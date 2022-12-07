我们几乎已经接受了电动汽车是实现可持续机动性的唯一途径。电动汽车有机会为我们提供与其内燃机前辈相同甚至更好的交通工具。然而，电动汽车并不是唯一的答案。在世界各地，城市正逐渐转向小型交通工具，例如电动摩托车、踏板车和电动自行车。

事实上，移动的未来看起来像是高速公路电动汽车和城市交通电动两轮车的组合。这就是为什么近年来有如此多的汽车品牌多元化发展电动两轮车的原因。我们已经在 BMW 等公司身上看到了它，其高科技电动自行车专为城市和休闲用途而设计。保时捷还通过其众多以电动自行车为中心的企业开辟了电动自行车之路，例如最近对 Fazua 的收购。摩托车制造商也加入了电动自行车的行列，雅马哈发布了一系列以性能为导向的电动自行车。杜卡迪也做了几乎相同的事情。

Polestar 是最新宣布其进入电动自行车世界计划的公司之一。公司首席执行官 Thomas Ingenlath 最近宣布，该品牌将与其现有合作伙伴 Allebike 一起扩展到快速增长的电动自行车领域。虽然其他品牌将他们的自行车生产外包，只是将他们的标志贴在成品上，但 Polestar 坚持在即将推出的电动自行车的设计中采用更加亲力亲为的方法。

尽管自行车的细节尚未完全公开，但 Polestar 确实是欧洲最大的电动汽车制造商之一，看看 Polestar 和 Allebike 为微型机动性细分市场准备的东西肯定会很有趣。如果它跟随其他优质欧洲品牌的脚步，我们很可能会看到注重性能的电动山地自行车、碎石自行车、公路自行车，或者三者兼而有之。也许我们甚至还会看到来自瑞典制造商的以城市为中心的通勤者和折叠自行车。

Polestar 过去曾涉足过其他电动两轮车项目。其中最引人注目的是与瑞典电动摩托车品牌 CAKE 的合作。Polestar 和 CAKE 此前推出了一款限量版 Makka 电动助力车，并配有与 Polestar 电动车配套的自行车架。或许我们可以期待 Polestar 和 Allebike 即将推出的电动自行车有类似的东西，但希望瑞典汽车制造商对设计的影响更大一些。然而，就目前而言，我们所能做的就是继续关注更多更新。