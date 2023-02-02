2月1日，Twitter 前 CEO Jack Dorsey 发推称，基于去中心化社交媒体协议 Nostr 的社交产品 Damus 已上线苹果 App Store。

消息一出，引发大量关注。Damus 是一个基于去中心化社交协议 Nostr 的、允许用户控制的社交网络，支持加密消息传递、比特币闪电小费等功能。Damus 的外观设计和使用感受跟 iOS版的 Twitter 非常相似。但它跟其他社交网络应用的最大区别，在于隐私信息使用范围。

根据苹果的要求，Twitter 官方应用承认会收集用户的的购买记录、联系人信息、浏览记录、位置、用户内容、身份、搜索历史、诊断等数据。而Damus 的描述相当简洁：未收集数据。拥有这样的优势，很难不令人对Twitter的未来处境担忧，然而一切还有待时间的检验。

上线的波折

去年，Twitter 前 CEO Jack Dorsey 豪掷 14 枚比特币（当时约合245000美元），资助开发基于加密密钥对的开放式去中心化社交网络协议 Nostr。

根据 Nostr 官网的介绍，Damus 只是多个正在开发中的 Nostr 项目之一。此外还有 Anigma，一种类似 Telegram 的聊天应用；Nostros，一个移动客户端；Jester，一个国际象棋应用程序。

Damus 上线苹果应用商店的过程并不顺利。导致上架时间延后的主要是因为Damus 的去中心化特质在最初的应用审查环节有些棘手。

从拒绝信息来看，苹果很明显还是在用 Twitter 等传统社交网络的指导方针对 Damus 开展审查，并没有考虑到其开放信息访问协议的特性。苹果一直要求该应用遵循与其他社交网络相同的规则，比如为用户提供标记反感内容的选项，同时发布明确的滥用约束政策。

Damus 官方账户之前曾发推文称，虽然已经解决了苹果提出的问题，但该应用还是多次被拒绝上架 App Store。但昨天，Damus 应用终于获得批准。

Nostr的去中心化思路

根据介绍，Nostr 是一个最简化的协议，它能够一劳永逸地创建一个抗审查的全球“社交”网络。Nostr 不依赖于任何受信中央服务器，其基于密码学密钥和签名，并且不依赖于 P2P 技术，它也不发行 token。

Nostr主要是利用去中心化中继器来分发消息。中继器（Relay）是托管的服务器，所有人都可以运行中继器。获得其他用户，比如你好友的更新，需要研究询问多个中继站是否了解其他人的情况；而中继站所做的，就是接受人们的帖子并将其转发给其他人。

有趣的是Damus的注册并不像传统的社交软件需要通过手机、邮箱或者是实名认证进行注册。Damus注册通过公钥和私钥进行完成（这里可以把公钥看作是用户名或者银行账户，把私钥看作是个人密码）。

也许是为了广告业务不受影响，Twitter现任CEO马斯克毫不留情对相关平台、协议和第三方社交媒体链接聚合器进行严厉的封杀，Nostr赫然在列。

Damus的使用流程及优势

下载 Damus 后可以直接创建账号，创建页面有两个密钥，一个是 npub 开头的公钥，可以分享给朋友来关注，也可以自行设置用户名，另外一个是私钥，需要自己保存。

与Twitter类似，Damus 首页右下方“+”为发帖入口。与当前大多数社交网络类似，Damus 也设置了话题标签功能，在发布帖子时可以在“#”后加上主题或者话题单词。不过如果发帖时要加图片，只能将图片先转换为链接才可发布。

个人简介设置方面，Damus 允许更换头像和背景图片（通过图片链接）、添加自己的网站以及简介信息，还支持设置比特币闪电小费地址，这也是 Damus 的一个核心亮点。

Damus 首页下方有朋友圈、私信和新朋友请求、Global 和通知四个按钮，朋友圈时间线栏可以接收到关注者的动态，Global 中可以实时浏览所有 Damus 用户的动态，也支持直接搜索其他用户名或者公钥地址，但仅支持搜索用户名或者公钥，不能搜索具体内容。

除此之外，Damus 还支持用户报告和屏蔽功能，可以报告骗局、非法、冒充等账号。

根据 Damus 官网描述，基于 Nostr 的 Damus具有六大优势。分别是：

用户控制：建立在开放的互联网协议 nostr 之上，没有任何平台可以禁止或审查，用户可以控制自己的数据和语音。

加密：端到端加密的私人消息传递。

无需注册：创建帐户不需要电话号码、电子邮件或姓名。

无需服务器：消息通过去中心化的中继分发，无需运行任何基础设施，也没有单点故障。

可编程：允许轻松集成机器人，帮助用户实现生活或业务自动化。

小费：支持用比特币和闪电网络打赏朋友的帖子和 stack sats。

总结

整体而言，Damus 页面设计简约大方，但当前 Damus 尚处于早期阶段，很多功能亟待完善和优化。例如发帖不支持样式编辑、发帖后不可删除、点赞或转推后不可撤销、图片需要转成链接才能发布。此外，趋势、过滤器、按热度呈现内容等高级需求也亟待添加。

此前，马斯克执掌Twitter后的种种举措，都加剧了普罗大众对其粗暴干涉 Twitter 社区规则的担忧，因此激进的人甚至开始积极尝试一些去中心化社交服务。

在Damus获得批准之际，Jack Dorsey 激动地声称Damus 在 App Store 上的首次亮相是“开放协议的一次里程碑”，代表着不受技术巨头操纵的新一代社交工具已经开始落地……事实上，除了Nostr，Jack Dorsey这位 Twitter 前CEO还一直忙于构建 Bluesky，这是另外一个由新型 AT 协议支持的去中心化社交网络，未来也准备发布类似的客户端应用。要知道，在去年马斯克动了收购Twitter的念头时其就表示：“原则上，我认为任何人都不应该拥有或运营Twitter。Twitter应该在协议层面上成为公共利益，而不是公司。”