动点出海获悉，马来西亚证券事务监察委员会（SC）已于近日修订了该国的 VC/PE 以及与其相关的管理公司的指导框架，其修订后的新规已于本周一正式生效。

SC 在一份声明中表示，修订版的 VC/PE 指导框架旨在营造出更有利的投资环境，进一步提升私人市场的发展活力，尤其是就 VC/PE 资产类别而言。

SC 主席 Awang Adek Hussin 指出，这一调整举措将为中小微企业带来更多帮助，并特别为初创企业和高增长企业提供多样化的融资选择。他补充说，这对于促进中小微企业的创新和进一步加强马来西亚的经济增长至关重要。

据了解，本次的修订重点在于扩大投资者的基础并引入更多资本。这主要包括：

引入新的 25 万令吉（56863 美元）最低投资标准，扩大可以投资 VC/PE 基金的准入投资者群体。这将使更多的投资者，尤其是天使投资人将其资金集中到 VC 和 PE 基金中。

简化 VC 和 PE 公司的注册需求。从而鼓励在马来西亚设立本土和外资公司，并进一步深化其 VC 和 PE 人才储备。

仅对从事 VC 和 PE 基金的基金管理活动的公司实施注册限制（非相关企业无需注册）。而这意味着，严格意义上的基金工具实体将不再需要根据 VC/PE 指导框架进行注册。

取消针对 VC 和 PE 基金的 50 名投资者门槛的限制，以适应不断变化的行业需求和越来越常见的有限合伙等结构。

根据 SC 的说法，修订后的框架补充了目前已有的各种风投激励举措。这包括对合格的风投基金以及 VC 或 PE 经理的税务减免，以及对通过基金直接或间接对初创企业进行的合格投资的减税举措。不过，SC 也强调，只有在 SC 完成注册并得到认证的 VC 或 PE 经理才能获得这些激励措施。

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