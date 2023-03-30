联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）最新报告指出，全球在控制气候变暖方面取得的进展未及预期。如果人类在未来十年内将二氧化碳排放量减半，则有50%的机会将全球变暖控制在1.5°C以内。随着产业向清洁能源转型，我们需要多元化的绿色低碳技术组合共同发挥作用。其中，碳捕集、利用和封存（CCUS）技术已成为助力建设绿色经济的利器之一。

有鉴于此，腾讯于近日启动“碳寻计划”，旨在鼓励和支持下一代低碳技术发展。项目将加速这些前沿技术在2030年前规模化应用。项目首期聚焦创新型碳捕集、利用与封存技术群。

碳捕集、利用与封存是可行方案之一

CCUS并非新事物。数十年来，工业过程中排放的二氧化碳在进入大气之前甚至之后，都使用该技术进行剥离或捕集。随后将二氧化碳注入地质构造，以便长期封存在地下深处，或转化为具有商业价值的产品，例如化学品、燃料、水泥和塑料。

腾讯碳中和战略高级顾问翟永平表示：“要在未来实现碳中和，碳捕集、利用与封存等新兴低碳技术必不可少，但需要现在就开始布局，如同当年的太阳能和风电那样，需要在早期得到政策支持。”

腾讯亦希望推动这项创新技术的发展。该公司运用专业知识加速领先的解决方案落地，从而应对气候变化，践行其承诺——2030年前实现自身运营及供应链的全面碳中和。

腾讯采用冰岛碳封存技术Carbfix，并研究如何将CCUS技术运用到公司运营中。

碳寻计划的定位

碳寻计划旨在寻找下一代前沿突破性低碳技术，以灵活的催化性资金和资源，推动前沿技术在2030年走向规模化应用。首期聚焦碳捕集、利用与封存（CCUS）技术群。

碳寻计划将开放三大创新通道。欢迎高校、科研院所、非营利机构和初创企业等踊跃提交项目方案。