在过去几年中，用于文本、图像、音频、视频和 3D 的生成式 AI 系统取得了巨大的进步。因为这个技术使人们能够制作更复杂的视听材料或更好的文本，包含一些高质量的图片，所以它们有可能彻底改变工作方式或已经在做的方式。虽然可能不会立即显而易见，但人工智能构成了功能性增强现实平台，包括VR和AR的基石。这是否意味着生成式 AI 的爆炸式增长可能会成为催化剂，使苦苦挣扎的 AR 市场最终发挥其潜力？答案显然是肯定的。

增强现实中的人工智能用例似乎每周都会出现。人工智能和 AR 之间的关系一直被 Meta 等科技巨头不断探索，Meta 在 2017 年通过一款移动应用程序推出了自己的增强现实引擎，该应用程序集成了本地深度神经网络，使机器视觉能够实时更新。正是这项技术使 Snapchat 风格的滤镜叠加变得如此准确，而且这种运营模式很可能会继续发展以增强我们的 AR 体验。

生成式人工智能有可能以更快的速度提升增强现实结构和硬件的能力。对于一个仍然因缺乏主流采用而遭受令人失望的销售趋势的行业来说，这项创新可能是 AR 领域一直在等待的时刻——但生成 AI 究竟能为增强现实做什么？

生成式 AI 是指能够仅根据用户的提示生成自己的内容的智能程序。完成的内容可以通过使用 AI 模型完全自动化和算法创建。生成式 AI 甚至可以利用现在的任何人工输入从头开始创建艺术品、文本和可视化。生成式人工智能的目标是能够使用软件创造完全原创的东西，尽管它是通过人工智能开发的，但在其结构上似乎完全是人类行为。

由于生成式 AI 能够根据人类提示创建复杂的数字渲染，因此生成式 AI 可以成为增强现实程序开发的重要工具——一些专注于 AR 的领先公司已经在寻求利用其潜力。Snap 是领先的增强现实公司进军生成人工智能领域的一个例子。据 Snap 首席执行官埃文·斯皮格尔 (Evan Spiegel) 称，生成式 AI 有能力使公司的相机在今天变得更加强大——而这些好处最终将能够推动增强现实的整体发展，包括 AR 眼镜。

就 Snap 打算如何使用生成式 AI 来增强其服务而言，Spiegel 设想该技术将有助于提高 Snap 被捕获后的分辨率和清晰度，甚至可以用于更前沿和创新的过滤器。“我们看到将 Snap ML 工具集成到 Lens Studio 中取得了很多成功，它确实使创作者能够构建一些令人难以置信的东西，” Spiegel 解释道。“我们现在有 300,000 名创作者，他们在 Lens Studio 中制作了超过 300 万个镜头。”

虽然这是一个诱人的前景，但生成式人工智能与增强现实的未来关系似乎才是 Snap 真正希望出类拔萃的地方。“如果我们从长远考虑，五年……这将对增强现实的发展至关重要。所以今天，如果你看看 AR，你可以在 AR 中构建的东西确实存在限制，因为艺术家创造的 3D 模型数量有限，”Spiegel 说。“我们可以使用生成式 AI 来帮助快速构建更多此类 3D 模型，这可以真正释放 AR 的全部潜力，帮助人们在世界中实现他们的想象。

Meta 一直被评为全球元宇宙市场的主要参与者之一，除了智能头盔、智能眼镜、头戴式显示器 (HMD)、平视显示器 (HUD) 和混合现实 ( MR) 耳机将在创建逼真的虚拟场景中发挥作用。展望元宇宙时代，以及增强现实如何有可能将现实世界和虚拟世界结合起来，生成人工智能可以成为创造真正不可预测的环境和世界的关键，这些环境和世界可以不断发展以保持用户参与。

在 Mitacs 的项目“用于在 VR 和 AR 中创建动态环境的生成 AI”中，创作者利用 AI 的进步来创建 2D 环境，以增强和指导算法生成过程。然后，通过允许 AI 响应并从指导中学习，该项目将允许创建适合数字媒体创建需求的环境。

这将为“无穷无尽”的内容铺平道路，这种功能在庞大的增强现实世界中人手很难实现。由于生成式 AI 能够识别和学习周围环境，这意味着 AR 眼镜佩戴者可以受益于能够了解用户位置、周围交互元素以及个人喜好的软件，并创建嵌入式游戏和风景可以将平凡的任务变成引人入胜的体验。

由于这些生成的 AI 模型是基于云的，因此它们很可能不会抑制带有笨重外部硬件的增强现实眼镜的发展，并且在未来我们可以看到耳机复制标志性的标志性品牌，如 Flexon 和其他领先品牌的更简单的离散框架设计师。

尽管我们距离生成人工智能和增强现实的这种完美融合在功能和新鲜内容的原始流之间取得完美平衡可能还有很多年的距离，但对于这种强大的关系来说，未来肯定是光明的。尽管增强现实眼镜近年来一直难以找到市场，但生成式 AI 有可能以一种可能将技术提升到新水平的方式极大地提升佩戴者的用户体验。这一点，再加上元宇宙的不断出现，意味着我们很可能会看到增强现实眼镜行业的命运好转。

市场上充斥着苹果计划发布自己的 AR 眼镜的传言。虽然Apple尚未证实这些传言，但许多行业专家认为，这家美国科技公司正在开发一种产品，将直接与 Meta 和三星的混合现实耳机竞争。 该设备被称为“Apple Reality Pro”，包括激光雷达扫描仪、多个摄像头和音频骨传导技术等功能。该设备有望将数字信息叠加到用户的周围环境中，并且还将拥有 VR 功能。而现在市场上的AI，将加速这一进程，最终引爆市场。