与以往的新年开端相比，2023年所要连接的时刻可能会格外意义深远。

从愈发收紧的融资动向到更加动荡的市场环境，从企业估值的纷纷下跌再到席卷全球的裁员热潮，不同于异常火热的2021年，对已然过去的2022年来说，“寒冬”可能是科技领域中最为常见的一种状态。

如我们所见，这种鲜明的对比使得这一年充满了更多不确定性的同时，也让人们为之产生了更多疑惑。然而，也正如我们所看到的那样，虽然这特殊时期挑战重重，一些身影却也在其中展示出了足够的韧性，就像此前在远远超出外界预期的2021年中所展示出的那样。那么从这一点出发，如果我们认为这种不断适应且甚至可以驾驭于外部变化的能力不只是一种偶然，那么由此所折射出的这种不变将会远比这些现象本身更为重要——而这也正是伦敦科技领域在过去一年中所在对外宣告的内容。

根据伦敦发展促进署（London & Partners）和数据调研机构Dealroom近期联合发布的一份数据显示，2022年期间，伦敦依旧收获了全球投资的信心，伦敦初创公司所获得的融资总额达到了198亿美元，规模位居欧洲榜首，且在全球范围内排名第四。与此同时，数据也指出，在这段时期中，总部位于伦敦的风投机构筹集的资本规模也以66亿美元的规模创下了历史新高。作为结果，面对在过去一年中更为动荡的全球科技领域，伦敦依然保持住了欧洲独角兽中心的地位，并促使英国成为全球科技投资领域中仅次于美国和中国的第三大国家。

伦敦发展促进署大中华区首席代表赵冰冰女士表示，之所以能够看到伦敦继续成为全球科技领域的焦点，是因为这里具备了国际企业扩大规模时所需要的所有正确要素，并且能够为国外投资者提供一个具备丰富国际视野的发展舞台，“无论是高质量的增长资本还是丰富的人才资源乃至友好的政策&营商环境，你会发现，所有的这些有利因素都在伦敦这一座城市内汇集。”

其中，以政策&营商环境层面为例，她向记者介绍，作为伦敦市政府在海外的官方推广机构，一直以来，伦敦发展促进署都在帮助来自伦敦海内外的公司在伦敦更好落地发展，从企业在伦敦驻足时所需考虑的人才招聘、办公住址、公司财务、法律咨询等方方面面无偿为其提供针对性的发展建议。

“伦敦和英国是世界上最为友好的商业生态之一，有着G20国家中最低的企业税率，并且会为其提供如专利盒制度和研发抵税等方面的额外激励举措，从而最大程度上的支持企业创新。目前，我们也正在通过量身定制的建议帮助这些企业充分享受英国为国际公司提供的支持性监管和税收优惠。”

她同时强调，在丰富的产业基础支持之外，面对异常艰难的2022，伦敦所具备的强大包容性也是促使这里成为风景独好的全球“避风港”的另一大有力支柱。

不仅仅是在去年于伦敦纷纷驻足的Klarna和Nothing们，她指出，长久以来，伦敦一直都是时尚、零售、金融服务等传统产业的全球区域中心。而基于这种深厚积累，作为欧洲最大的科技创业中心，并不难发现，在传统产业和数字技术不断交织的当下，伦敦所拥有的是一种得天独厚的发展优势，并在这个过程中不断凸显其理所应当的一面。

“金融科技就是一个很好的例子。伦敦是世界级的金融中心和科技中心，而这些身份也使得伦敦成为了全球顶尖金融科技公司和人才的聚集地。事实上，在2022年，伦敦的金融科技公司吸引到了比纽约和旧金山等地更多的风投资金，以97亿美元的规模成为了世界第一的城市。”

而除了传统产业及其相关延伸，针对那些于近年来快速兴起的新兴行业，赵冰冰表示，伦敦同样显示出了其别样魅力。

具体而言，一方面，作为伦敦“到2030时实现净零碳排放”的绿色目标的体现，现阶段，气候科技已经成为了伦敦发展最快的领域之一——数据显示，对伦敦气候科技公司的投资在过去5年中增长了17倍，且这一数字在2022年达到总计15亿美元。

并且不只是气候科技，在新能源车及相关产业链方面的绿色科技领域，这种势头同样得到了体现。根据ProptechOS的调研显示，伦敦以2600个电动汽车充电桩的规模领先于欧洲及调研中的美国城市地区。而基于其坚实的基础设施建设，在以比亚迪为代表的电动出海热潮中，伦敦也正在愈发成为这些国内出海新势力的必争之地。

未来，随着伦敦当局针对绿色创新方面的深化鼓励与支持，伦敦的“2030小目标”也有望在城市层面上推动相关产业的公司和投资者在伦敦进一步崛起与发展。

另一方面，得益于伦敦高度集中的软件开发人才和创意产业人才，伦敦也已成为了游戏工作室的首选之地。众多全球广受欢迎的视频游戏、电影和电视节目现在正在伦敦的工作室里创作而出——尤其是在过去一年中，伦敦的游戏行业展示出了与低迷的全球整体投资趋势相反的一面，该地区的游戏公司在2022年吸引到了比21年更多的风投资金。接下来，随着元宇宙、AR、VR等技术的不断发展完善，伦敦也将会更加充分的显示出对这些新兴技术的驾驭能力。

当然，伦敦的精彩剧本也并不仅限于此，针对接下来它所要呈现出的走向，赵冰冰认为，伦敦也向外界传递出了同样的信心。她指出，数据显示，在风投机构筹集了比以往更多的风投资本后，全球科技投资者也很可能会在23年及其之后向伦敦公司投向大量资金——这些长期承诺进一步证明，伦敦将继续成为投资者青睐的地方，并能够经受住2023年的经济逆风。并且，由于伦敦在一些高增长行业中处于全球领先地位，伦敦的科技行业也有望将继续保持韧性，并吸引更多的外界关注。

“我们预测，在2023年，伦敦将继续成为国际企业的主要目的地。我们已经看到很多来自中国和世界各地的公司对伦敦表现出强烈的兴趣，将其作为扩大自身全球足迹的选择。中国是催生优秀创新公司的一大世界温床，而它也将不断成为伦敦强有力的贸易和投资伙伴。尽管挑战可能会依旧是今年的关键词之一，但伦敦的坚实基础也将继续证明这里会是全球顶级的首选商业目的地。”