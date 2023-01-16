交通工具到了今天，已经成为生活最重要的伴侣。而在科技发展的推动下，产品的进化也是日新月异。在CES这个舞台上，我们可以看到很多具有代表性的产品创新。这些产品让人耳目一新，代表着未来的发展方向，既有车型，也有软件和硬件等新技术，代表着全球行业进化趋势的风向标。我们通过盘点，来看下CES 2023上，有什么新的产品值得我们关注。

索尼和本田的 Afeela 自动驾驶新车

索尼与日本制造商本田合作成立了一家新的汽车公司 Sony Honda Mobility (SHM)——在 2023 年国际消费电子展上，这个新兴品牌推出了其首款电动汽车概念Afeela（技术上是公司的新子品牌，但它也可能是概念本身的名称）。

该车型的设计并不比 Vision-S 更传统，也不那么运动，但它同样智能。索尼表示，超过 45 个传感器排列在车身周围和车内，但尚不清楚索尼和本田是在制造自动驾驶汽车还是移动PlayStation 5——索尼合作伙伴虚幻引擎正在使用游戏图形来构建逼真的环境模拟。人们会认为，汽车最终可以用来帮助它在现实世界中驾驶。毫不奇怪，索尼将电影、音乐和游戏内容传送到后车厢内部的双屏幕上。还有另一个不寻常的屏幕：它位于前挡泥板上，可以定制以传递信息，甚至可以展示您最喜欢的索尼电影角色。

它还建立在高通公司的数字底盘平台上，这是一套用于开发智能汽车的技术解决方案，除其他外，它使 Afeela 拥有一个“数字双胞胎”功能，可以在你做真正的事情之前在模拟道路上导航。

Ring Car Cam 智能汽车监控摄像头

Ring Car Cam 是一个相对紧凑的盒子，里面装有摄像头、麦克风、扬声器和运动检测器，位于连接到仪表板的扩展器上。目前尚不清楚 Ring Car Cam 是否也可以翻转并连接到挡风玻璃上。Ring Car Cam 具有一系列有用但并非开创性的安全功能。它可以检测车内和车外的动静，并发送通知和视频，一旦检测到运动，它就会开始录制，并将其发送到您用于其他 Ring 设备的同一 Ring 应用程序。如果入侵者进入您的汽车并且您收到警报，您甚至可以通过 Ring Car Cam 开始与他们交谈（或大喊大叫）。

亚马逊拥有 Ring，因此 Ring Car 摄像头还可以进行一些点播录音也就不足为奇了，你可以用“Alexa，录音”这一短语激活。如果您发现一些驾车者有奇怪的行为并想在您的下一个 TikTok 中捕捉和分享，这会派上用场。总的来说，这是另一个基于仪表板的安全摄像头，可以同时监视汽车的内部和外部，将运动激活的视频发送到专用应用程序，甚至可以根据语音命令录制视频。

HL Group的EV方案和HL Mando的自动驾驶技术

HL Mando和HL Klemove将分别在灵活移动区和智慧移动区展示独特的未来主义产品。此外，他们的联合活动具有丰富的多样性，联合Argus和Sonatus等知名移动出行公司的力量。HL Mando开发了电子角模块。它的应用相当广泛，从明显的小型、中型和大型车辆到小型和大型交付机器人，再到环保型多用途移动出行设备(PBV)。该电子角模块的优势在于它的四轮独立转向法，实现了曾经不可能实施的概念，如平行（垂直）停车和U型转弯等。衍生技术包括电子货运（最后一英里移动出行）、巡逻机器人和停车机器人等。

”智慧移动区”一词来源于公司名称”HL Klemove”。”Klemove”一词是”Clever”（智慧）和”Move”（移动）这两个词的组合。该公司致力于提供”智慧移动出行系统”，其展示了一系列不同的解决方案，从自动驾驶2+级到4级产品。该系列产品将包括高性能雷达，通过应用3D天线使现有探测范围增加一倍以上；支持无线更新(OTA)的超高分辨率摄像头和DCU，以及提供新一代集中式架构的区域ECU。4级自动穿梭机驾驶视频是HL Klemove自动驾驶解决方案的缩影。

令人惊叹的宝马BMW i Vision Dee

这家德国汽车制造商宝马的最新概念车的外观经过精简，以将注意力集中在它提供的数字体验上。它采用三厢轿车造型，并融入了经过修改的许多宝马特色设计元素，包括双肾型格栅、双圆形大灯和 Hofmeister 扭结风格。毫无疑问，宝马车迷会发现各种复古造型元素，从我们在汽车比例中看到的标志性元素，包括 2002 年，到 1980 年代和 1990 年代的车型，如 E31 8 系列，甚至是 70 年代后期的经典 M1。也许设计中最不宝马的部分是相当简单的带有尾灯的后端，让我们想起了标致车型。

这种简单的设计理念一直延伸到车内，那里有一个有趣的方向盘，方向盘中央有一个垂直辐条，带有可以通过移动拇指进行操作的触摸点。宝马表示，内饰的设计旨在“确保没有任何东西会分散数字体验却能增强驾驶乐趣的新感觉。”

i Vision Dee 首次亮相创新的平视显示器。它投射在挡风玻璃的整个宽度上，并预览全宽平视显示器，从 2025 年起，基于其 Neue Klasse 平台的 BMW 车型将使用该显示器。还存在一个有趣的“混合现实滑块”。它在仪表板上使用害羞技术传感器，让驾驶员可以决定他们希望在平视显示器上看到多少信息，还安装了可调光窗户。

Immervision的座舱视觉系统车规级镜头

作为第一家设计广角Panomorph透镜技术的公司，Immervision继续其开创性技术，采用这种超宽视野（FoV）镜头，完整覆盖座舱内部环境，以满足驾驶员和乘客监控应用的需求。镜头畸变轮廓经过专门设计，可生成图像质量和针对关键应用的像素密度，以增强视线跟踪、乘客识别和手动车轮跟踪。

从可见光到近红外（VNIR）的宽带支持，以及镜头在低光条件下捕捉高质量图像的出色能力，为复杂的监控功能提供多功能性，例如通过眼镜进行眼球跟踪，确定驾驶员疲劳等安全隐患，并改善乘客分类和夜间物体检测，无需外部光源。

通过提供占用面积更小的镜头实现车辆设计的灵活性，这意味着汽车制造商现在可以用更少的摄像头在座舱内实现更全面的覆盖。它还使制造商能够提供各种新功能来优化舒适性，例如乘客分类，可自动管理偏好和视频聊天或视频会议等诸多全新的娱乐功能。Immervision的这款现有车规级广角镜头易于集成，并可实现定制设计，以满足客户的特定要求。

京瓷世界上第一款用于汽车的可见光和红外线激光头灯