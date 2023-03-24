这款名为 EV5 的概念车预示了“今年晚些时候最初面向中国市场的量产车型”。请注意“最初”一词的使用，这暗示 EV5 最终将进入其他市场。EV5 概念车具有与 EV9 类似的四四方方的设计主题，也借鉴了较大型 SUV 的旋转座椅，但占地面积小于计划于今年晚些时候上市的三排 EV9。Concept EV5 还预示着起亚进入了一个新的设计时代，并让人一窥该品牌未来全电动车型的美学方向。

这个新概念还增加了带有集成太阳能电池板的全长全景天窗。起亚还声称内饰采用大量可持续材料制成，包括在座椅装饰、车顶内衬、车门和仪表板衬里中使用海藻提取物和回收塑料瓶等材料。“起亚 EV5 概念车从自然景观和人造建筑的对比和互补中汲取灵感。它旨在激发我们客户的每一次旅程，同时提供可持续和对环境负责的解决方案。SUV 专为那些寻求创造性新想法的人而设计，将情感形式语言与创新、以用户为中心的内部结构结合在一起”。

“无边界生活”的电动汽车设计新时代

起亚的“Opposites United”设计理念颂扬自然与现代看似截然不同的视觉影响融合所形成的创造性张力，激发了起亚的设计团队交付 Concept EV5 引人注目的美学。特别需要指出的是，“Bold for Nature”哲学支柱影响了 Concept EV5 的形式和姿态，创造了一款独特的 SUV，以支持那些追求“无边界生活”的人，让他们享受和欣赏城市与大自然之间没有界限的生活。

Concept EV5 从各个角度都清晰地散发出前卫的外观。不过，这辆车的真实性和作为起亚家族成员的身份是毋庸置疑的。在前部，一种新形式的数字虎脸在向著名的起亚虎鼻格栅致敬的同时，同样彰显出干净、尊严、力量和稳健。自信的新设计与起亚的 Star Map 标志性照明技术相结合，引入了将星星连接到干净面孔的星座概念。

数字照明提供的未来主义流动模式延伸到 Concept EV5 的侧面，进一步证实了其作为纯电动汽车的地位。SUV 的雕刻线条、方形、挡泥板和强大的姿态散发出宁静的力量感，而油漆饰面的灵感来自大自然中丰富、令人生畏的色调——冰山哑光绿。引人注目的 21 英寸车轮和增强空气动力学性能的车顶扰流板使画面更加完美。

一个模糊室内外界限的共存空间

虽然起亚的设计师从大自然中汲取灵感来创造 EV5 概念车的设计，但反过来，他们为 SUV 配备了直观的功能，让乘员有更大的自由度与户外互动和欣赏大自然。该品牌的“Opposites United”设计理念支柱“Bold for Nature”也是一个关键影响因素。

完全平坦的地板和机舱内宽敞的空间创造了一个“共存空间”，自然、人和技术可以和谐地融合在一起。结合治愈、关爱和充电的设计主题，Concept EV5 的内饰为乘员提供了完美的放松环境。内部调色板带来平静和纯净，而中央饰板通过对比材料的应用强调“Bold for Nature”的理念，而宽大的全景显示屏为乘员提供更多层次的享受。

Concept EV5 实现了无限设计，类似于您将在EV9上获得的设计，模糊了室外和室内空间之间的界限。创新的旋转座椅让乘员安静地坐着，并且根据他们停放的位置，可以一览无余地欣赏周围的风景。夜幕降临时，宽阔的全长全景天窗也充当太阳能电池板，为乘员提供了欣赏天空中出现的星星的绝佳机会。SUV 内先进的桥梁照明技术可以根据需要进行调整，并反映乘员的心情。

起亚决心使用与自然更加和谐的方法和材料来制造汽车，因此在 Concept EV5 的整个车厢内使用了一系列广泛的可持续材料。为落实品牌的可持续发展战略，在座椅、车门、仪表板和车顶内衬上部署了各种可持续产品，包括海藻提取物等植物基材料和升级回收的 PET 瓶，树立了不使用动物皮革的可持续发展新标准。

起亚将加大在中国的投入，夺回市场

没有提供技术细节。起亚的新闻材料甚至没有提到 EV9 和 EV6 使用的 E-GMP 平台，以及现代 Ioniq 5 和 Ioniq 6，以及 Genesis GV60。这表明 EV5 可能基于一个新的 EV 平台，适用于母公司现代汽车先前暗示的更小、更实惠的车辆。EV5 名称表示定位在 EV6 之下的车型，可能是作为混合动力和插电式混合动力车提供的Sportage狮跑的全电动替代品。在起亚目前的产品阵容中，这种车型似乎确实有空间。EV5将是起亚首款在中国首发的全球车型，新车预计将于今年11月份正式在国内上市。