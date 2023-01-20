近期有外媒报道，下个月首位“AI律师”将出庭，协助被告打撤销交通罚单的抗告官司。该消息传出，许多人纷纷感到不可思议，AI可以写论文、下象棋，现在还可以帮忙打官司？

不仅如此，相对于收费较为个性化，且不够透明的传统律师服务来说，我们要提到的这家公司AI律师的服务年费只需要36美元，大大降低了普通人的诉讼成本。要知道，该公司创始人曾向外界透露过自己的梦想：让“价值 2000 亿美元的法律行业对消费者免费”。

天才构想

2015年，当时年仅 18 岁的 Joshua Browder 还在斯坦福大学就读。拿到驾照后不久，他总因为莫名其妙的原因收到停车罚单。同时他也发现，只要写信申诉，说清原因就可以不交这笔冤枉钱。

后来其发现市场需求太大，干脆花了一夜时间编写开发了一个自动化程序来帮助人们处理停车罚单，用户只需填写信息就能自动生成申请信提交，而这就是“ DoNotPay ”的雏形。

用户数量上来后，一些用户开始给 Joshua Browder 提建议，希望能添加诸如自动提交申请退款等更多实用功能。于是经过几年的发展，DoNotPay 已经从最初的停车罚款扩展到了 150 多个法律领域。目前，DoNotPay 作为一款移动应用，利用 AI 提供法律服务，可在英国和美国下载，每三个月的订阅费为 36 美元。

DoNotPay跟前段时间大火的ChatGPT一样，是基于OpenAI的GPT-3 API开发的，为了让人工智能变得更懂法律，DoNotPay花费了很长时间来培训它，使其了解大量判例法。用户只需要下载App，跟机器人律师进行对话，“律师”便会根据信息填好表格后发送给市政府申请撤销罚单。

据了解，该公司成立后的5年时间里，就处理了超过了300万起案件，帮助撤销了价值8000万美元的罚单，覆盖的范围也从交通法延伸到了移民法。

全球首个AI律师将“出道”

为了进一步证实公司价值，在Joshua Browder的支持下，全球首个AI律师将于2月出庭，为一名受超速驾驶指控的被告提供辩护。

Joshua Browder 显然不想打无准备之仗，于是不久前其在推特发起号召：“不论你是不是律师，我们想给你 100 万美元，你需要做的就是带上 AirPods，在美国最高法院上复述 AI 律师的话来为案件辩护。”

具体操作大致如此：DoNotPay推出可由智能手机执行并听取法庭辩论的AI法律助理App，AI程序接收辩论资讯后，会即时通过无线耳机将论证传给被告。整个过程只有戴无线耳机的被告知道。

由于全球许多国家和司法管辖区禁止法庭诉讼时使用手机和联网设备。为了规避限制，DoNotPay找到允许戴着Airpods耳机出庭的法院。

尽管在法律限制下AI律师出庭困难重重，不过，波士顿律师Matt Henshon认为AI诉讼律师是充满前景的创新之举，DoNotPay的AI聊天机器人可在风险较低情况提供法律协助，这尤其对寻求自辩的被告帮助很大。

法律科技也“碰壁”

DoNotPay推出AI律师服务，令囊中羞涩的人们也拥有了成本低廉的重申“正义”的机会。但考虑到目前相关法律阻碍，加上许多律师和律师协会反对，App暂时没有进一步商业化计划，皆处于试验阶段。且其同行中已经出现的一些问题，也无法令人忽视。

其中ROSS和Atrium都曾是业内的佼佼者。

ROSS是一家在欧美法律行业广受关注的法律科技公司，成立于2015年，两年后获得Dentons-大成律师事务所870万美元的投资。2019年6月，他们的初代AI律师产品正式上线，被美国律师协会称为法律行业的革命者。

上线不到一年，2020年5月，法律科技巨头汤森路透作为原告，向ROSS提起诉讼。它们在起诉书中认为，ROSS在没有授权的情况下，通过第三方平台LegalEase，窃取了自家旗下产品Westlaw（万律）中的数据。

尽管后来ROSS在努力下已经摆脱了基础指控，但是这样一场由巨头发起的诉讼，对于一个创业公司来说，打击无疑是巨大的。据ROSS方面透露，该场诉讼已经耗费了十万美元。

因此在未来更加高昂诉讼费的压力下，这家想要在律师界掀起革命的科技公司，只能宣告停业。

同年三月，还有一个法律科技传奇公司Atrium宣布倒闭。Atrium成立于2017年，创始人 Justin Kan 是成功的连续创业者，其创业公司游戏直播平台 Twitch 被亚马逊以 9.7 亿美元价格收购。

作为一个没有法律背景的外行人，Justin Kan对传统法律服务低效，却高收费的运作传统感到奇怪，他认为“律师服务是一个艺术与重复性行为相结合的工作”，因此他希望 Atrium 能改造重复性的工作部分，用技术手段将低价值工作自动化。

Atrium 的业务板块包括两个部分：一家自己的律所和一家 AI 技术公司，Justin Kan希望用自有技术提升自家律所服务质量，进而在市场上产生鲶鱼效应。

Atrium摒弃以小时为单位收取高额佣金的那一套，转而对软件和法律服务套餐进行定价，以固定费率（会员包月制）来吸纳客户，期间有专业法律顾问提供咨询服务。虽然提效了，但Atrium 按月订阅的收费模式，明显低于计时收费，未能比传统律师事务所更好的盈利。

总结

作为一个知识壁垒高、从业人员少的高度垂直市场，法律行业一直不是科技创投的热门赛道。然而，这并不意味着行业内不需要科技。实际上，法律行业也很依赖算法和模型，尤其在英美，利用大数据统计来提高胜诉率并不是新鲜事。

另一方面，业内有大量律师也不愿意从事高度重复性的工作，因此越来越多的SaaS进入该领域，而且正在替代部分律师的工作。除此之外，还有一些科技公司为法律工作者提供文档管理、组织管理、客户管理、账单管理等整合服务。这些公司的结构通常简单，主要以技术人员为主，辅以适当比例的法律专业人才以便更好地训练系统和设计产品。

不过即便市场已经有这方面需求，在一些巨头和司法单位的影响下，如何通过开放AI律师的相关法规，并且还能在市场上持续盈利，对DoNotPay乃至整个行业来说，都是不小的挑战。