苹果宣布将于北京时间 2023 年 6 月 6 日至 10 日以线上形式举行年度全球开发者大会(WWDC),并在 Apple Park 举办开放日特别体验,供开发者与学生现场参加。WWDC23 面向所有开发者免费开放,将展示 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的最新动态。

苹果表示,除了通过主题演讲和 Platforms State of the Union 公布的消息,本年度的大会还将包括多场讲座、一对一实验室,以及与 Apple 工程师和其他开发者交流沟通的机会。开发者和学生还将有机会参与北京时间 6 月 6 日在 Apple Park 举行的特别活动,与全球在线社区一起观看主题演讲和 Platforms State of the Union。

据官方介绍,WWDC23 还通过 Swift Student Challenge 为学生开发者提供支持。今年的挑战赛邀请世界各地的学生创建一个自选主题的 Swift Playgrounds app 项目。本年度挑战赛现已开放,参赛者可在北京时间 4 月 20 日前提交作品。