疫情过后，社会心理层面的次生灾害引起广泛重视，心理咨询、心理干预需求骤增。与广阔的市场需求相比，国内现有的精神卫生诊疗资源相对不足，也为数字心理健康赛道的创业者留出了市场空间。今年3月以来，心理咨询服务平台“Glowe阁楼”获得千万级融资，循证心理干预产品“暂停实验室”加大了社交媒体圈的市场拓展。

在AI等技术手段的助力下，数字心理健康行业显示出喜人的成长性。值得注意的是，在欧美数字疗法上市公司发展受阻的背景下，国内围绕数字化的多种心理健康服务的长期商业模式仍有待阐明。

心理健康赛道升温

2021年的数据显示，国内精神障碍患者数量也达到2.5亿人，总患病率高达17.5%。其中，确诊的抑郁症患者高达9500万人，但只有5%得到了治疗。

我国精神卫生诊疗资源远远不足，具体表现在精神科医护人员数量、精神科病床数量、精神病专科医院投入的平均值远不如欧美等国。

过去10年来，国内心理咨询机构数量显著增长，年均增速达40%。同期，国内资本一直在关注心理健康领域，但融资数量较少、金额较小，当前获得融资的企业多集中在靠前的轮次。2015年，在海外心理健康赛道的起步助推下，国内相关投资迎来首次小高峰。

不同于生理疾病，心理健康问题的检测主要通过医生与患者的交流、医生对患者行为和表述的观察，基于医生的专业理论知识和实践经验进行判断；其治疗多以长期服用药物和连续进行心理咨询为主，相比于生理疾病更适用于互联网诊疗模式。

通过基于软件程序的数字疗法、远程医疗/在线咨询、智能硬件或线上社区，数字心理健康企业尝试治疗和缓解精神疾病、行为和认知障碍以及慢性疼痛、心理性失眠等心理健康问题。

随着公众的心理疾病自助性提高、体验新科技的意愿增强，数字心理健康行业自2021年起逐渐迎来黄金发展期。

中商产业研究院数据显示，2021年，全球数字心理健康行业融资事件113起，融资总额35.4亿美元。据动脉橙统计，2021年，国内关于数字心理健康的融资金额达到1.86亿美元，相比2020年的2900万美元翻了6倍。

同样是在2021年，LifeStance、Talkspace和Pear Therapeutics等三家美国心理健康企业成功上市，合计募资金额达13.7亿美元，也印证了这一赛道的火爆。

国内，心理咨询、线上医院、情绪管理（正念冥想等）、数字疗法+AI等细分赛道也已跑出了简单心理、壹点灵、好心情、知我探索（KnowYourself）、望里科技、聆心智能、密友智能和西湖心辰等头部企业。其中，好心情已于2021年完成C+轮融资，估值约21亿元，简单心理、知我探索、望里科技已完成B轮融资。蓝驰创投与长岭资本等机构在这一领域多有布局。

AI 心理师不可小觑

当被AI替代的恐慌席卷各行各业时，心理师却被列为最不可能被AI替代的职业之一。很多人认为心理咨询涉及双方的情感交流，且倾听是其中一个重要的环节，而看不见摸不着的AI似乎难以作为倾诉的对象。

但换言之，正是因为AI的虚拟属性和相对于真人的中立性，其更容易令患者消除心理防御机制、实现实时在线陪伴并杜绝“移情”现象的发生。从这一点来看，即便AI抢不了心理咨询师的饭碗，但其也具备真人无法企及的优势，足以对人类情绪进行即时处理并提供辅助性的心理健康服务。

例如，数字疗法是目前热门的心理健康发展路径，其要满足循证医疗的标准，需通过大量的数据分析，设计出有效的干预治疗方式，而AI则以其高超的对庞大数据的处理能力成为此过程中不可忽视的数字化辅助手段。除此以外，AI技术本身对心理学领域的融合运用，也造就了很多新的应用场景，比如AI心理服务机器人。

文本生成是一种已成功商业化的AIGC技术，也是实现AI心理健康服务的主要手段。不同于研报、简讯等应用型文本以及故事、剧本等创作型文本的生成，心理咨询所要求的文本生成与现下大热的聊天机器人类似，注重交互，对自然语言理解能力要求较高。例如最近完成新一轮融资的Glowe阁楼就计划将融资的资金投入完善AIGC的应用，预期能够帮助提升1-2倍的咨询师工作效率。

已落地的AI心理健康应用中，已经有一些取得不错的成果：例如，2021年底，AI驱动的心理咨询服务公司——西湖心辰完成近千万美元的天使轮融资，成立还不到半年，西湖心辰就与多家企业和机构建立了合作伙伴关系，其打造的AI心理服务机器人已接待了全国近2万的客户；武汉疫情初期，心理服务智能机器人AI密友进入武汉社区，使用人次超22万，包括20万人次的对话和1万人次的评估，目前，密友AI已经在海军、陆军、武警、消防、校园、社区等场景充分应用。

国海证券预计，未来1~2年内，AI心理健康服务还将见证明显的增长。

欧美模式无处“粘贴”

在商业化路径方面，资本化进展较快的欧美企业为整个行业提供了一定的参照。

LifeStance成立于2017年，定位从评估到诊疗的全周期心理健康护理。过去5年里，LifeStance的医疗中心数量、临床医生数量、就诊数量逐年爆发式增长，2021年就诊数量突破460万次，同年营收达到6.67亿美元，2022年营收继续增长至8.6亿美元。

LifeStance采用独特的模式雇用临床医生，其推出的医疗中心和数字护理交付平台为其临床医生和患者提供了更大的灵活性和便利性，为患者提供全面的心理健康治疗服务组合。在支付端，其营收的九成来自商业保险，充分验证了商保接入心理健康服务的可行性。

Talkspace则以文本治疗切入精神治疗领域。用户向系统匹配的心理治疗师远程在线求诊。据官方信息，目前Talkspace在美国50个州都设有治疗师，平台拥有290万会员，通过雇主或医疗保险协议覆盖超过7900万人。其收费模式分为按月、季度和半年套餐，购买数量越多，价格越低。由于价格较为昂贵，Talkspace用户脱落率较高，这导致其销售和营销成本一直居高不下，常年维持在营收的60%以上。

2022年，Talkspace营收1.2亿美元，同比增长约5.26%。该公司主要的商业模式为B2B和B2C，其中B2B营收占总收入的57%，B2C营收占43%。

Pear Therapeutics致力于处方数字疗法的研发和商业化。目前已有三款数字疗法产品获批上市，分别针对药物使用障碍（reSET）、阿片类药物使用障碍（reSET-O）和慢性失眠（Somryst）。除此以外，Pear还拥有14个在研产品，其中10个候选产品属于精神病学和神经病学这两个初始重点领域。

2021年全年，Pear Therapeutics营收420.8万美元，其中来自产品销售的收入达到了374.8万美元，同比暴增24倍，但同期亏损远超收入，达到6510万美元。为降低运营股费用，Pear已累计裁员超80人。最新消息显示，Pear将不会举行2022年财报电话会，并撤回了2022财年和2023财年的收入和运营指引。因业绩表现不佳，Pear正面临清算、重组危机，目前正在寻求出售、合并或收购。

不难看出，欧美头部数字心理健康公司的商业模式中存在一些特点，即商业保险支付、ToB模式等。而基于中国的具体国情，商业团体保险普遍对精神疾病免责，心理治疗纳入医保尚未全国推广，企业难以成为心理健康服务的普遍购买方。这意味着中国企业无法完全照搬美国市场的发展路径，而在运营投入和营销成本高企的情况下，欧美数字心理健康行业自身也难以获得规模化发展。而具有中国特色的心理健康商业化之路，还需国内企业自己亲身探寻。