3月23日，华为春季旗舰新品发布会如约而至。在上海，华为推出了新一代旗舰华为P60系列、折叠屏旗舰华为Mate X3系列、华为WATCH Ultimate以及一系列终端新品。这一次的产品发布，华为延续了高端定位，同时在产品美学和消费科技上有了新的探索。

终端产品另辟蹊径

由于被持续制裁，华为在5G和更具竞争力的芯片上依旧无能为力，因此华为P60系列产品在去年旗舰机思路的常规迭代下，演化出了Art版本。从互联网上两极分化的声音来看，P60 Art版本的海岛设计在争议中也带来了极高的话题度。

而在折叠屏Mate X3上，华为声称该机是7.5英寸及以上尺寸目前最轻折叠屏手机。除了超轻自研材料，其还炫技般祭出了令消费者眼花缭乱的新型金属材料和工艺。包括锆基液态金属、碳纤维、钛合金、纯钛金属、钕铁硼材料磁铁等，这其中很多材料都是航天器上使用的产品，现在也下放到了民用消费电子品上。

华为WATCH Ultimate在这场发布会中，是除手机外占据时间最长的系列产品。这个全新的智能手表产品线，体现出了华为对于智能穿戴尤其是智能手表的全新思考。

一直以来，智能手表市场由苹果Apple Watch引领。承袭了苹果闭环生态独特优势的Apple Watch，在去年推出了Apple Watch Ultra系列，在高端化的道路上步履不停。然而苹果做手表的思路仍受到iPhone的极大影响，因此Ultra系列手表自然比普通款拥有更大的屏幕和更强的性能，也给手腕带来了更大“压力”。

而华为手表Ultimate第一眼就跟苹果泾渭分明，它采用了传统高端腕表造型，将工艺和设计赋予装饰属性，不仔细看，你完全不知道其竟内有乾坤。除了此前华为手表具备的智能互联和健康监测功能，华为在这款产品的“上天入海”技能上颇费苦心，双向北斗卫星消息和深潜百米防水，也对应了其在Ultimate系列中“驰骋山地”和“纵横海洋”这两款产品。

Mate50系列发布上市之后，华为终端BG手机产品线副总裁李小龙专门向媒体介绍过民用手机要实现卫星短信功能的难点，硬件部分要解决好民用手机天线的高损耗、低功率、低增益这三大难题。而手表因为体积小，三大难题则显得更为复杂。

而在卫星通讯之外，Ultimate还做到了百米潜水下的专业三防能力。要知道，防水测试下的普通防水标准和专业的潜水标准，二者不可同日而语。

除了登山和自由潜这样的极限运动，Ultimate还支持高尔夫球和专业跑步分析等，已经完全覆盖了高净值人群的运动爱好。在工艺和设计之外，如何满足高净值人群的现代生活的需要，这是华为WATCH Ultimate给出的答案。

可以看出，华为对智能手表核心竞争力的构建是独立于手机之外的，其更看重极致工艺、专业健康研究和强大的环境适应性。也正因此，华为WATCH Ultimate为了更长的续航时间而舍弃了eSIM功能。

进一步深化商用市场影响力

除了众所周知的新品，在发布会上，华为进一步加码商用领域，全新子品牌“华为擎云”正式发布。此次华为终端商用所打造的“擎云”品牌官宣，一方面彰显了华为终端对于商用领域的发展和持续深耕的决心，另一方面也贴合政企用户需求，构建端到端的商用解决方案，助力企业数字化转型。

华为终端业务商用办公产品线总裁朱懂东此前表示，华为终端商用除以消费者为出发点去构建商用产品，同时也对中小企业和大企业提供相应服务。在过去一年里推出了赋能中小企业的“同路者计划”和服务大企业“伴飞服务”。

其实华为并不是商用市场的新人。2020年华为全联接大会上，华为就推出了面向政企的第一代商用笔记本电脑产品系列MateBook B，此后陆续推出了多款商用笔记本。擎云品牌的发布，不仅规范了华为商用笔记本产品线的命名方式，同时还昭示着华为终端对政企办公领域的进一步侧重和投入。

国产替代加速

华为终端智能硬件的存续，实际上离不开其在被美国长期制裁下的加速国产替代计划。在近日华为举行的硬、软件工具誓师大会上，华为轮值董事长徐直军表示，三年来，华为围绕硬件开发、软件开发和芯片开发三条研发生产线，完成了软件/硬件开发78款工具的替代，保障了研发作业的连续。

其中，软件开发工具开发团队自2018年就开始布局，努力打造软件从编码、编译、测试、安全、构建、发布到部署等全套工具链，采用自研加联合合作伙伴一起研发的策略，解决工具连续性问题。

硬件开发工具开发团队在合作伙伴的支持和帮助下，突破根技术，引进新架构，发布了云原生的原理图工具，打造了高速高密PCB版图工具，打磨了结构设计二维/三维CAD工具，布局了硬件多学科仿真工具。

华为还联合了国内EDA企业，共同布局EDA芯片设计工具，拓展EDA工具软件的自主选择权，基本实现了14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。

近日，华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上表示，华为用三年时间内完成了13000颗以上器件的替代开发、4000个以上电路板的反复换板开发。尽管华为现在还处于困难时期，但在前进的道路上并没有停步。他透露，2022年，华为研发经费达238亿美元，并且还会根据情况加大投入。

“因为先进的芯片制造目前在中国还存在困难，我们是用另外的方法弥补在芯片上的落后。我们在圣市建设大型云架构的系统仿真实验室，就是打造我们先进的‘数字化风洞’，通过系统建模、分析、仿真、验证、优化来加快科研的迭代速度。”任正非如是说。

总结

虽然制裁使华为整体的前进步伐放缓，但很多的布局依旧有条不紊地进行着，这一次的发布会就是一个信号。此前华为已经多次强调不会放弃手机业务，但是面临市场的挑战，华为今后将倾注更多心力在商务场景，并努力与苹果的传统势力范围做区分。当然最重要的一点，继续维持住高端的品牌形象，以待来日。