从智能手机发展肇始以来，屏幕面积就随着人们的需求不断增长，在短视频时代到来后，主流手机更是一发不可收拾，从曾经的 5.5-5.8 英寸发展到了今天的 6.5-6.8 英寸。在传统直屏形态下，屏幕尺寸继续扩大终归有限，手机厂商不断提升屏占比后，手机尺寸本身又反过来对屏幕尺寸提升形成制约。

而折叠屏手机受益于屏幕构造，可以延展出更大面积的阅读范围，方便进行多任务操作，因此受到各大厂商重点关注，甚至有人断定这就是未来手机的发展方向。目前来看，折叠屏手机的消费群正不断扩大中，即便尚不能与传统直板屏幕手机抗衡，但涌现品牌、种类之多，也渐成一种欣欣向荣的发展态势。

折叠屏的逻辑

手机形态的核心矛盾是随着消费者接收信息日益增长，对大屏的需求也逐渐增长，但是同时碍于移动便携，对小尺寸机身依旧有需求。而折叠屏就是改变传统直屏的形态，在传统手机尺寸下，延展出一个大屏，以满足大屏场景下的需求，进一步平衡这个矛盾的产物。

折叠屏手机每一面折叠屏都是由柔性 OLED“基板层” 以及与其贴合的包含触控层、偏光片、光学胶等的 “功能层” 组成。无论横折还是竖折，功能层将处于被压缩状态，此时线路和材料断裂风险相对较低，但需要基板层拥有更高的韧性。

目前折叠屏的设计难点在于，屏幕曲率半径（即折弯的半径）越小，就越容易产生折痕。而如果加大内折屏幕的曲率半径，会有较大孔隙出现，容易藏匿灰尘等其他异物，在内侧屏幕受到挤压时对屏幕表面造成伤害，导致维修费用高昂。因此铰链转轴方面的设计，一直备受重视。

倾向于在现有机身尺寸下拓展更大屏幕的消费者更愿意选择横折方案产品。横折屏最核心的产品逻辑其实是手机平板二合一，且以手机为主，平板延展作为增量。对于保持屏幕尺寸下的体积缩小更感兴趣的消费者，则更青睐竖折方案。这个方案在一定程度上能打造更加迷你的手机形态，解决过重和影响便携性的问题。

折叠屏开始发展的时候，无论是中国还是全球，目光更集中于横折方案，但目前竖折形态的总体接受程度更高。同时，由于竖折本身的屏幕形态和传统直屏一致，软件生态不需要额外打造，厂商要解决的主要是硬件层面的问题。

如果说横折方案还有很长的路要走，那么竖折方案基本已经到了非常成熟，真正具备大规模走量的时代，可以进而拓展成和主流直屏同量级的核心产品。​

不过无论哪种方案，现阶段折叠屏依然在快速发展和不断探索的阶段。中信证券称，展望 2023 年，预计安卓厂商仍将进一步加速折叠屏手机产品迭代。预计 2022 年全球折叠屏手机出货量为 1300 万-1400 万台，2023 年全球折叠屏手机出货量有望超过 2500 万台。

是骡子是马？

一开始，折叠屏就是基于未来屏幕形态的高端机代表，旗舰属性使得大部分产品都价格高昂，影响产品普及，主要用于猎奇、礼品和面子消费。随着重量和手感问题的逐步优化，大部分品牌折叠屏的重量控制都趋于接近或者赶超主流直板形态手机。

目前，横折方案已经有比 iPhone 14 Pro Max 更轻的折叠屏手机面世，竖折方案的最轻重量也轻过了 iPhone 14 Pro。加上技术的逐渐成熟，成本的大幅度降低，价格也逐渐亲民，已经由从前的动辄 2 万元来到了 5000 元的入门旗舰价位段。

在折叠屏的体验上，轻薄路线下的硬件妥协和旗舰堆料到底该怎么取舍，各家其实还是在探索阶段。展开大屏作为场景化的需求，本质是轻办公场景下和长距离通勤下对移动阅读效率的提升需要，但这只是部分人的需求。对于另外一部分消费者来说，对便携性的要求明显高于对大屏幕的渴求。一般而言，女性用户普遍青睐收纳尺寸更佳、时尚精巧的竖折屏，使得其总体销量在横折方案之上。

CINNO Research 认为，与追求更大显示面积的横屏折叠相比，竖屏折叠在保持展开后与普通大屏手机基本一致的内屏尺寸同时，尽量缩小了体积和重量，软件适配更简单，价格也更低，其目标用户群包括追求折叠屏独特外观但预算相对有限、对重量体积有要求的用户，其中相当比例为女性。随着 Pocket S 发布进一步降低折叠屏上手门槛，预计未来竖屏折叠占比还将大幅上升。

同时，折叠屏的设计思路因品牌而产生进一步分化。华为三星属于两手抓，旗舰堆料和轻薄化都在尽力平衡。OPPO、小米青睐于降低重量，提升握持体验。而 vivo 在新推出的折叠屏产品里，执着于旗舰配置，在旗舰能力和轻薄设计的博弈里，依然选择了前者，整机偏重，重量控制不佳，在折叠屏上的整体节奏并没有因为市场变化而调整，应该还在探索期。

由此，还产生了一系列差异化的玩法，比如利用折叠屏更大的屏幕取景和悬浮铰链的天然支架能力进行一定场景的拍摄、远程会议以及视频观看；折起来的时候借助副屏完成日常的一些轻量级任务，比如简单回消息，导航，看外卖、快递进度，甚至自拍等。

根据 CINNO Research 统计数据，2022 年第三季度中国市场折叠屏手机销量达 72.3 万部，同比大幅增长 114%，今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期，尽管终端需求持续不振，但折叠手机市场呈现逆势增长态势。

从各品牌具体数据来看，2022 年第三季度华为折叠手机销量同比增长 95%，依旧位居国内折叠机市场销量第一。2022 年第三季度三星折叠手机销量同比增长 20%，国内销量排名第二。从市场份额来看，2022 年第三季度华为市场份额达占比过半达 53.2%，虽同比下降 5.1 个百分点，依旧领跑国内折叠手机市场；三星市场份额 20.5%，同比下降 16.1%；小米市场份额 9.0%，同比上升 5.8%，排名跃升至第三；vivo、OPPO、荣耀市场份额从无分别增至 7.7%、4.6%、3.1%。

结语

早期的折叠屏只能拿来尝鲜，各项技术还没成熟，很多材料、结构上的问题还没攻克。而对于如今的折叠屏手机来说，如何在保证产品体验的基础上，把产品尽量做得更轻更薄，不断提升握持感，同时借助供应链降低成本，增强品牌用户认知，会是未来取得更大市场份额的决定性因素。