由于我们中的许多人现在不用线缆为智能手机和耳机充电，每天结束时将它们放在无线充电板上就可以了，很方便。因此电动汽车司机提出了一个明显的问题——我们可以对电动汽车做同样的事情吗？答案显然是可以的。

无线充电技术已经开始启用

在技​​术层面，答案是肯定的。电动汽车使用与智能手机等设备相同的锂离子电池技术，因此如果配备相应的元件，它们的电池也可以在不插入笨重电缆的情况下充电。在下雨天或在路边安装充电器不方便的路边停车时非常方便。

无线 EV 充电仍处于早期阶段，但在许多方面都取得了进展。像宝马这样的汽车制造商已经对这项技术进行了试验，今天已经有一些试验已经在进行，可以在公共停车位为特殊装备的汽车无线充电。

甚至还有一款汽车即将上市销售，Genesis GV60，在 2022 年试点开始之前安装了无线充电硬件。

无线电动汽车充电已经开始铺设

无线充电汽车的工作方式与您可能已经拥有的无线手机充电器类似，只是规模或者元件更大。您可能已经注意到如何在不停止电流的情况下将手机轻轻地从充电器上抬起，无线车载充电器以相同的方式工作，但距离以英寸而不是毫米为单位测量。

在这两种情况下，所需的技术都称为感应充电。在这里，电流通过气隙从充电器中的一个电磁线圈传输到安装在智能手机或汽车上的第二个线圈。您所要做的就是停在正确的位置，确保两个线圈对齐，然后就可以开始充电了。

目前正在进行的一项 EV 无线充电试验由一家名为 Char.gy 的充电公司运营，该试验为期 12 个月，于 2021 年 10 月在英国启动，最终将在英国白金汉郡全县的停车位安装 10 个无线充电板。第一个位于伦敦以西 35 英里的马洛，可供 10 辆经过改装以使用无线充电器的雷诺 Zoe 汽车组成的车队使用。Char.gy 在试验开始时说：“这种基础设施意味着没有充电电缆——在以往，复杂的线缆对其他道路或人行道用户有潜在危险——也没有灯柱充电，只有当电动汽车停在它上面时才会激活。”

自 2014 年以来，英国米尔顿凯恩斯的 #7 公交线路就开始使用类似的感应充电技术，在 15 英里路线的起点和终点以无线方式为电池充电 10 分钟。

以类似的方式，英国诺丁汉开始了电动出租车的无线充电试验。在这种情况下，10 辆出租车配备了感应充电技术，当他们停在特定的行列并等待下一次业务时，他们用这种技术为电池充电。

在谈论电动汽车无线充电时，这是一个常见的主题——一种少量且经常使用的方法，而不是使用速度更快但频率较低的快速插入式充电器。至于在家中安装这样的充电器，一家名为 Plugless Power（前身为 Plugless）的美国公司正在研发其将于 2022 年推出的第三代感应式 EV 充电器。这些设计用于美国国内 240V 输出，适用于现有汽车，该公司声称可以通过高达 12 英寸的气隙输送电力，这意味着可以为 SUV 和卡车等更高的车辆进行无线充电。Plugless Power 表示，其即将推出的第三代无线充电器的目标价格为 3,500 美元（含安装费），而且它也在为欧洲市场开发充电器。

多个车企和区域的电动汽车可以实现无线充电

特斯拉、沃尔沃、奥迪、宝马、奔驰等车企都已经开始大力研发或测试电动汽车无线充电系统。目前，充电器制造商正在制造电动汽车感应充电所需的充电器和硬件。一些汽车制造商表示有兴趣将感应充电作为标准配置，宝马在 2018 年对其 5 系列 530e iPerformance 混合动力车进行了试验。该试验从德国开始，并于 2019 年扩展到美国，一小部分加利福尼亚居民被邀请租用带有无线家用充电器的 530e 混合动力车 36 个月。电力通过三英寸的气隙传输，并以 85% 的效率传输。它的充电功率为3.2kW，足以在3.5小时内充满电池。

Genesis 还致力于感应充电，并将该功能作为新 GV60 EV 的一个选项提供。Genesis 声称可选的感应充电器将比典型的家用壁式充电器更快地为 SUV 的 77.4kWh 电池充电。Genesis 表示，这款 280 英里的汽车在 6 小时内充满电，而传统的壁式充电器需要 10 小时。感应硬件来自充电专家 WiTricity，但买家必须自己购买实际的充电器，安装在车库的地板上。Genesis 表示，该功能最初只会在韩国推出。

说到 WiTricity，这家总部位于马萨诸塞州的公司成立于 2007 年，从那时起就一直致力于无线充电技术。这家获得风投支持的初创公司于 2019 年初收购了高通的 Halo 感应充电技术，高通成为 WiTricity 的少数股东。WiTricity 声称它可以无线充电，功率效率在 90% 到 93% 之间，充电速率在 3.6kWh 到 11kWh 以上，充电距离在 10 到 25cm 之间。高通此前曾表示，其 halo 技术如何能够以高达 22kW 的功率进行无线充电，这表明 WiTricity 正在保留大量技术储备。

边开车边充电是无线充电美妙的地方

这是电动汽车技术的圣杯；当汽车驶过嵌入路面的充电器时为汽车提供动力的能力，显然听起来非常美妙且合理。作为 Halo 系统开发的一部分，高通公司在 2017 年证明，即使车辆以高达 70 英里/小时的速度行驶，也可以在驾驶时充电。

在其 100 米测试跑道看似规则的路面下，高通安装了无线充电系统，能够为经过特殊改装的雷诺 Kangoo 电动货车车队供电，每辆电动货车配备两个 10kW 充电板。2021 年，虽然公共道路还不能为电动汽车充电，但美国密歇根州和印第安纳州都热衷于实施这项技术。在最早，密歇根州州长格雷琴·惠特默 (Gretchen Whitmer) 于 2021 年 10 月表示，将如何选择一英里长的道路来开展车辆充电试点。与印第安纳州的路面充电试验一样，具体地点（和时间表）尚未披露。此类试验也在以色列和挪威进行。

无线充电对自动驾驶汽车至关重要

不难想象，这样的道路对未来的自动驾驶汽车有很大的用处。自动估价师出租车不是每隔几个小时就跑去充电——或者更糟糕的是，需要一个司机进去接他们——它们会在行驶过程中不断地从路上充电。

有时很容易将无线充电视为一种噱头——毕竟，你真的不需要在没有数据线的情况下为手机充电。同样，插入电动汽车也只需要几秒钟，但未来是一种创举。但如果充电器可以嵌入道路——WiTricity、Plugless Power 和其他公司显然希望在商业上取得成功——那么其影响可能是革命性的。

中国也在无线充电方面不断探索布局

中国国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布了电动汽车无线充电四项国家标准，此次发布的四项国家标准，是该系列国家标准18项中的一部分，包括《电动汽车无线充电系统第1部分：通用要求》（GB/T 38775.1）、《电动汽车无线充电系统第2部分：车载充电机与充电设备之间的通信协议》（GB/T 38775.2）、《电动汽车无线充电系统第3部分：特殊要求》（GB/T 38775.3）、《电动汽车无线充电系统第4部分：电磁环境限值与测试方法》（GB/T 38775.4）。在辐射指标方面，我国国家标准指标比欧美等地的相关标准更严格、更安全。

另外，中兴新能源、比亚迪、中惠创智、万安亿创、科陆电子等企业，以及中科院电工所、华南理工大学等研究机构和高校，都在进行电动汽车无线充电系统的研发与应用。