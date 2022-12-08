新加坡物联网方案运营商 UnaBiz 近日宣布，已经获得了一笔 2500 万美元的B 轮增投。同时，该公司也表示，其 B 轮融资也于此以 5000 万美元的总规模正式关闭。

据悉，本次增投由日本投资机构 Sparx Group 领投，并得到了 G K Goh 和 Optimal Investment 的参投。值得一提的是，在去年 10 月份时，UnaBiz 的B 轮首轮融资的领投方也为 Sparx Group，并且 G K Goh 对此同样进行了参投。

成立于 2016 年的 UnaBiz 是一家端到端物联网方案运营商，主打通过低功耗广域网技术（LP-WAN，比如 Sigfox 0G、LTE-M、NB-IoT、LoRa 等）帮助客户打造如智能计量、设施管理、资产追踪、资产管理等方面的可大规模部署的定制化物联网解决方案。UnaBiz 表示，公司会重点关注于亚太、EMEA（欧洲、中东、非洲）和拉美地区的公共事业、安全、设施管理、供应链&物流四大垂直领域。

今年早些时候，UnaBiz 曾以 2500 万欧元的价格收购了法国物联网公司 Sigfox（后者为 0G 无线物联网网络的发起者，通过全球 70 多个国家和地区的 0G 运营商为 1500 多家 B2B 客户连接了超过 1000 万个传感器）。而作为这一收购的背景，UnaBiz 曾在此前的采访中向我栏目指出，UnaBiz 是 Sigfox 0G 低功耗无线解决方案的倡导者，并也在新加坡和中国台湾部署了两个全境规模的 Sigfox 网络（该公司也为这两个地区的 Sigfox 运营商）。

目前，UnaBiz 尚未公布公司的最新营收数据。不过，在 UnaBiz 与我栏目的采访中该公司曾表示，2017 年至 2020 年期间，其年收入增长率达到了 244%，且 2020 年收入达到 1500 万美元。此外，UnaBiz 也于 2019 年在日本为 NICIGAS 部署了 90 万个智能燃气表读表器，并在 2020 年实现了盈利。

针对未来发展，UnaBiz 透露称，将利用本次融资进一步推进产品开发和业务拓展。据了解，UnaBiz 现已在在东京、巴黎、马德里、鹿特丹设有销售办事处，并在中国台湾和法国开设了研究中心。