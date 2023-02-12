在人工智能、分布式数据、边缘计算等核心技术不断发展和普及的过程中，Web3以其对传统互联网的惊人重塑展现出无穷的发展潜力。

在最初的构想中，数字货币是方便用户在Web3世界自由交互的通行证。但随着加密货币市场刚刚从长期的动荡中缓慢复苏，其风险性也让人们开始警惕其在Web 3领域中即将担当的角色。与此同时，当全球各国央行都开始开发并推出自己的数字货币，加密货币或将在与法定数字货币的监管融合中迎来新的发展。

加密货币劫数未尽

受美联储加息影响，2022年的币圈风雨飘摇。

过去一年里，比特币累计暴跌近70%，排名前100的加密货币全线崩塌，爆仓无数，整个行业一度陷入冰点。Glassnode公布的数据显示，全球比特币投资者在2022年共计损失就超过2000亿美元。

LUNA、Terra等动辄百亿的项目或平台雷曼危机式的连锁反应，致使加密对冲基金3AC、经纪商Voyager Digital 、加密借贷巨头Celsius等6家CeFi平台与机构；AEX、FTX在内的8家中心化交易所；Compute North等5家矿企接连倒闭。

FTX崩盘后，与其创始人SBF高度绑定的Solana公链生态也开始崩坏，DeFi项目接连出现流动性危机，坏账不断聚集，NFT引发抛售潮，不少链上项目总锁定价值一夜归零。致使核心开发者和子生态系统开发者数量大打折扣，链上活跃度遭受重创。

与此同时，2022年初发迹于Solana的GameFi项目StepN也因国内的监管导致热度一落千丈，用户持续流失。此前，号称链游之王的Axie Infinity因黑客攻击遭受巨额损失，攻击产生的次生灾害导致Axie的原生NFT价格、交易额、游戏收入、用户数等指标全面下降，Axie至此走向没落。

从市场行情到相关机构、各类衍生项目再到底层生态，整个币圈在2022年长期被阴霾所笼罩。而今年的加密货币市场也不乐观。虽然美联储决心反通胀带来的乐观情绪已让比特币价格初步回暖，但曾经刻骨铭心的暴跌让华尔街对此反应冷淡，七成以上的交易员表示2023年没有任何交易加密货币的计划。

这种担忧并非没有道理。就在本月，美国知名加密货币贷款机构 Genesis Global Capital 已提出破产保护申请，仿佛2022年的币圈浩劫的余震。据报道，该机构去年贷款数额已超千亿美元。

Web3应用加速洗牌

Web3发展至今，其生态已初具雏形，自下而上主要分为区块链网络层、中间件层、应用层、访问层四个层级。当前，已面世的Web3项目主要分为应用和协议两大类。

互联网早期，TCP/IP、HTTP底层协议并不能捕获价值，而Google、Facebook、亚马逊等基于协议的应用攫取了互联网时代的大部分价值。区块链时代，价值将更多地集中在共享协议层，只有小部分价值分布在应用层。这就是著名的“胖协议”理论，需要注意的是，这一理论中的价值包括增强系统的安全性、使用价值等，而并不直接等同于投资回报。

随着各类加密货币市值的下降，市场的狂热情绪逐渐平息，或许能更加冷静地看待和思考Web3未来的发展之路。种种原因表明，未来的Web3产业中，协议类项目似乎比应用类项目更有发展空间。

与CeFi应用相比，Web3协议的安全系数更高。数据显示，因加密货币市场的动荡，2022年数百亿美元被封锁在中心化机构已破产的程序中。相比之下，Web3协议去年被黑客盗取的资产为37.7亿美元。

监管方面，Web3布道者a16z呼吁对Web3项目延续对互联网的监管思路，即协议和应用的二分法：对应用设置相关规范，并对存在问题或风险的应用进行下架等处理，而不直接禁止其底层协议的运行。

不同Web3项目的运营风格也导向了这种结局。应用类Web3项目的流量大多都来自币圈，即使是不发币的Damus也在通过向用户打赏比特币的方式吸引下载。这也就注定，当币圈进入熊市，这类应用的流量也将随之消散。但无论Damus后续反响如何，都无法抹去其底层协议Nostr的价值和潜力。只要Nostr还在，就能从其上生发其他更有价值的服务。当前最热门的Web3项目中的协议，无不以基础设施或中间件的角色在消除传统应用痼疾的过程中发挥着重大价值。

无论是GameFi还是SocialFi，X to Earn的模式固然抓人眼球，但纯粹基于加密货币的带有庞氏骗局性质的Web3项目终究无法走得长远。这也意味着，如果没有真正可持续的运营方法，加密货币在Web3中的应用将长期游走于灰色地带。

央行数字货币春天已至

晦暗的市场环境中，央行数字货币在世界范围内的全面开花为加密货币的持续发展带来了一线生机，这类主权数字货币代表了未来数字时代的货币发展方向。

据国际清算银行统计，全球范围内开始研究央行数字货币的中央银行约占90%。位于华盛顿的智库大西洋理事会称，在G20主要经济体中，有16个国家正在研发或试点数字货币，且欧洲央行正在探索数字欧元的设计，并准备启动一个试点项目。

目前，世界各地的央行都在开发或探索数字货币，日本、澳大利亚等国都已宣布了相关的研发计划；英国近日正着手制定“数字英镑”的路线图；中国央行数字货币的研发和试点领先全球，数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式；作为占主导地位的全球储备货币，“数字美元”的尝试一直在进行中……

央行数字货币与加密货币同出一脉，都属于数字货币的一种，前者具有与法币同等的地位和价值。

不可否认的是，央行数字货币产生的背景是法币正日益面临来自加密货币的竞争，发行目的在于维护国家的货币主权，但二者并非完全的敌对关系。从维稳角度来看，央行数字货币的存在有利于消解上述稳定币被攻击或崩盘后造成的挤兑和金融恐慌。

央行数字货币的规模化也有利于对市场中加密货币的规范与收编。当前全球主要国家中，仅欧盟开启了对加密货币的全面监管，将包括数字货币发行商和交易平台在内的市场参与者纳入监管框架中。全球其他国家尚未对加密货币形成系统的监管政策，当央行数字货币的体量逐渐扩大，对央行数字货币的监管将为加密货币的监管提供可参照的模板。

当行之有效的监管体系得以确立，加密货币的发展也有望得到更多来自政府的支持和鼓励。央行数字货币与去中心化加密币共存且相互竞争，将构成今后世界加密货币的主要格局。