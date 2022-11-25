随着国内电动汽车市场的日益火热，在后出海时代的当下，国产电动车企的身影也正在其中变得更加常见。

数据显示，2021 年期间，中国电动汽车的全球出口量达到了近 55 万辆，同比增长超一倍。值得一提的是，作为这种电动汽车出海热潮的缩影，欧洲正在成为这些新老造车势力们的主流选择。数据指出，在上述的 55 万辆的出口规模中，有近 40% 的部分被销往了该地区。目前，中国的电动汽车已经占据了欧洲电动汽车总销量的 10%，并且有数据预测，到 2025 年，国内制造的汽车在欧洲的销量有望达到 80 万辆，且其中大部分将会是纯电汽车。

从这一点出发，面对欧洲这一全球第三大汽车市场和全球第二大电动汽车市场，国内的电动车企们似乎即将在这片 “新大陆” 开启一段新的出海高光时刻。然而，在现实的角度上而言，对于这些 “新面孔” 们来说，这段实现过程并不能够轻易一蹴而就。

根据 Schmidt Automotive Research 发布的数据，在今年前 7 个月内，中国纯电汽车企在欧洲市场的销量为 3.77 万辆，除去占据了其中近九成销量的极星和名爵这两家有着 “国外血统” 的车企之外，剩下的一汽、蔚来、小鹏、爱驰等完全国产品牌的销量仅在数百到上千辆左右的水平。基于这种表现，不难发现，国产电动汽车目前仅触及到了欧洲市场的表面，这场决胜于海外的持久战才刚刚拉开序幕。

在这样的背景下，出海车企的选择便从往常以销量为导向的产品出口逐渐变成了以品牌为核心的策略体系构建，但这却也会意味着在时间成本之外，企业还需要在供应链体系、销售渠道、基础设施服务、市场营销等方面给到大量的资源投入。这时，一个适合其长期发展规划的市场地区往往会起到事半功倍的作用。在这个过程中，走在欧洲电动化交通领域前列的伦敦则有望成为这些出海电动车企的下一个必争之地。

从市场规模上来看，目前，伦敦的公共充电桩数量已经达到了 1 万个以上，占全英总数的 33%，这比任何英国其它区域都多，较 2019 年相比增加了 150%。另一方面，根据 New AutoMotive 发布数据，在今年 6 月份时，包含纯电和混电汽车在内，伦敦共售出了近 6000 辆电动汽车，这一数字甚至已经超过了传统燃油车的当月销量。

而作为对这场来势汹汹的电动热潮的回应，伦敦也在不断于此展现出更大的想象空间。伦敦市长 Sadiq Khan 在去年晚些时候发布电动汽车基础设施战略（EVIS）时指出，到 2030 年，伦敦至少要有 4 到 6 万个充电桩才能满足该地区不断高涨的需求。并且有数据预测，到 2025 年，伦敦的电动汽车数量有望增长至 33 万辆。

当然，从更本质的层面上来说，不仅仅只是电动汽车领域，在整体的以低碳/零碳产业为代表的可持续经济面前，面对为自身定下的 “到 2030 时实现净零碳排放” 的绿色目标，伦敦也都在不断成为世界的焦点，并在这个过程中为于此驻足的企业带来丰厚发展机遇。

以绿色公共出行领域为例，早在 2013 年时，比亚迪就已在伦敦设立了公司，并于 2015 年同英国巴士制造商 ADL 展开合作，由比亚迪提供纯电动大巴底盘、电池、电机、电控核心驱动技术，再加上 ADL 在车身和轻量化的优势，联手推出针对当地市场情况的电动大巴。据了解，比亚迪已经联袂合作伙伴 ADL 为英国市场推出了包括单层和双层两类 10 余款长度的全系列纯电动大巴，累计销量达 1500 台以上，其中有超 950 台已投入运营，遍布英国 10 余座城市，累计行驶里程超过 4000 万英里。并且，截至去年 8 月份，该电动大巴就已在英国市场获得了 60% 以上的占有率，并在伦敦市场达到 80%，排名第一。

伦敦市长 Sadiq Khan 表示，希望伦敦能在 “摒弃化石燃料，拥抱交通领域的电力革命” 的雄心壮志中引领世界的步伐：到 2030 年，伦敦道路上的所有新汽车和新货车都要达到零碳排放的标准，而不是到英国政府提议的 2040 年。而为了实现这一愿景，他强调称，“我们必须确保所有伦敦居民都能获得行驶和维护电动汽车所需的基础设施。这是一项规模宏大的行动，只有通过公共部门和私营企业的齐心协力，我们才能打造出伦敦的 ‘电力未来’。”

目前，在政府行动层面，Sadiq Khan 已经将 “到 2037 年时，确保伦敦所有的公交车均为零排放” 的承诺提前至了 2034 年。并且伦敦当局已经拒绝了针对柴油或混动公交车的新采购，取而代之的是转向零排放的公交车。伦敦交通局相关负责人 Louise Cheeseman 表示，这一举措不仅会帮助其 “2030 净零排放” 目标的实现，同时也会促进当地公交车市场的发展。

另一方面，为了更好地帮助企业进入伦敦，充分发掘伦敦在发展净零产业方面的市场优势，隶属伦敦市长办公室的伦敦发展促进署（London & Partners）也在不断为有兴趣进入伦敦的出海企业提供可信任的 “一站式” 服务。

其中，对于有计划去海外发展，但还没有选定目的地的中国企业，而伦敦在企业所在行业有明显优势时，伦敦发展促进署会主动接触企业提供相关行业背景、发展前景、伦敦和其他国际城市营商要素的对比等信息。

对于已准备布局伦敦的中国企业，伦敦发展促进署则能够为其提供落地伦敦时可能会面临的与实际问题相关的信息或为其对接专业服务提供伙伴，帮助企业解决在公司注册、税务、法务、银行开户、人员招聘、办公室安排等方面所遇到的疑惑。

此外，在企业落地伦敦后，伦敦发展促进署还会持续关注企业的发展，为企业定期提供行业信息和活动邀请，并同时也可以为企业的市场品牌推广环节提供助力。

根据伦敦发展促进署提供的数据，目前，其中国团队已经帮助近 400 家来自大中华地区的公司在伦敦落地。未来，随着越来越多的以电动车企为代表的 “出海新势力” 的加入，这段新的征程也将会从伦敦开启更多新的可能。