CES 2023已经落下帷幕，作为科技大秀场，据国际消费电子展官网显示，今年有493家中国企业参加。但据报道，2020年，在新冠疫情爆发之前，参展CES的中国企业数量达到1000家。

不得不提的是，一向风风火火的国内手机厂商均缺席本届CES。尽管如此，一些国产厂商携汽车、元宇宙及其相关技术开始在CES大放光彩，还有一些在大屏产品、PC、AR/VR/MR以及新能源上仍可圈可点。

以下是动点科技继续观察到的本届CES上中国品牌的一些动向。

HTC

在CES 2023上，HTC VIVE推出了全新的旗舰级XR一体机——HTC VIVE XR精英套装。这款设备拥有轻巧紧凑的机身、丰富强大的功能及灵活可变的形态，将VR与MR功能集于一体。

HTC VIVE XR精英套装搭载一颗RGB彩色透视摄像头，采用了十分紧凑的设计，升级了铰链结构，使得镜腿可以像传统一体机一样罩住用户头部。精英套装采用磁吸式面部织物衬垫，支持拆卸，方便用户清洁更换。HTC VIVE XR精英套装重625克，电池采用USB-C接口，支持30W快充，支持热插拔。满电可供长达2小时的续航。此外，机身右侧还另有一个USB-C接口，可连接至充电宝或电源为头显供电。

VIVE XR精英套装的扬声器支持增强声场和平衡定向音响和镜头屈光度调节，还设计有瞳距微调滑块来提升佩戴体验。其搭载了4个宽视场角的追踪摄像头和1个深度传感器，同时配备6DoF操控手柄，支持手部追踪和手指动作的电容感应。HTC推出的VIVE腕带式追踪器还可进一步增强手部跟踪。

值得一提的是，VIVE XR精英套装拥有一般一体机所不具备的灵活性，拆卸掉后置电池、安装镜腿垫即可切换为眼镜形态，方便用户根据不同的使用场景和需求进行模式切换。

安克创新

安克创新2022年入局3D打印市场，并在Kickstarter上推出了首款3D打印机AnkerMake M5，一举成为Kickstarter上众筹资金最多的3D打印机。

安克创新携带AnkerMake M5在CES 2023上进行展示，该机器的标准模式打印速度为250毫米/秒，这比其他3D打印机快五倍，可以将打印时间减少多达70%。M5可在15分钟内轻松设置，还配备内置摄像头和AI打印监控功能，配合AnkerMake V6颜色引擎可实现在单个项目中打印多达六种不同的颜色。

RoboSense速腾聚创

对于热门车型来说，激光雷达逐渐成为标配。激光雷达的热门和当下新能源汽车对智能驾驶的要求有直接关系，它可以丰富车辆的“感知”能力，提供“安全冗余”。智能激光雷达企业RoboSense速腾聚创旗下全固态补盲激光雷达RS-LiDAR-E1、第二代智能固态激光雷达RS-LiDAR-M系列多款产品在本届CES首次公开亮相。

据速腾聚创官网资料，E1拥有120°×90°超广FOV，支持超过25Hz超高刷新帧率，测距能力30米@10%，最远测距达100米。面向车规前装量产，E1采用全固态架构和超薄机身设计，集成了业内领先的自研芯片，内部无任何运动部件，兼顾激光雷达的探测性能、成本优势和车规级安全可靠性。

而速腾聚创M系列产品在二维MEMS振镜和模块化光学模组两大关键技术加持下，具有高性能、高可延展性、高可靠性等优势。

极星

吉利旗下高端品牌极星在本届CES展示极星3全系标配的Smart Eye驾驶员监测系统。随着智能辅助驾驶越发智能化，驾驶员对其过于依赖的弊端也逐渐显现出来，最近两年就有不少因驾驶员分心而导致车辆发生事故的案例。

通过两个闭环式驾驶员状态监控摄像头构成，极星3的这套系统能够对驾驶员头部、眼睛和眼皮的动作进行检测并分析，当驾驶员出现分心时可以发出警告信号、声音警示，乃至触发紧急制动。

极氪

吉利旗下电动车品牌极氪首席执行官安聪慧现身美国拉斯维加斯的CES。他在接受外媒采访时表示，极氪的目标是在2023年将销量翻一番，达到约14万辆，并计划扩大在欧洲的销量。

安聪慧在接受采访时表示，今年晚些时候，极氪计划开始在欧洲销售由Mobileye参与设计、具有辅助驾驶系统的汽车。Mobileye是美国芯片巨头英特尔旗下公司。2021年8月，英特尔宣布，Mobileye将与极氪合作，共同开发高级驾驶辅助ADAS系统。

极氪还与Alphabet公司旗下机器人出租车子公司Waymo在CES上展示了一款自动驾驶服务车辆的原型。安聪慧表示，计划在中国为Waymo生产汽车，但也有可能在美国生产，“这取决于市场情况”。不过，极氪目前没有进入美国消费市场的计划。

雅迪

此次参展的有雅迪KEENESS VFD，该车为雅迪首款电动摩托车，外观造型接近普通传统摩托的街车，拥有尖锐的线条和棱角分明的车身。

雅迪KEENESS VFD配备了5英寸全液晶屏幕，将搭载车机互联系统，支持与手机App互联，时刻掌握车辆信息，同时还提供NFC无钥匙系统和巡航控制功能；区别于传统燃油摩托，纯电驱动的雅迪KEENESS VFD在传统“油箱”位置做储物空间。

性能上，该车配备VFD-10KW中置电机，峰值功率达10KW，最大扭矩280N.m，最高时速可达100km/h；配备72v32Ah的双电池组，可拆卸充电，每块电池重14kg，每块电池容量为2.3kW·h，总容量4.6千瓦时，NEDC续航里程达140公里。

会上，雅迪还全球首发了高端电动滑板车 ElitePrime。ElitePrime配置峰值功率 1500W 电摩级强劲电机，峰值扭矩高至 40N.m，最高时速达到 30km/h；超强动力支撑，爬坡坡度可达30%。一体式设计风格，整车车架采用航空级铝合金打造，配以独特的前和后单侧悬臂有机聚合物减震结构，骑行更舒适。

雷鸟

雷鸟创新推出的新一代双目全彩光波导AR眼镜雷鸟X2。雷鸟X2采用衍射光波导+双目异显全彩 Micro LED方案，搭载高通骁龙XR2平台和1600万像素高清摄像头，具备超强的独立运算能力和自由交互能力，可为用户提供智能翻译、实时导航、信息提醒、快捷拍照等多场景功能，打造便捷高效的AR体验。

从结构形态来看，雷鸟X2采用了简约的无线一体式设计，整体造型与普通眼镜类似，可满足日常生活佩戴需要。从硬件参数来看，雷鸟X2屏幕可实现100000：1的高对比度和高达1000尼特的出色图像亮度，显示更清晰，兼顾室内和室外不同场景的使用需要。

微星

微星在CES 2023上推出了SPATIUM M570 PRO和SPATIUM M570，均为M.2 2280规格的PCIe 5.0 SSD，是首批同类产品。

SPATIUM M570 PRO和SPATIUM M570支持NVMe 2.0规范，都采用了群联电子的E26主控，PRO版本为美光232层NAND芯片，而普通版使用TLC NAND芯片，数据传输速度会慢一些。前者最大顺序读取速度为12000 MB/s，最大顺序写入速度为10000 MB/s，后者最大顺序读取速度为10000 MB/s，最大顺序写入速度为10000 MB/s，将有1TB、2TB和4TB容量可供选择。

两者配套的散热器上面都带有微星的龙纹标志，不过在外观上会有所区别，SPATIUM M570为铝制散热器，为青铜色，SPATIUM M570 PRO则会采用均热板，保护罩为红色。