过去十年间，云计算以其集中、大规模的计算、网络和存储等资源为互联网行业的高速发展添砖加瓦，其市场规模也同步取得爆发式增长。

但传统中心化模式的云计算平台往往存在高延迟、网络不稳定和低带宽问题，相较于集中式的云计算，位于网络边缘基础设施的边缘计算可提供弹性扩展的云服务能力，具有快速响应、低延迟和轻量计算等特点，可与中心云协作。

边缘计算是一种分散式运算的架构，将应用模式、数据资料等大型服务加以分解，切割成更小及更容易管理的部分，由网络中心节点分散到边缘节点去处理。由于边缘节点更接近用户的终端装置，可加快资料的处理与传送速度，减少延迟。在处理大量数据方面，边缘计算被视为云计算的一种更有效的替代方案。

需求增长，边缘计算市场扩容

近些年，AI 技术广泛落地于医疗、安防、药物研发等各个行业，对算力的需求也愈发高涨。

目前，公有云和数据中心是 AI 的两种主要的算力来源。传统的云计算可以高效处理单个数据单元，但无法容纳跨数据中心的大量数据，并且中央服务器产生有意义且实时结果的能力很差。

随着 AI 技术逐渐进入物联网和互联网智能设备领域，需求的增长使企业每天需要处理的数据量也成倍增长。同时，大型互联网公司中开发者数量众多，云端算力或数据中心算力远不能满足其 AI 开发和推理的需要。

为升级算力并使数据中心更接近最终用户，科技企业开始将人工智能和边缘计算整合到设备中，以减少延迟，并最大限度地降低带宽消耗和运营成本。未来，更多的人工智能设备将使配备边缘端的算力来提升开发效率。

除了将算力作为核心的人工智能产业，全球范围内大量数据的产生对于边缘算力的需求也在不断提升。IDC 报告指出，全球每年产生的数据量将从 2018 年的 33ZB（1ZB≈10 亿 G）增长到 2025 年的 175ZB。Gartner 预计，2025 年，将有超过 75% 的数据需要在边缘侧分析、处理与储存。这为边缘计算产业带来了巨大的机遇，智能边缘正成为一个十分重要的计算领域。

据调查分析，2020 年，全球边缘计算市场规模为 46.8 亿美元。预计到 2028 年将达到 611.4 亿美元，年复合年增长率为 38.4%。根据亿欧智库调研，2021 年我国边缘计算市场规模已经达到 427.9 亿元，2025 年边缘计算市场整体规模将达 1987.68 亿元，增长空间广阔。未来，边缘计算市场规模将超万亿，成为与云计算平分秋色的新兴市场。

此外，Gartner 在《边缘计算成熟度曲线 2021》中预测，2023 年底，50% 以上的大型企业将至少部署 6 个的边缘计算应用，用于物联网或者沉浸式的边缘计算体验。

在 5G 的加持和提效增收的诱惑下，工业制造、智慧交通、自动驾驶、医疗保健、公共事业、零售等垂直行业已纷纷开始试用和小规模部署边缘计算应用场景。

2021 年至 2022 上半年期间，国内边缘计算共发生融资事件 19 起，融资金额均在千万级人民币以上。其中 A 轮前后融资发生 13 起，数量最多，证明中国边缘计算初创企业逐渐度过前期研发阶段，产品开始落地并初具规模；获得融资的企业分布于边缘计算芯片、边缘云、视觉模组和操作系统等各细分赛道，可以看出资本布局遍布边缘计算上下游，对产业整体前景充满信心。

从上游的芯片、模组到中游的运营商、通信设备商以及云平台厂商，再到下游的终端设备厂商和行业应用商，整个产业链都十分关注边缘计算的投资与商业价值。IBM 商业价值研究院调研报告显示：仅需三年，边缘投资的平均回报率可达到 6%。

不可替代，元宇宙的主流实现路径

自元宇宙概念走红至今，已过去一年半。当前，元宇宙还处于期望膨胀期，距离其最终实现还有很长的路要走。现阶段，实时渲染、边缘节点、分布式网络带宽、算力资源等前置技术支持，对元宇宙发展发挥着重要作用。

边缘计算平台 Akamai 执行副总裁兼首席技术官 Robert Blumofe 表示，在构建真正的元宇宙之前，还需在计算和可穿戴技术方面取得重大进展。

元宇宙对网络传输提出了更大带宽、更低时延、更广覆盖以及更高数据容纳量等要求，实现元宇宙所需的巨大算力、存储以及网络基础设施意味着重重挑战。

云计算因为需要在本地和云端之间进行大量的数据交换，会造成明显的延迟，十分影响元宇宙的用户体验。而边缘计算节点部署效率高，与云端相比，边缘计算具备时延低、带宽系数少、安全性高、传输效率高、传播路径更可控等优势，可以为元宇宙节省云端资源开销。

部署在终端显示设备中的边缘计算可以减轻公共云环境的压力，并使 3D 图像的渲染和用户体验更加直接和快速；在结合了 XR 技术的交互环境中，边缘计算可以为模仿现实的用户动作提供快速响应时间，让用户沉浸在元宇宙中。

与 Web2.0 时期相比，元宇宙将收集更多的用户数据，其产生的隐私风险也将比以往任何时候都更为严重。

因为可在边缘设备上处理和存储数据，边缘计算可以给用户隐私提供更好的保护。一方面，边缘服务不仅可以在授权过程中从应用程序中删除高度私密的数据，以保护用户隐私。另一方面，边缘平台还可以更方便地使用 “联邦学习” 等保护用户隐私的算法，使机器学习就不再与隐私发生冲突。

对于元宇宙未来的发展，Akamai 相信边缘计算一定是主流，元宇宙里为每个角色提供的游戏、应用、内容等等，都可以在边缘计算上实现和处理。

除了提供算力和隐私保护，边缘计算还将为元宇宙企业的安全保驾护航。面向未来的 “元宇宙” 时代，Akamai 从安全性、性能和交付能力等多个维度，构建云边端协同的能力体系。

作为国内主流 OTT 服务商，爱奇艺已经从 VR 设备、数字藏品等角度切入元宇宙。从 2014 年起，Akamai 就与爱奇艺在出海方面展开了合作，从最早的视频分发到 API 页面动态请求加速，再到用户的网络安全，以及 DDoS 攻击和应用层攻击的防护等等。为更有力地支持爱奇艺加速元宇宙布局，Akamai 也一直在完善自身的 IaaS 平台服务建设。

今年 2 月，Akamai 已达成收购 Linode 公司的协议，进一步迈向全球卓越的分布式计算平台。由此，Akamai 能够为爱奇艺提供兼具超大规模云、替代云的双重优势，优化成本结构、减轻开发和运营的负担，全速进军元宇宙。