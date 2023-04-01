凭借其太阳能电动灵活物流和探索 (FLEX) 漫游车，Venturi Astrolab 的使命是通过设计和建造旨在运送人员和货物的行星际车辆来推动人类前进。文丘里Venturi Astrolab周五宣布，其 FLEX 漫游车将作为最大、最有能力的月球旅行漫游车在即将到来的SpaceX任务中发射。Venturi Astrolab 成立于 2021 年，包括一支高度专业化的前 NASA、SpaceX 和 JPL 工程师团队，他们在行星机器人、电动汽车、航天等方面拥有丰富的经验。

Venturi Astrolab 隶属于 Venturi Group，该集团自 2000 年以来一直专注于设计和制造高性能电动汽车。文丘里集团总裁 Gildo Pastor 在 2019 年设想了电动月球车计划，并在不久之后创建了文丘里实验室。这三家公司（Venturi Group、Venturi Astrolab 和 Venturi Lab）正在就 FLEX 漫游车计划展开合作。

文丘里集团将带来其在制造高性能电池方面的专业知识。文丘里实验室创造了耐极端温度和辐射的材料，以及高性能太阳能电池板、可变形轮和电子控制系统。与此同时，Venturi Astrolab 正在设计电动漫游车的架构、结构和机制，同时开发其软件和航空电子设备以及组装。Flex electric Rover 具有可展开的 3 平方米太阳能电池阵列，可在高强度作业期间收起。该车辆的四轮螃蟹行走功能使其能够在行驶时保持太阳能电池板面向太阳，同时将能量存储在 FLEX 的内部电池中。

Astrolab 周五透露，它已与 SpaceX 达成协议，最早在 2026 年年中将 FLEX 漫游车运送到即将到来的登月任务中。一旦着陆，FLEX 漫游车将成为最大、最有能力在月球着陆和旅行的漫游车。

Astrolab 的创始人兼首席执行官贾里德马修斯表示，该团队“创造的不仅仅是用于月球或火星的漫游车。” 他解释说：

我们已经创建了一个可以容纳各种货物的物流系统。我们预计这种方法将有助于以比之前设想的更低的成本和更短的时间在月球上建立一个永久性的月球前哨站。

FLEX 漫游车包括一个高度灵巧的六自由度机械臂和远程科学桅杆，用于拾取和检查物体。借助远程科学桅杆立体相机，流动站可以看到 3D 领域。此外，一套传感器允许 FLEX 半自主操作，使其能够自动对准并拾取有效载荷。

SpaceX 商业业务高级副总裁补充说：

发展可持续的前哨站将需要在月球表面进行月球物流和运输，就像 Astrolab 提供的那样。我们期待与 Astrolab 团队合作，将他们的 FLEX 漫游车送上月球表面。

电动 Flex Rover 的测试正在进行中，该团队去年在加利福尼亚沙漠中测试了一个全尺寸、功能齐全的原型。Astrolab 表示，测试已在月球模拟站点继续进行，并将在今年继续进行，为发射做准备。