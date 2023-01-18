新年伊始，苹果又开始“圈钱”了。

昨晚，苹果悄悄在官网上线了三款全新Mac产品，分别是Mac mini、14英寸和16英寸MacBook Pro。整体而言，新款产品只是此前机型的常规迭代，因此作为新年首推的新品没有大张旗鼓以发布会的形式推出。

其实，这几款产品原本应该在去年秋季发布。彭博社的Mark Gurman称，苹果取消了秋季举行第二次发布会的计划，改为通过其网站上的新闻稿发布 2022年剩余产品。去年10月，苹果就通过新闻稿发布了一款搭载 M2 芯片的 iPad Pro 和重新设计的第十代入门级 iPad。

如今来看，2022年下半年 Mac 和 iPad 发布会确实取消了，产品则拆分开通过新闻稿发布。

新款Mac的一些变化

新MacBook Pro的最大升级在芯片。除了芯片，以下这些变化更值得关注。

深空灰机型现在配备了与其机身颜色匹配的MagSafe充电线，而非此前的银色。其次，MacBook Pro和更新后的Mac mini首次支持Wi-Fi 6E（国行版暂不支持）和蓝牙5.3标准。这两项新的改进将提高连接可靠性和性能，特别是在高密度区域。

新的MacBook Pro还包括一个全新的HDMI端口，现在支持HDMI 2.1。HDMI 2.1将允许MacBook Pro在60Hz下运行高达8K分辨率的显示器。

值得一提的是，在旧款的MacBook Pro上只配备有HDMI 2.0接口，当用户使用这一接口时最大可输出4K 60帧的画面。而新款搭载M2 Pro和M2 Max的MacBook Pro 14英寸和16英寸，则都已经配备了HDMI 2.1接口，带宽也从之前的18Gbps迎来翻倍式增长达到48Gbps。巨大的带宽提升，使得新款MacBook Pro 14英寸和16英寸能够支持最高8K 60帧的画面输出，而在4K显示器中可以输出刷新率高达240帧的画面。

得益于M2 Pro和M2 Max性能的提升，全新16英寸MacBook Pro拥有长达22小时的电池续航时间，这是Mac有史以来最长的电池续航时间。

此外，上一代MacBook Pro只能配置到64GB的统一内存。然而，新的M2 Max芯片允许客户配置他们的MacBook Pro与高达96GB的RAM。

加速与Intel的脱钩

今天，苹果宣布将停售搭载Intel处理器的Mac mini机型。这款最早发售在2018年的Mac mini搭载Intel第八代Core i5芯片，搭配Intel UHD Graphics 630图像处理器，并有8GB内存和512GB SSD。

这款产品的停售，意味着Mac Pro将成为目前苹果仍在销售的，唯一一款采用Intel处理器的设备，而它很可能在下一代Mac Pro推出后也宣布停售。

在 2020 年的 WWDC 上，库克许诺苹果将用两年时间，将 Mac 产品线由 Intel 过渡到 Apple Silicon。市场调研机构Strategy Analytics此前发布的报告显示，苹果在2021年的第一季度来自A系列和M系列应用处理器的收入增长了54%。该机构称，“Apple的iPhone、iPad和Mac设备因为其内部的半导体投资提供受益匪浅”。

据海外媒体Hardware Times报道，英特尔日本负责人透露，英特尔计划于2023年底推出3nm(Intel 3)工艺节点。第5代Xeon Emerald Rapids-SP将采用Intel 3工艺制造。然而这与可以量产的4nm工艺相比，优势暂时不太明显。

此前，英特尔的研发进度一直无法很好满足Mac的迭代速度，于是苹果痛下决心换英特尔X86平台为ARM架构，重新设计Mac芯片并顺势推出M1，以取代苹果Mac产品线长期使用的英特尔处理器，不仅获得了更好的能耗比，还拥有了重新设计产品外观的契机。

还能有恃无恐多久

2021年秋季，苹果推出史上更新幅度最大的MacBook Pro，全新的外观设计，更丰富的接口，顶级的 XDR 屏幕、性能彪悍的 M1 Pro/Max 芯片，在全球PC市场逐渐黯淡之际开启了新的增长曲线。

IDC近日发布2022年第四季度全球个人电脑出货量报告。具体来看，2022年第四季度全球个人电脑出货量为6720万台，同比下降28.1%。其中，联想出货量为1550万台，同比下降28.5%，但其市场份额保持稳定；惠普出货量下降29%，至1320万台；戴尔出货量下降37.2%，至1080万台；苹果出货量下降2.1%，至750万台；华硕第四季度出货量下降20.9%，至480万台。

可见，除苹果受较小影响外，其余厂商均有较大幅度下滑，且苹果的与戴尔的出货量差距正在逐渐缩小。

要注意的是，这些出货量估计并不意味着苹果仅仅通过提供出色的产品就夺回了市场份额。还有许多其他因素需要包括，例如全球芯片短缺以及由新冠大流行引起的远程工作和学习的机会激增，提高了人们对笔记本电脑的需求。

早在去年10月份，分析师们就一致认为，个人电脑市场正处于自上世纪90年代开始收集记录以来最严重下滑。IDC数据显示，这种下滑在第四季度进一步加剧，2023年的前景也不太乐观。

美国高德纳咨询公司也分析称，个人电脑需求自2020年至2021年迅速增长，但随后进入萎缩期。分析师表示，需求下滑趋势“将持续至2024年初”。

而苹果Mac产品的售价却不断提高。据苹果官方数据，全新14英寸MacBook Pro起售价为15999元，16英寸MacBook Pro起售价为19999元，Mac mini起售价为4499元。可是在英特尔时代，13英寸MacBook的起售价则基本维持在一万元，目前逐渐高企的售价很容易劝退想要体验Mac的消费者。