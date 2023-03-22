动点出海获悉，马来西亚证券事务监察委员会（SC，该国证券监管机构）旗下附属单位马来西亚资本市场监管机构（Capital Markets Malaysia，CMM）已于近日宣布推出了其国内的首个企业风投（CVC）计划，以通过鼓励大型上市企业（PLC）的企业型投资来推动当地VC/PE生态的发展。

根据声明，CVC计划将是一项领导力发展项目，旨在帮助外界完善针对企业风投策略以及相关生态参与者的认知，其主要呈现形式研讨会活动，并聚焦在促进市场发展机遇和能力建设方面。

具体而言，每个研讨会的为期将为2天，会由行业领袖主持，并将得到来自马来西亚海内外的VC/PE、数字化以及科技领域的知名人士的参与。

据了解，CMM将与马来西亚数字经济机构（Malaysian Digital Economy Corporation，MDEC）合作展开首个项目，从而深化科技和数字化在促进经济转型方面的意义。

据CMM相关人士透露，在未来两年里，CMM的目标是与更多的战略伙伴进行合作、把垂直行业汇聚在一个集中的网络之中，帮助企业更好应对来自资本获取、能力提升、企业领导力、以及业务发展等方面的挑战。

作为背景，近期以来，为推动当地科技创业生态更好发展，马来西亚当局采取了一系列的支持举措。本月早些时候，马来西亚总理宣布，马来西亚已经出台了几项支持举措，以确保其本土初创公司能够在该国获得后期融资。此后，这些企业便无需寻求在国外上市。而在去年晚些时候，SC也对该国的VC/PE以及与其相关的管理公司的指导框架进行了调整，以期创造出更有利的投资环境，进一步提升私人市场的发展活力。