最近，关于ChatGPT的热度几乎要掀翻整个互联网，这款上线仅仅5天（加上测试的时间不足三个月）用户就破百万的现象级应用，被关注和受追捧的情况已经盖过当年Alpha Go打败世界围棋冠军，势必要在人工智能的历史上留下浓重的印记。

然而一直在人工智能方面颇有建树的谷歌有些坐不住了。日前，谷歌宣布将推出一款名为 Bard的对话式人工智能服务，还宣布谷歌搜索引擎将加入更多新的人工智能功能和服务。这被视作是谷歌开始努力改变落于下风的局面。

ChatGPT挑动业界神经

“一夜成名”的ChatGPT，据SimilarWeb数据显示，OpenAI网站访问量快速攀升，目前已跻身全球TOP50网站。今年1月，OpenAI网站访问量突破6.72亿，较11月增长3572%。

心动的微软迅速推出由ChatGPT支持的最新版本Bing（必应）搜索引擎和Edge浏览器。新Bing搜索将以类似于ChatGPT的方式，回答具有大量上下文的问题。微软CEO纳德拉表示“搜索引擎迎来了新的时代”。微软称必应构建在新的下一代大型语言模型上，比ChatGPT更强大，并且能帮助其利用网络知识与OpenAI的技术进行智能对接。必应中的新聊天机器人可以帮助用户完善查询功能，并且可以起草和翻译邮件，重写计算机代码等。

要知道，微软一直在投资ChatGPT所属的公司 OpenAI 。1月24日，微软和 OpenAI 正式宣布，他们将以 “多年、数十亿美元” 的投资扩展他们的合作伙伴关系，利用微软Azure云计算服务提供的算力，以更快地实现 AI 的突破。未来，微软旗下全线产品都有机会整合ChatGPT。

谷歌CEO皮采想必也深受触动，在博客中写道：“人类的许多问题是主观且没有正确答案的，AI 可以在这些时候提供帮助和综合见解……将复杂的信息和多个视角提炼成易于理解的形式，以便用户快速了解全局并从网上获得更多信息。”

因此谷歌火速推出了 Bard ，显然是为了应对 ChatGPT 的挑战而不得不为之。根据介绍，Bard 将使用轻量级 LaMDA 模型（LaMDA 模型即 Language Model for Dialogue Applications，一种对话应用的语言模型），其最早在 2021 年的谷歌 I/O 大会上公布，去年迭代到第二代。它基于 Transformer 神经网络架构，使用高达 1370 亿个参数进行训练，它的训练数据是对话内容，而非普通的句子和文章。

2022年，谷歌 AI 工程师 Blake Lemoine 甚至公开表示，他认为 LaMDA 已经有了人格意识，具有相当于八岁儿童的智力。不过此番言论被谷歌和许多从业者认为证据不足。

谷歌表示，在用户使用 Bard 时，他们将会收集外部反馈并与内部测试相结合，以确保“Bard 的回答在质量、安全性和根基性等关键方面达到高标准”。值得注意的是，这三点正是谷歌研究人员在 LaMDA 模型中最看重的三个核心目标。

而OpenAI 也一直在 ChatGPT 的优化上下苦功，自产品推出以来，其持续改善着 ChatGPT 对问题的接受程度、对答质量、产品功能和数学能力等方面，不断夯实其作为时下最受关注的聊天机器人的护城河。

出师未捷但可能不是谷歌一家的问题

据多家外媒报道，在近日的一次演示中，有用户提问“该如何告诉一个9岁的孩子关于詹姆斯·韦伯空间望远镜的发现”，谷歌AI聊天机器人Bard回答：“詹姆斯·韦伯空间望远镜拍摄了太阳系以外的行星的第一批照片。”然而，这个答案并不准确。根据美国国家航空航天局的记录，欧洲极大望远镜在2004年就捕捉到了一个太阳系以外的星系图像。

谷歌AI聊天机器人Bard回答出错被发现后，2月8日谷歌母公司Alphabet股价下跌超7%，市值蒸发约1000亿美元。然而谷歌还不是最惨的。

2022年，Meta在推出的学术用AI机器人Galactica后，才三天的时间就因为生成过多假信息包括种族歧视内容、不正确的文章而被停用，像是有人问“关于吃碎玻璃有哪些好处？” Galactica 还很认真地提供了答案。

而之前Meta也推出过类似 ChatGPT 和 Bard 的产品，Meta 的首席 AI 科学家、图灵奖获得者杨立昆曾公开分享过 Meta 推出的 AI 聊天机器人BlenderBot。第三代的 BlenderBot 使用 1750 亿个参数的 OPT-175B 语言模型，问题不在于能力，而是BlenderBot在推出时Meta做了很多限制，像是不能回答政治、宗教等敏感问题，让AI 聊天机器人成为一个安全但无聊的产品。因此，杨立昆表示，就底层技术而言，ChatGPT并没有特别的创新。之所以如此火爆，主要是产品设计、组合得很好。他认为，ChatGPT对现实的把握非常肤浅。

尽管如此，Meta公司并不会完全放弃，其基础AI研发部门经历乔勒·皮诺表示：“AI飞速发展，让人意想不到。我们一直在关注这个领域，并确保我们拥有高效的审查流程。然而，我们要赶上热度做出正确的决定，并发布最适合我们社区的AI模型和产品。”

除了Bard，在此基础上，谷歌还将开放同样由 LaMDA 模型驱动的生成式语言 API（Generative Language API），供第三方开发者和企业使用，从而推动更多创新。API 服务预计将在下个月开放，同时皮采也表示，谷歌会开放更多的 AI 模型驱动的 API 并开发配套工具。

总结

总之，在搜索领域和人工智能技术一向是佼佼者的谷歌此次是绝对要奋战到底的，其CEO皮采发文表示，Bard将利用网络上的信息为用户提供最新鲜的、高质量的回应。谷歌强调，Bard会把世界上的信息知识和谷歌的大语言模型所带来的能力和智能相结合。这意味着Bard会基于实时网络数据来不断训练其模型。

然而伦敦国王学院研究计算创造力的人工智能研究员迈克·库克则是人间清醒：“这项技术令人惊叹。它很有趣，这是新技术该有的样子。但它发展得如此之快，以至于你的理解根本赶不上它的更新速度。我认为，整个社会要花上一段时间来消化它。”

毕竟，即便有这样方便快捷的工作学习工具，但是人类的智慧也不仅仅只在文本上呈现，人类的情感、判断、审美和创造力，依旧是人工智能暂时还望尘莫及的东西。