元，其中近百亿美元是靠 APP Store 和抽取佣金赚的，占比近乎为 20%。该机制原本是 iOS 系统为 APP 应用开发者提供的盈利模式，但是 2017 年苹果方面认定微信公众号的打赏也适用于该机制。

在这种矛盾下，腾讯方面直接下架了 iOS 系统内微信公众号的打赏功能。后面微信 iOS 端赞赏功能恢复并升级为 “喜欢作者”，读者可以通过点击文章底部 “喜欢作者” 按钮进行赞赏，以此来规避苹果抽佣。

而大洋彼岸的 Netflix 早已关闭了在 iPhone 用户进行会员订阅的功能，用户只能在网站买会员。

2019 年 3 月，瑞典音乐流媒体平台 Spotify 向欧盟提起对苹果的反垄断控诉，指控苹果对开发者收取 30％的抽成费用。随后欧盟对苹果发起反垄断诉讼。

苹果抽取如此高额的佣金，早就怨声载道。在 2021 年 8 月，韩国国会刚刚通过了《电信业务法》修正案，主要就是针对苹果和安卓的应用商店强制要求用户使用指定的支付方式。

几年前，日本的公平贸易委员会也因为苹果的这个条款，对其展开了长达五年的反垄断调查，而欧洲和澳洲反垄断机构也一直因此和苹果拉扯。

2020 年 8 月，Epic Games 旗下的游戏《堡垒之夜》在苹果的应用商店上架后，达到了 3 亿用户，为了规避苹果的抽成规则，Epic Games 向用户提供了更价格更低的支付渠道用来购买游戏内的道具。

苹果发现 Epic Games 这个 “小动作” 后，将《堡垒之夜》从应用商店下架，并且直接停掉了 Epic Games 所有的开发者账号，不再为其提供开发权限。而《堡垒游戏》开发商 Epic Game 选择直接将苹果告上法庭，指控其向开发者收取应用内购买的 30% 佣金是不合理的。而后，Epic Game 再一次提出上诉。2020 年 11 月，苹果迫于形势宣布改变抽成的细则，将收入前 100 万美元的抽成下调至 15%。

Epic Games 和苹果长达一年的法律诉讼令苹果不得不服软。2021 年 9 月，美国的加利福尼亚州对苹果公司下了一项禁令，要求苹果取消对 APP 开发商的第三方支付系统的限制，禁令将在 12 月 9 日正式生效。这也表明苹果在 APP Store 上实施了十多年的抽佣规则被终止，30% 的 “苹果税” 不复存在，APP 开发商可以将用户引导至第三方支付平台。

马斯克不想看苹果脸色

本以为事情已经告一段落，但苹果似乎并不愿放弃获得此前的 “轻松钱”。月前，苹果公司更新了相关政策，要求用户和广告商在为 TikTok 和 Meta 旗下 Instagram 等应用中的 “推广” 帖子付费时，必须进行应用内购买。

具体来说，根据这项新规，如果 Instagram 上的用户或商家使用苹果手机向该社媒付费推广个人帖子，需进行应用内购买。苹果从应用内购买中收取高达 30％的佣金，这意味着像 Meta 这样的公司会有一部分广告收入流向苹果。

社交媒体公司已经受到苹果 iOS 系统近期隐私变化的影响，该变化要求公司在收集有关用户的数据时，必须获得用户的明确许可。Meta 依赖这些数据来更好地定向广告，该公司表示，这一变化将使今年的收入减少 100 亿美元。

而近日，非营利组织 Media Matters 发布了一份报告，表明推特已经失去了前 100 名广告商中的一半。这些广告商在 2020 年花费了 20 亿美元在推特上投放广告，而在 2022 年，广告投放费用仅为 7.5 亿美元左右。

而自从马斯克接管推特以来，其审核变得更加宽松，在过去几周里，马斯克解雇了超过一半的推特雇员，其中包括许多负责政策制定和内容审核的员工；并重新启用了之前禁用的账户如特朗普的账户，还推出包含账户验证的 8 美元 Twitter Blue 订阅服务，希望通过将推特验证转变为付费订阅服务来赚钱。

之后，一些用户发现此举被利用至假冒知名账户和公司，一定程度上导致了平台混乱，引发了广告商们的普遍不满，一直在削减在推特上的广告。

目前推特的绝大部分收入来源还是广告，对于平台收入的 “大幅下降”，马斯克大为光火，并指责一些活动人士向广告商施压。此外，据《金融时报》报道，马斯克试图说服广告商留在该平台上，甚至亲自打电话给一些品牌的 CEO。

而据报道苹果是推特上最大的广告商，2022 年第一季度在该平台上的广告支出为 4800 万美元。出于对苹果 “品牌安全” 的担忧，苹果的媒体代理机构 Omnicom 建议苹果暂停在推特上投放广告。

与此同时，马斯克原先预想的是 Twitter Blue 订阅可能不会在 iOS 上以应用内购买的方式提供，这样它就可以避开苹果在 App Store 购买的 30% 的分成。然而新版 Blue 订阅因为虚假认证账户大闹平台而被下线，用户只能通过推特的 iOS 应用购买。

11 月 18 日，马斯克批评应用程序商店的分成，称其为” 对互联网征收 30% 的隐藏税”。在周一，他声称苹果已经 “大部分” 停止了在该社交网络上的广告投放，并且 “威胁说要从其应用商店中下架 Twitter，但不会告诉我们原因。”

苹果公司没有公开回应马斯克的推文，但《纽约时报》称，苹果越来越多地面临应用程序开发者的强烈反对，以及来自世界各地监管机构对其应用商店政策施加的压力。

苹果从 App Store 中收取的费用来支付数百名审查员工的费用。该公司表示，其应用程序审查员会保护客户的隐私和安全，并防止他们遭受欺诈。据市场研究公司 SensorTower 称，审查人员审查的内容之一，就是应用程序内的支付系统，该系统帮助苹果每年从开发者那里收取约 220 亿美元的费用。

App Store 已成为数十亿 iPhone 用户下载游戏和各种程序的主要门户。而像马斯克这样大规模裁员，砍掉负责内容审核的团队，让被封禁的账户恢复上线的决定都可能使苹果更加慎重地考虑推特的问题。据美联社 29 日报道，一款应用如果想上架苹果或者谷歌应用商店，那就必须有一套体系去 “审查有害的内容”。

作为 “言论自由的绝对主义者”，马斯克对苹果的做法并不买账，几日前他曾表示，如果苹果和谷歌将推特移出应用商店，他可能会自己生产一款新手机。此言获得了部分网友的支持，毕竟马斯克不仅是推特老板，还拥有特斯拉、SpaceX 和 Solar City 等实力企业，造手机对其似乎不算难事。不过考虑到手机市场出货量持续下滑且市场格局基本稳定，相信马斯克只是嘴炮而已，并不会再去趟手机的浑水。