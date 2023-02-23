近年来，半导体领域发展得如火如荼，为了取得竞争优势，像OPPO、vivo这样的传统手机厂商，也开始自研芯片。与此同时，新冠疫情导致全球范围内部分工厂停工，而俄乌战争又导致部分半导体材料价格增长，致使市场上一度出现“芯片荒”。于是许多有能力的国家都开始投资芯片产业，企图扩大产能。

据统计，最近三年，全球半导体企业的注册数量激增，巅峰时，单月注册量能达到5万。而我国在此期间也掀起了一股芯片公司注册浪潮，仅这两年，国内新成立的芯片公司数量就达到了10万家。涉及到IC设计、制造、封测，以及半导体设备、材料、应用等领域。

随着全球局势的不断变化，美元加息、通货膨胀的宏观趋势影响了市场需求，而消费电子的失落，使得半导体缺芯潮后盲目扩张的企业面临高库存风险，价格不再坚挺。市场上对芯片整体需求下降，半导体行业进入下行周期。

一

在称霸半导体市场二十年后，手机和PC不再是半导体产业的最大增长引擎，消费电子市场的不景气，影响了芯片的出货量。由于终端消费电子市场下滑，使得上游半导体的订单也有所减少，手机、PC等市场目前持续下滑，预计在二季度下游市场也难以反弹。

市场研究公司IDC预计，2022年智能手机全球出货量下降9.1%，约为12亿台，其中一半是5G机型。作为全球最大的手机市场，中国信通院数据显示，2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%。

PC市场的饱和，使英特尔深受打击，很大程度上限制了对英特尔业务需求量增长。2022年英特尔全年营收为631亿美元，较2021年的790亿美元下跌20%，净利润为80.14亿美元，较2021年的198.7亿美元暴跌60%，这几乎是是英特尔20多年来最糟糕的时刻。英特尔CEO基辛格也表示，经济的不确定性持续到2023年。

对此，英特尔做出了一系列资本支出调整，包括在2023年通过裁员、推迟建厂计划以及暂停RISC-V计划和网络交换机业务等措施，来削减30亿美元的资本支出，并且到2025年底减少80亿至100亿美元。

而半导体产业十分发达的韩国，也遭遇重创。韩国经济部门1月数据显示，韩国对华半导体出口同比暴跌31%，连续8个月呈下跌态势。半导体整体出口额骤降44.5%，连续第五个月同比下降。

二

消费电子的需求下滑，还使得存储芯片也开始犯难。市场研究公司TrendForce的最新数据显示，去年四季度，DRAM（动态随机存取存储器）的平均价格暴跌了34.4%，而三季度的跌幅为31.4%；NAND闪存的表现也不尽如人意，去年三季度和四季度的价格跌幅分别为32%和27.7%。

以生产存储芯片为主的三星，去年四季度DS（设备解决方案）部门的营业利润同比降幅高达96.9%，令人咋舌。半导体业务第四季度综合收入为20.07万亿韩元，同比下降24%。

高企的库存导致价格暴跌，加上全球经济表现疲软，一众存储芯片制造商在去年下半年削减了产能，并推迟了扩张计划。美光科技、SK海力士和铠侠都公布了相应措施，试图通过控制供应过剩来稳定市场。

三

在汽车电子化、智能化、网联化持续升级的趋势下，MCU市场发展开始加速。而在芯片退潮期，国内MCU的发展也承受着巨大压力。

招商证券指出，国内MCU厂商下游集中在消费类、小家电等领域，且MCU产品型号大多集中在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消费应用领域。而2022年以来下游需求表现相对疲软，因此从出货层面，不少国内MCU厂商面临较大的出货压力。

中信证券表示，MCU板块国内厂商处于追赶阶段，车载市场初步开始渗透。但是MCU行业集中度较高，中高端市场多数被国外大厂垄断。

四

大洋彼岸，硅谷半导体初创企业的风险投资在三年前还颇具热度，去年风险投资仅有78亿美元，相比2021年的145亿下滑了46％，相比2020年的103亿下滑了24％。在国内，也有很多企业因为融资不顺，产品研发遇到困难，不得不被倒闭大潮“淹没”。

钛媒体从企查查方面获得的数据显示，2022 年，中国吊销、注销芯片相关企业达 5746 家，远超过往年，而且比 2021 年的 3420 家增长了 68%。目前，中国现存芯片相关企业（仅统计企业名称、名牌名称、经营范围含芯片的相关企业）超 17 万家。

要知道，去年前 8 个月，中国吊销、注销芯片相关企业达到 3470 家。而9 月到 12 月四个月内，国内竟增加了 2300 多家注销芯片企业。这意味着，平均每天就有超 15 家芯片企业注销工商信息。

麦格理证券分析师Daniel Kim指出，从芯片跌价幅度与相关损失来看，当前市场的不景气度可能比2008年更糟。

五

芯片产业资金需求大、人才富集程度高、发展周期长，一般芯片企业从成立到盈利，很多要经过5至10年才行。面对国内普遍的芯片焦虑，任正非曾坦言：“芯片是急不来的，不仅与工艺、设备、耗材问题有关，还要脚踏实地，不能泡沫式地追赶。”

整体而言，国内半导体产业起步较晚，与国外先进水平差距较大。然而，随着汽车电动化趋势锐不可当，汽车对于芯片用量将会大幅提升，车芯片用量有望达到1000-1200个左右，产品覆盖存储、模拟、计算、传感等各类型产品。

Techsugar表示，电动汽车半导体器件总价值有望达到1500至2000美元之间，是传统汽车与手机（约 400-500 美元）的3到4倍。如果该市场能够不断成长，有望超越手机市场的芯片需求。国内可以利用电动汽车产业的规模优势，在车用半导体方面进行追赶。