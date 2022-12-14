据悉，Capital A（前身为亚航集团）旗下物流部门 Teleport 已于近日宣布获得了一笔 5000 万美元的成长资本融资。目前尚不清楚本次融资的具体投资方，但据 Teleport 表示，这些资金来自于 “大型信贷投资机构”。

Teleport 组建于 2018 年，主要向东南亚各种规模的 B2B 客户提供航空物流解决方案，具体包括全球货代、电商航空中转、国际包裹次日达三大业务板块。目前，该公司已在马来西亚、泰国、印尼、菲律宾、印度、新加坡、中国开展了业务。

据介绍，Teleport 在东南亚内部的货运市场份额已从 2021 年时的 2% 于今年三季度增长至了 9%，其电商业务规模也同比增长了六倍。Teleport 透露，公司目前也正服务于 Shopee、Lazada、Zalora 三大东南亚电商平台。

针对这笔资金的用途，Teleport 称，将会在未来引进更多货机，并在印尼、菲律宾、马来西亚建设关键枢纽，从而扩大公司在东南亚主要市场的跨境交付能力，实现让客户在 24 小时内将产品发送到东南亚任意地方的目标。

值得一提的是，在今年早些时候，Teleport 也投资了印尼最大的卡车运输平台 Kargo，以期通过其中的运输联动加强公司在快速交付方面的能力。

另一方面，同在今年早些时候，亚航集团曾在更名成 Capital A 时透露，到 2026 年，希望 Teleport 能够在东南亚物流和电商行业中占据 10% 的市场份额。结合本次最新数据来看，Teleport 很有可能会提前实现这一目标。