近日，监测和数据分析公司尼尔森 IQ 发布了《趋势观察 2023：可持续性》报告。

报告显示，在经历了一年的极端天气事件后，世界各地的农作物产量、供应链和商品成本都受到了挑战，2023 年被认为是采取可持续行动的关键一年。

在过去的一年里，世界各地的人们都感受到了可持续不作为的经济和社会代价。面对已经动荡的经济形势和充满挑战的能源市场，一群破碎的解决方案将人们的注意力集中到了诸如消耗环境的供应链实践和依赖能源的市场路线等问题上。2022 年对许多人来说是一个转折点，激励企业投资并认真对待创造一个可持续的可再生未来。

在未来的一年里，品牌责任、立法和治理，以及企业和消费者对可持续发展的新高度的重视，将为积极的、有目的的、以证据为导向的变革奠定基础。

以下是 2023 年的 7 大可持续趋势：

1. 到 2023 年，消费者希望品牌负责推进全球的可持续发展状态。根据 NielsenIQ 的最新调查数据，48% 的消费者希望品牌能够引领可持续的变革。

2. 立法和治理将是 2023 年可持续发展行动的最大驱动力，因为企业开始应对日益苛刻的可持续发展改革和要求的立法时间表。

3. 漂绿罚款和审查将使许多公司重新考虑他们的主张。因此，在不久的将来，我们可能会看到更少的未经证实的产品定位和行话，更多的认证和透明度。

4. 一些公司在 2023 年将看到，随着监管和财务影响变得明显，它们将争先恐后地推动组织的进步。那些手忙脚乱的人会发现自己落后于潮流。

5. 公司和消费者将对过去的目标声明进行重大转变，并将承担责任，以显示出真正有意义的变革的牵引力。事实上，在接下来的一年里，我们将看到公司证明可持续性地位的责任将转移，而不是监管机构监督合规性。

6. 随着通胀压力的持续暴露，依赖长距离供应链的海外产品存在高风险。预先警告，无法验证可持续性证书或更糟的产品，可能明显不可持续，可能会失去零售合作伙伴和潜在的外国贸易伙伴等伙伴关系。

7. 这一领域的技术进步值得关注，特别是在报道领域。在接下来的几个月里，请密切关注能够帮助企业满足报告要求的技术解决方案。使用传感器、Web3、AI 数字孪生和区块链工具，在供应链跟踪、验证和透明度方面已经有了势头和发展。

来源：尼尔森 IC