现代摩比斯将利用CES 展示新的 M.Vision TO 和 M.Vision HI 概念车。先看 M.Vision TO ,该概念是一种自动穿梭巴士,由于从车门到车顶的所有部件都广泛使用了玻璃,因此采用开放通风的设计。该公司没有详细说明,但预告图片显示该概念车将配备主动式气动襟翼和外部显示器,这些显示器似乎会显示即将停靠的站点及其目的地。

虽然我们只能瞥见内饰,但现代摩比斯表示,该概念车采用可折叠或旋转的弹性座椅。配备了“摄像头、雷达、激光雷达、电子角模块和 MR [混合现实] 显示器,这些显示器集成在车辆的四根支柱中”。e-corner 模块非常引人注目,因为它们将电动机与转向、制动和悬架组件结合在一起,因此车轮最多可以转动 90 度。

M.Vision HI 概念是对同一想法的更豪华诠释。它类似于一个未来派的集装箱,因为它具有四四方方的设计、带盖的轮子和大侧窗。这些窗户兼作显示器,可用于从看电影到在线购物等各种用途。为了帮助后者,该概念的特点是“利用用户的眼睛作为控制器的注视辅助远程控制技术”。

除了这些概念,现代摩比斯还将推出 19 项新开发的“可量产”技术,并可用于生产车辆。该公司表示我们可以期待 LED 格栅照明、全息图增强现实平视显示器和“未来驾驶舱集成解决方案”。