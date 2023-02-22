根据 Counterpoint 市场监测服务发布的最新研究报告，纵使2022年第四季度出货量环比增长1%到3.039亿部，但年同比下降18%，表明全球智能手机市场在依旧面临巨大压力，这一出货量是自2013年以来最低的第四季度。2022年全年出货量也下降到12亿部，创下自2013以来的最差的年度业绩。

高级分析师 Harmeet Singh Walia 评论整体市场动向时表示：“2022年，乌克兰战争、通胀压力、经济不明朗以及宏观经济阻力影响了消费情绪，智能手机用户的购买频率亦受影响。而生活成本危机、劳动力市场短缺以及消费者购买力下降，导致排名前五的智能手机厂商的出货量均出现两位数的下滑，因此智能手机市场在2022年第四季度仍未走出困境。”

受出货影响，全球智能手机营收与经营利润也有所下滑，但下滑幅度小于出货下滑。主要OEM厂商丰富了高端手机产品组合，推动了2022年的整体平均销售价格（ASP）年同比增长5%。营收下滑9%，导致智能手机全年营收下降至4090亿美元，为2017年以来的最低水平。Apple 录得1%的增长挽回了更大跌幅颓势，成为前五大智能手机OEM厂商中唯一实现增长的品牌。

研究总监Jeff Fieldhack如此评价Apple的表现：“得益于其生产问题的成熟管理模式，Apple 与其他主要智能手机厂商相比更具实力，能够更安然地度过饱受经济和地缘政治动荡影响的一年。其iPhone Pro系列依旧热卖，而且如果不是生产绝大多数Pro系列的郑州园区因新冠疫情导致的生产中断造成部分Pro系列出货被推迟至1月份，该系列在iPhone出货量中的份额可能会更高。”

该公司2022年第四季度的出货量、营收和经营利润因此录得年同比下降。然而，不同于陷入困境的智能手机市场，在出货量、营收和经营利润增长方面表现优异，进而在2022年分别达到18%、48%和85%的历史最高份额。

高端市场是Apple 的主战场，这一细分市场受到今年经济和地缘政治动荡的影响较小，因此该公司亦从中获益。此外，成熟的智能手机用户转而选择使用寿命更长的高端终端。

研究总监 Tarun Pathak 在阐述“高端化”趋势时表示：“安卓生态系统也显现出高端化趋势，三星以折叠屏智能手机引领。因此，尽管三星的出货量在2022年下降了5%，经营利润也有下降1%，但它是除Apple 之外唯一录得营收增长1%的前五大OEM厂商，其旗舰智能手机的表现超越市场预测。尽管如此，由于利润下降幅度小于整体智能手机市场，其经营利润份额在2022年微增加至12%。”

中国智能手机厂商除了面对全球经济和地缘政治的困境外，在年内多数时间还受到国内疫情管控的影响。因此，小米、OPPO*和vivo的出货量分别下降了20%以上。虽然中国各大品牌提供高利润率的高端手机，但在高端市场站稳脚跟仍需时间，而且尚未能充分利用华为衰退的机会。因此，其营收和经营利润出现两位数的下降符合预期。

Counterpoint预计市场在2023年上半年结束前仍将面临压力，此后才会开始恢复元气。