科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.03.27-2023.04.02）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管从全球范围内来看，东南亚各国的保险深度（保费在GDP中的占比）普遍较低，比如越南（3.3%）、菲律宾（1.7%）、印尼（1.5%）···但得益于该地区移动互联网进程的进一步加快——或者说智能手机和数字消费模式的普及，面对超40%无保险东南亚中产阶级群体，现阶段，这一地区中的保险/保险科技领域正在承载着越来越多的期待。

以其中的健康险为例。有数据曾在2021年时指出，医疗费用已经是东南亚地区个人破产的最大单一原因。而作为背景，东南亚在医疗通胀方面的表现要领先于世界平均水平——数据称，东南亚医疗费用的增长速度预计会比全球平均水平快10倍。在这样的趋势之下，该地区的健康保障缺口将超过2260亿美元。

于此，并不难发现保险正在成为这里的一种急切需要。然而，在往常，由于保险服务往往太过昂贵，它在东南亚并没有得到大范围的普及，并不会成为为多数人考虑的选项。不过，在保险科技公司们的加入下，这一领域却也随之迎来了新的改观。

以笔者此前曾采访过的东南亚保险科技公司PasarPolis为例。得益于自动化技术和对保险申购/理赔流程的优化，保险为消费者所接触到的门槛和价格也在不断得到降低。在这样的背景下，“人人都能负担得起的保险”便也成为了一种可能。据PasarPolis介绍，在公司推出之前，没有哪家东南亚保险公司能以每月1美元的价格为客户提供摩托车车损保险。然而，当“PasarPolis出现在这里后，一切都不一样了··· 我们预计如果能有2000名骑手购买这个保险就满足了，但最后我们得到了2万份选择···”

以上这个案例仅仅只是东南亚地区如火如荼的保险科技产业的缩影之一。在这个队伍的后面，我们不仅能看到本周的Roojai和Qoala，把时间推向更早之前，诸如Eazy Digital、Igloo、Rey Assurance、Fuse等企业以及像Eurazeo这样来自东南亚之外的投资机构的身影的频繁出现也正在让这片空间变得更加火热。

当然，从现实的角度上来看，面对该地区相对庞大的人口基数，想要实现相应的市场教育和市场转化也绝非易事，在有了“人人都能负担得起的保险”之后，“人人都需要的保险”却也由此成了一种可能。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

寒冬之下，马来西亚VC/PE的承诺资金依旧增长：尽管在过去的一年中同样遭遇了“融资寒冬”，在马来西亚，这里的投资领域却也呈现出了一定的韧性。

据马来西亚证券事务监察委员会（SC，该国证券监管机构）日前发布的数据显示，2022年期间，马来西亚VC及PE领域的承诺资金规模较上年呈现出了8.43%的增幅，从148.3亿林吉特（约合232亿人民币）增至160.8亿林吉特（约合251亿人民币）。据悉，这一数据是基于34笔VC交易和38笔PE交易。

马来西亚与新加坡宣布启动跨境二维码支付联动项目：动点出海获悉，马来西亚央行BNM与新加坡金融管理局（MAS，该国央行）日前宣布，已启动了两国之间的跨境二维码支付联动项目。

据介绍，基于这一项目，两国的消费者能够通过其任意一方的二维码支付平台——分别为DuitNow QR（马来西亚官方二维码支付系统）和NETS QR（新加坡官方二维码支付系统），以线下直接扫码或者电商交易的形式进行相应的跨境零售支付。

VinFast计划在4月初向北美市场出口VF 8电动汽车：据悉，越南新能源车企VinFast本周表示，预计将于今年4月初时向美国和加拿大市场出口旗下VF 8型号的SUV电动汽车。该公司在一份声明中表示，也希望尽快越南市场的客户交付VF 5 Plus车型（小型SUV）。作为背景，3月初时，VinFast已向其美国客户交付了首批VF 9电动汽车。

蚂蚁集团为其新加坡数字银行Anext Bank注资1.88亿美元：据外媒援引相关文件显示，蚂蚁集团已向其于去年6月份在新加坡推出的数字银行Anext Bank（星熠数字银行）追加1.88 亿美元的资金。据介绍，Anext Bank旨在为新加坡本地和东南亚的中小微企业提供数字金融服务（尤其是针对从事跨境业务的企业）。值得一提的是，Anext Bank也是新加坡首批获批的数字银行之一。

投融资

旅游科技初创公司Mystifly获得800万美元融资：Mystifly于2009年在印度班加罗尔创立，是一家专注于航空领域的B2B SaaS服务提供商，能够为航空公司和旅行机构提供机票售卖、支付、辅助销售、订单管理等多种解决方案。值得一提的是，自2015年起，Mystifly便把总部设立在了新加坡。

据介绍，Mystifly已为全球3000多家客户提供了支持（其中包括700多家航空公司），在新加坡、英国、美国、印度均设有办事处。另有数据指出，通过Mystifly平台预订和结算的航空旅行订单已超过2000万份。

保险热潮下，泰国保险科技公司Roojai获得4200万美元融资：Roojai成立于2015年，并于次年在泰国推出其保险产品。据悉，成立之初，Roojai主要提供汽车保险产品，并在随后逐步涉及到了健康和意外险。目前，用户可通过其官网、移动应用以及订购热线购买Roojai实时报价的保险产品/套餐。

保险科技初创公司Qoala获得750万美元融资：Qoala成立于2018年，是一家专注于“零售保险”概念的保险销售平台，主要通过其App和网站为消费者提供汽车、摩托车、财产、人身事故、旅游、健康等方面的保险产品/套餐。同时，Qoala也会通过与Traveloka、Dana、Shopee、Kredivo、Investree等东南亚公司的合作为消费者提供小额保险产品。

观点&观察

进入印尼投资前，这些方面需要注意：近年来，随着印尼经济的不断发展和政府对外商投资政策的不断放宽，越来越多的中国企业开始关注印尼市场。然而，在进入这个市场之前，外商需要了解营商环境、劳动用工、土地政策等信息，以便做出明智的决策。

再创历史新高，菲律宾创投生态在22年中逆风前行：对菲律宾的创投生态来说，已经过去的2022年会是一段格外值得纪念的时刻。

根据BCG与Foxmont Capital Partners此前联合发布的一份报告显示，尽管同样被卷入了“融资寒冬”，在2022年期间，菲律宾初创公司所获得的融资总额却依然较上年呈现出了增长趋势，从10.3亿美元增长到了11亿美元（基于83笔投资交易），实现连续2年的破10亿美元、创下历史新高。